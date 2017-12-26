Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu

Leblebi çekirdek der gibi “içsavaş” diyorlar.

Mezar taşlarını koyun sananlar, “içsavaş”ı da oyun sanıyorlar.

*

Savaşların en adisi, en pisi, en kahpesi, en onursuzu, en ahlaksızı, en aşağılığı, en şapşalı, en rezili...

İçsavaştır!

*

- Çünkü içsavaşın kazananı olmaz ve kazandığını sanan da kaybeder.

*

- Çünkü içsavaş cehennemin öbür adıdır.

*

- Çünkü içsavaş ülkeyi böler, parçalar... Ve sonunda başkalarına yutturur.

*

- Çünkü içsavaşta komşu komşuyu, evlat babayı boğazlar.

*

- Çünkü içsavaş öyle bir felaket getirir ki... Bin yılda onaramazsın.

*

- Çünkü içsavaş kardeşin kardeşin gözünü oymasıdır.

*

- Çünkü içsavaş insanı insanlıktan çıkarır.

*

- Çünkü içsavaş gelecek sekiz nesli birden yakar.

SON KHK İLE YAPILMASI GEREKENİ YAZIYORUM

SON KHK’yı çıkaranlar diyorlar ki:

- Yahu yanlış anladınız.

- Bizim maksadımız 15 Temmuz’da darbeye karşı yiğitçe direnen sivil vatandaşlarımızdır.

- Onlardan gayrısıyla ilgili değildir.

*

E güzel.

E iyi.

E tamam.

*

O zaman bir düzeltme yapılsın.

“Öyle de olur, böyle de olur” diye anlaşılan ifadeler, oturulup yeniden yazılsın.

Farklı anlamalara yol açacak muğlaklık ortadan kaldırılsın.

Doğru dürüst bir metin ortaya çıkarılsın.

*

Böylece...

En azından işin bu kısmıyla ilgili tartışma sona ersin.

İYİ PARTİ ŞU ANA KADAR NELERİ BAŞARAMADI?

- ŞU ana kadar... Bir tane bile gündemi belirleyecek, herkesi konuşturacak söz söyleyemediler.

*

- Şu ana kadar... Bir kez bile Tayyip Erdoğan’ın kendilerini muhatap almasını sağlayacak bir çıkış yapamadılar.

*

- Şu ana kadar... Birazcık bile AK Parti’den oy tırtıklamayı sağlayacak sağlam bir yaklaşım sergileyemediler.

*

- Şu ana kadar... Bir kişiye bile “Aha da beklenen alternatif çıktı... Artık Türkiye alternatifsiz” dedirtemediler.

*

- Şu ana kadar... Birazcık olsun kendilerine yönelik kısmi medya ambargosunu lehe çevirecek zekice bir atılım gerçekleştiremediler.

*

- Şu ana kadar... Bir miktar olsun ellerinin altındaki kadroyu değerlendirecek bir yol bulamadılar.

ULAN HAYTA





HEY! Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i!

Kendinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenip, “30’unda olsa evlenmezdim. Göğüsleri sarkmış olacaktı. İstemezdim. Benim için fizik önemli” diyerek...

Hababam Sınıfı gibi...

Milletçe sonsuz kredi açtığımız bir olgunun içinden gelmiş olmana rağmen...

Yıktın perdeyi, eyledin viran...

Ve tüm krediyi tükettiğin gibi...

Alacaklı gibi kapına dayandırdın milleti.

*

Sen artık “Hayta İsmail” değilsin bizim gözümüzde...

Sen artık bizim için...

“Nihat/Ağaoğlu/Ali/Doğan” gibi bir şeysin!

NURİYE’NİN SEYİT RIZA’YI ÖVMESİ

AÇLIK grevi yaptığı için CHP’lilerin desteğini alan Nuriye Gülmen, Seyit Rıza’yı övmüş.

*

Bunun üzerine CHP’lilere laf sokuluyor:

“Seyit Rıza gibi Atatürk’e karşı ayaklanmış bir adama sahip çıkan Nuriye’ye verdiğiniz destekten dolayı mutlu musunuz?”

*

Ben olsam CHP’lilerin yerinde...

“İşini kaybettiği için açlık grevine girişen birisi... Kadir Mısıroğlu ya da Cübbeli Ahmet olsa... Ben yine de destek veririm. Bizde mazluma da, zalime de kimlik sorulmaz” diye cevap veririm.

YOZGAT’A İFTİRA ATANLARA SESLENİŞ

“YOZGAT’ta üniversiteye giden kıza tecavüz edildi” diye yalan bir haber uydurup sosyal medyada yayanlara sesleniyorum:

*

Bu Yozgat size ne etti?

Söyleyin:

Ne etti bu Yozgat size ki oturup bir iftira tasarlıyorsunuz ve sonra da bu iftiranızı yaymak için uğraş veriyorsunuz?

Bunca emeğin bir nedeni olmalı.

O yüzden soruyorum:

Bu Yozgat size ne etti?

GUANTANAMO MU BİZE ÖRNEK OLACAK?

FETÖ’cü darbeci alçakların duruşmalara iki dirhem bir çekirdek gelmelerinin kamuoyunda oluşturduğu infiale duyarsız kalmamak başka bir şey...

Guantanamo’yu örnek almak başka bir şey.

*

Guantanamo...

- Evrensel hukuka çöp muamelesinin yapıldığı...

- Tutuklulara düşman muamelesinin çekildiği...

- Küresel modern zulmün yüzünü gösterdiği...

Çok çirkin bir yerdir.

*

Bize örnek olmaz, olamaz, olmamalı!