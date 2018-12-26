Atatürk haklıdır. Hem de çok haklıdır.
Gerçekten de hepimiz bakan olabiliriz, hepimiz milletvekili olabiliriz, hatta hepimiz cumhurbaşkanı olabiliriz.
Ama hepimiz sizin gibi sanatçı olamayız.
*
Fakat sanatçı efendiler!
Diyorum ki...
Siz de biraz ne dediğinize dikkat etseniz, nasıl olur?
Alkışların, sloganların gazına gelmeseniz...
Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitse...
Sağa sola çekilmeyecek laflar etseniz...
Bildiğiniz konularda konuşsanız...
Bilmediğiniz konulara girmeseniz...
*
Çünkü işin sonunda ama en sonunda...
- Aslında ben öyle demek istememiştim.
- Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kastetmemiştim.
- Benim muradım o değildi.
- Ben Türkiye’den söz etmiyordum.
- Ben Türkiye’de faşizm var demedim ki...
Falan demek zorunda kalıyorsunuz ya...
Üzülüyoruz vallahi!
ÖYLE MESUDUM Kİ!
METİN Akpınar olayı gösterdi ki...
Bu memlekette...
Bütün kutuplaştırma çabalarına rağmen...
“Metin Akpınar baştan sona haklıdır” ile “Metin Akpınar baştan sona haksızdır” diyenlerin dışında...
İşin haklı taraflarına da haksız taraflarına da hakkaniyetle işaret edilmesini arzu eden, büyük, çok büyük bir sessiz çoğunluk varmış.
Onların gür sesini işittim.
Bu yüzden...
Öyle mesudum ki anlatamam!
NEDİR? NE İŞTİR?
BİNALİ Yıldırım, İstanbul’a aday olunca Meclis Başkanlığı görevini bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur?
Bu konu niye böyle hararetle tartışılıyor? Bu konu niye bu kadar mesele ediliyor?
Binali Bey istifa ederek aday olsa ne kaybedecek? İstifa etmeden aday olsa ne kazanacak?
Kampanyasını “Meclis Başkanı” sıfatıyla yürütürse daha fazla mı oy alacak?
Binali Bey’in böyle bir şeye ihtiyacı mı var?
Yoksa kaybederse dönecek bir makamı mı olsun diye düşünülüyor?
Nedir? Ne iştir?
İTİRAF EDİYORUM
- Nuri Bilge filmlerinde zerre sıkılmadığım halde “Roma” adlı filmi izlerken sıkıntıdan patladım.
- Milli kültürümüze titizlikle sahip çıkmamız gerektiğini savunanlardan olsam da Batı kentlerinde ortaya çıkan Noel kutlamalarına dair görüntülere bayılıyorum.
BÖYLE BUYURDU FESLİ: NECİP FAZIL AHLAKEN İSLAM DIŞIDIR
KADİR Mısıroğlu, Necip Fazıl’la ilgili şöyle demiş:
“Necip Fazıl ahlaken İslam dışıydı.”
*
Yıllar önce vefat etmiş bir insanın ahlaken bile olsa İslam dışı olup olmadığına karar vermek hakkını nereden buluyor bu Fesli Kadir Mısıroğlu?
Bu ne edepsizliktir!
Bu ne hadsizliktir!
Bu ne ayıptır!
*
Yahu Necip Fazıl’ın hakkını savunmak da bana mı düştü?
Yok mu Fesli’ye “Haddini bil” diyecek bir babayiğit?
Bari her yıl Necip Fazıl Ödülü alanlar ve verenler konuşsa...
KIRMIZI YELEKLİ TOSUNLARA MÜSAMAHA MI EDİLECEK?
“SARI yelekliler sokaklara çıkacak” diye koparılan onca gürültünün ardından ne oldu?
Şu oldu:
Osmanlı Ocakları mensubu olduklarını söyleyen bazı tipler, kırmızı yelekler giyerek sokağa çıktılar ve FOX TV’nin önünde gösteri yaptılar.
