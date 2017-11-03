Sayılarına göre şehitler

Ne işiten olur ne de bir ah diyen.

*

Şehit sayısı 2 ise...

Minnacık bir haber olur iç sayfalarda.

*

Şehit sayısı 3 ise...

Belki biraz kısık sesli “vah vah” derler.

*

Şehit sayısı 4 ise...

“Ocaklara ateş düştü” falan diye lügat paralaması yapılır.

*

Şehit sayısı 5 ise...

“Ne olacak bu işin sonu” falan denilerek hayata devam edilir.

*

Şehit sayısı 6 ise...

Yetkililer “bıçak kemiğe dayandı” falan diye azıcık kükrer.

*

Şehit sayısı 7 ise...

Sosyal medyada üç saatliğine gündem olur.

*

Şehit sayısı 8 ise...

“Ama karşı taraftan da şu kadarı gitti” diye teselli aranır.

BEN BU MEYDANDAN KAÇARIM ARKADAŞ

MÜPTEZELLİK, rezillik, kepazelik, utanmazlık falan devreye girince...

Ben kaçarım meydandan.

Arkama bile bakmadan kaçarım.

*

Çünkü...

Benim dünyamda “yiğit”...

Müptezellik, rezillik, kepazelik, utanmazlık meydanından arkaya bakmadan kaçana denir.

RÜYASI BİLE HOŞ





ERDOĞAN’ın önemli özelliklerinden biri de ahaliye umut aşılaması ve rüya göndermesidir.

Yerli ve milli otomobil konusunda attığı adım da işte böyle bir adımdır.

Umut aşılıyor.

Rüya gördürüyor.

“Olmayacak olsa da söyle, hoşuma gidiyor” diye bir şey vardır ya... İşte öyle bir şey!

İLK YERLİ ARABA BU

GEÇENLERDE gazetede gördüm haberi.

Başlık şuydu:

“Türkiye’nin ilk yerli uzaktan kumandalı oyuncak arabası.”

Yeğenime aldım bundan.

Yeğenim bütün çabasına rağmen kıramadı bunu.

Yani Alman malı gibi sağlam.

Ayrıca bayağı iyi kaçıyormuş.

İYİ PARTİ, AK PARTİ’NİN CANINI NEDEN SIKAR?

İYİ Parti’nin yüzde 20 oy alacağını falan söyleyen araştırmalar yayınlanıyor.

Doğru mu, yanlış mı? Bilmem.

*

Ama bildiğim bir şey var:

İyi Parti’nin yüzde 20 alacak olması, AK Parti’nin canını sıkmaz.

*

İYİ Parti, AK Parti’nin canını ancak ve ancak şu nedenle sıkar:

*

Cumhurbaşkanlığı seçiminin aktörleri belliydi:

Tayyip Erdoğan, CHP adayı ve HDP adayı...

Böyle bir tablodan Erdoğan’ın yüzde 50 artı 1’i yakalaması mümkün olabilirdi.

Ancak şimdi tabloya durup dururken bir de Meral Akşener katılmış oldu.

Böyle bir seçeneğin ortaya çıkması, Erdoğan’ın işini bir parça zorlaştırabilir.

*

Can sıkıntısının asıl nedeni budur.

DAN AYTUĞ BROWN

CHP’li Aytuğ Atıcı...

Tarsus’ta yapılan gizemli kazı için...

“Koordinatları Vatikan verdi, kayıp İncil’i arıyorlar, Hıristiyanlığın geleceğini belirlemek istiyorlar” falan deyince...

“Dan Aytuğ Brown” demekten kendimi alamadım.

AMA ARTIK BU KADARI DA AYIP

HÜKÜMET yanlısı bir gazeteden bir haber:

“Osman Kavala’nın telefonunda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ele geçirildi.”

*

Ama bu kadarı da gerçekten ayıp.

*

Tanıyan, tanımayan herkes bilir ki...

Osman Kavala’nın telefonunda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı olmaz.

BENİ SİNİRLENDİREN TİPLER

- ATATÜRK’e bir şey diyemeyip hırslarını İnönü’den almaya kalkanlar.

- “Atatürkçü oldum” diyene “Aklın yeni mi başına geldi” diye çıkışanlar.

- Atatürk’ü dar ve sığ ideolojisinin sopası haline getirmek için bekleşenler.