‘Seçimde hile yapacaklar’ diye tutturursanız başınıza çok fena şeyler gelir

“Seçim güvenliği diye bir şey kalmadı, seçimde hile yapacaklar, çıkardıkları kanunla şimdiden seçimi kazandılar” algısını yaymaya devam ederlerse...

Zaten karamsarlık içinde olan muhalif seçmenin daha da karamsar hale gelmesine yol açarlar.

Bu durumda da şu üç şey olur:

- BİR: “Nasıl olsa sonuç değişmeyecek” diyen muhalif seçmenler, oy kullanmak için sandığa bile gitmezler, havlu atarlar.

- İKİ: “Nasıl olsa iktidar her şeyi ayarladı” diyen muhalefet partileri temsilcileri, sandık başlarını tutmaz. Sandıkta denetim kaybolur.

- ÜÇ: “Nasıl olsa kaybedeceğiz” diyen muhalefet partilerinin örgütlerinin... Seçime asılma enerjisi düşer, parmağını bile kıpırdatmaz.

Hele seçim boykotu lafını ortaya atmak ve seçim boykotunu tartışmaya açmak...

Muhalefetin çöküşünü tescillendirir.

Kemal Bey ve CHP kurmayları da durumun farkında olacaklar ki...

Hiç sektirmeden, anında...

“Boykot moykot yok” açıklaması yaptılar.

Doğru tutum budur.

BUNA MI KIZILIR, YOKSA BUNA PARA KAPTIRANA MI?





ŞU fotoğrafta görmüş olduğunuz Tosun, 25 yaşında kurduğu bir alavere dalavere şirketi aracılığıyla iki yılda...

77 bin kişiden 550 milyon tokatladı.

Ve sırra kadem bastı.

*

- Biraz ‘din iman’ dedi.

- Biraz ‘ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar’dan söz etti.

- Biraz tekbir getirdi, biraz dua etti.

- Biraz Osmanlı dizileri göndermesi yaptı.

- Biraz ‘dış güçler’, biraz da ‘algı operasyonu’ dedi.

Ve işi bitirdi Tosun.

Şu fotoğrafta gördüğünüz Tosun’a bakar mısınız lütfen.

Buna para kaptırılır mı yahu!

Jet Fadıl var ya Jet Fadıl...

O bile bunun yanında...

Güvenden yapılmış bir anıt gibi kalır!

*

İşte tam da bu yüzden...

Ben bu Tosun’a veryansın etmek yerine...

Buna para kaptıranlara veryansın etmek istiyorum.

*

Neredeyse ‘müstahaksınız’ diyeceğim ama yine de kıyamıyorum.

PELİN ÇİFT’İ İZLERKEN TUTTUĞUM NOTLAR

- Murat Bardakçı’nın karşısındaki Pelin Çift değil de Seda Sayan olsa... Pek bir şey fark etmez.

*

- Magazin tokuşturması yapar gibi tarih programı yapmak! Hem de devletin televizyonunda... Allah’ım sana geliyorum!

*

- Pelin Çift her, “Hmm... Yani... Bir dakika... Yahu...” falan dediğinde... Tırnaklarımı yedim. Tırnak kalmadı tırnak.

REİS! O 23 MİLYON MEKTUBUN GÖNDERİLMESİNE İZİN VERME!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Daha yeşil bir Türkiye” için bir mektup kaleme almış.

Orman ve Su işleri Bakanlığı da...

Bu mektubu 23 milyon haneye ulaştıracakmış.

23 milyon kâğıt demek, yeşile vurulacak 23 milyon fiske demek!

Reis! Buna izin verme lütfen.

“Ben o mektubu canlı yayında milyonlara okurum, kağıt ve posta israfına da gerek kalmaz” falan de.

UBER’E DÜZENLEME VAR DA SARI TAKSİYE YOK MU?

UBER düzenlemesi yapacakmış devletimiz.

Ve Uber’e göz açtırmayacakmış.

*

Ey devletimiz!

Hazır elin değmişken...

Bir de sarı taksi düzenlemesi yap da...

Leş gibi arabalardan, mesafe beğenmeyen şoförlerden, sigara kokusundan falan kurtar bizi.

AH AHMET AĞIRAKÇA AH





28 Şubat döneminden tanırım Prof. Ahmet Ağırakça’yı.

Dönemin devletiyle başı hoş olmayan bir akademisyendi.

Delikanlıca çıkışlar yapardı.

Eyvallah etmezdi.

Üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

*

Vay vay vay!

Ahmet Ağırakça hocamız Mardin Artuklu Üniversitesi’ne rektör olmuş.

İyi, güzel, şahane.

*

Ve fakat...

Sosyal medyada ‘bu nasıl rektör’ diye dolaşan şu fotoğraflarla gündemde Ahmet Ağırakça...

*

Rektör de olsa isteyen istediği kıyafeti giyer tabii...

Ben asıl şu noktaya kafayı taktım:

Bir rektör olarak, böyle müsamere tadında işlere girişmesini hiç yakıştıramadım Ahmet Ağırakça’ya...

Daha ağırbaşlı bir tutum beklerdim kendisinden.

STEPHEN HAWKİNG’İN ARDINDAN





- Bir güzel insan daha bir güzel ata binip gitti.

*

- Dünyanın IQ’su kaç puan düşmüştür acaba?

*

- Rahmetli Yaşar Nuri, kendisi için “Dabbetül arz” demişti, hiç unutmam.

*

- Umut Sarıkaya’nın Stephen Hawking karikatürü... Efsane...

*

- Üstat, Allah’a inanmıyordu ama aşka inanıyordu.

*

- Hayatını anlatan 2014 yapımı “Her Şeyin Teorisi” adlı filmi bir kez daha izlemenin tam sırası...