Gösteri sırasında...
“En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir” falan dediler.
*
Buradan bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkenin polislerine, bu ülkenin savcılarına sesleniyorum:
*
- Yelekli sokak hareketleri tehlikeliyse... Sarısı da tehlikelidir kırmızısı da... İkisine de aynı şekilde davranmak zorundasınız.
*
- Kışkırtıcılık suçsa... Sadece yüzde 48 adına yapılan kışkırtıcılıklara değil, yüzde 52 adına yapılan kışkırtıcılıklara da dikkat kesilmek zorundasınız.
*
Ne yani?
Metin Akpınarları, Müjdat Gezenleri karakola çekerken...
Bu kırmızı yelekli tosunların sırtını mı sıvazlayacaksınız?
*
Hiç bakılmayacak mı?
Kimdir bunlar?
Ne hakla yüzde 52 adına konuşmaktadırlar?
Niye kırmızı yelekler giymişlerdir?
Ne adına bunu yapmaktadırlar?
FETÖ’cü falan mıdırlar?
Şöyle bir araştırılmayacak mı?
KADINIM LAN BEN
DÜNDEN beri sosyal medyada bir video dolaşıyor.
*
Ahsen TV muhabiri, Milli Piyango bileti alan ve satan vatandaşlara “Haram işliyorsunuz” falan diyor ve çarşı karışıyor.
Bilhassa bir kadın, Ahsen TV muhabirinin aklını alma denemeleri yapıyor.
*
Ahsen TV muhabirinin Milli Piyango’ya gelinceye kadar itiraz edeceği onca şey varken ve onlara hiçbir şey demezken...
Milli Piyango bileti alan ve satan garibanlara yüklenmesini...
Ne kadar riyakârca bulduysam...
Videodaki “Kadınım lan ben” diyen ablayı da o kadar sevimsiz buldum.
Sanatçı efendiler!
SANATÇI efendiler!
Atatürk haklıdır. Hem de çok haklıdır.
Gerçekten de hepimiz bakan olabiliriz, hepimiz milletvekili olabiliriz, hatta hepimiz cumhurbaşkanı olabiliriz.
Ama hepimiz sizin gibi sanatçı olamayız.
*
Fakat sanatçı efendiler!
Diyorum ki...
Siz de biraz ne dediğinize dikkat etseniz, nasıl olur?
Alkışların, sloganların gazına gelmeseniz...
Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitse...
Sağa sola çekilmeyecek laflar etseniz...
Bildiğiniz konularda konuşsanız...
Bilmediğiniz konulara girmeseniz...
*
Çünkü işin sonunda ama en sonunda...
- Aslında ben öyle demek istememiştim.
- Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kastetmemiştim.
- Benim muradım o değildi.
- Ben Türkiye’den söz etmiyordum.
- Ben Türkiye’de faşizm var demedim ki...
Falan demek zorunda kalıyorsunuz ya...
Üzülüyoruz vallahi!
ÖYLE MESUDUM Kİ!
METİN Akpınar olayı gösterdi ki...
Bu memlekette...
Bütün kutuplaştırma çabalarına rağmen...
“Metin Akpınar baştan sona haklıdır” ile “Metin Akpınar baştan sona haksızdır” diyenlerin dışında...
İşin haklı taraflarına da haksız taraflarına da hakkaniyetle işaret edilmesini arzu eden, büyük, çok büyük bir sessiz çoğunluk varmış.
Onların gür sesini işittim.
Bu yüzden...
Öyle mesudum ki anlatamam!
NEDİR? NE İŞTİR?
BİNALİ Yıldırım, İstanbul’a aday olunca Meclis Başkanlığı görevini bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur?
Bu konu niye böyle hararetle tartışılıyor? Bu konu niye bu kadar mesele ediliyor?
Binali Bey istifa ederek aday olsa ne kaybedecek? İstifa etmeden aday olsa ne kazanacak?
Kampanyasını “Meclis Başkanı” sıfatıyla yürütürse daha fazla mı oy alacak?
Binali Bey’in böyle bir şeye ihtiyacı mı var?
Yoksa kaybederse dönecek bir makamı mı olsun diye düşünülüyor?
Nedir? Ne iştir?
İTİRAF EDİYORUM
- Nuri Bilge filmlerinde zerre sıkılmadığım halde “Roma” adlı filmi izlerken sıkıntıdan patladım.
- Milli kültürümüze titizlikle sahip çıkmamız gerektiğini savunanlardan olsam da Batı kentlerinde ortaya çıkan Noel kutlamalarına dair görüntülere bayılıyorum.
BÖYLE BUYURDU FESLİ: NECİP FAZIL AHLAKEN İSLAM DIŞIDIR
KADİR Mısıroğlu, Necip Fazıl’la ilgili şöyle demiş:
“Necip Fazıl ahlaken İslam dışıydı.”
*
Yıllar önce vefat etmiş bir insanın ahlaken bile olsa İslam dışı olup olmadığına karar vermek hakkını nereden buluyor bu Fesli Kadir Mısıroğlu?
Bu ne edepsizliktir!
Bu ne hadsizliktir!
Bu ne ayıptır!
*
Yahu Necip Fazıl’ın hakkını savunmak da bana mı düştü?
Yok mu Fesli’ye “Haddini bil” diyecek bir babayiğit?
Bari her yıl Necip Fazıl Ödülü alanlar ve verenler konuşsa...
KIRMIZI YELEKLİ TOSUNLARA MÜSAMAHA MI EDİLECEK?
“SARI yelekliler sokaklara çıkacak” diye koparılan onca gürültünün ardından ne oldu?
Şu oldu:
Osmanlı Ocakları mensubu olduklarını söyleyen bazı tipler, kırmızı yelekler giyerek sokağa çıktılar ve FOX TV’nin önünde gösteri yaptılar.
Gösteri sırasında...
“En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak beklemektedir” falan dediler.
*
Buradan bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkenin polislerine, bu ülkenin savcılarına sesleniyorum:
*
- Yelekli sokak hareketleri tehlikeliyse... Sarısı da tehlikelidir kırmızısı da... İkisine de aynı şekilde davranmak zorundasınız.
*
- Kışkırtıcılık suçsa... Sadece yüzde 48 adına yapılan kışkırtıcılıklara değil, yüzde 52 adına yapılan kışkırtıcılıklara da dikkat kesilmek zorundasınız.
*
Ne yani?
Metin Akpınarları, Müjdat Gezenleri karakola çekerken...
Bu kırmızı yelekli tosunların sırtını mı sıvazlayacaksınız?
*
Hiç bakılmayacak mı?
Kimdir bunlar?
Ne hakla yüzde 52 adına konuşmaktadırlar?
Niye kırmızı yelekler giymişlerdir?
Ne adına bunu yapmaktadırlar?
FETÖ’cü falan mıdırlar?
Şöyle bir araştırılmayacak mı?
KADINIM LAN BEN
DÜNDEN beri sosyal medyada bir video dolaşıyor.
*
Ahsen TV muhabiri, Milli Piyango bileti alan ve satan vatandaşlara “Haram işliyorsunuz” falan diyor ve çarşı karışıyor.
Bilhassa bir kadın, Ahsen TV muhabirinin aklını alma denemeleri yapıyor.
*
Ahsen TV muhabirinin Milli Piyango’ya gelinceye kadar itiraz edeceği onca şey varken ve onlara hiçbir şey demezken...
Milli Piyango bileti alan ve satan garibanlara yüklenmesini...
Ne kadar riyakârca bulduysam...
Videodaki “Kadınım lan ben” diyen ablayı da o kadar sevimsiz buldum.