Mehmet Dişli’nin kardeşi...

Mehmet Dişli kim?

15 Temmuz FETÖ’cü kalkışmanın kilit isimlerinden biri olan general...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kim?

15 Temmuz kalkışmasının en baş hedefi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir Şaban Dişli’yi hangi göreve atamıştır?

Kendisine “başdanışman” olarak atamıştır.

Erdoğan bu atamayla ne yapmak istemiştir?

Şu iki evrensel ilkenin altını çizmiştir:

- BİR: Suç şahsidir.

- İKİ: Kardeşin suçu, kardeşi bağlamaz.

İşte tam da bu nedenle...

Şaban Dişli ataması, ne güzel bir atamadır!

BİR GAZETECİ OLARAK MESLEKİ DEFORMASYONLARIM

- ANNEMLE bile röportaj yapar gibi konuşuyorum.

- Sürekli defter-kalemle dolaşıp gün içinde tuhaf notlar alıyorum.

- Manavda kavun seçerken bile yazı konusu çıkarmaya çalışıyorum.

- Şaşırmıyorum.

- Telefondan beş dakika uzak kaldığımda çok uzun zamandır dünyadan habersiz kalmış gibi panikliyorum.

- Meşhur biriyle karşılaştığımda “Ben bunun aleyhinde yazı yazmış mıydım” diye geriliyorum.

- Hiçbir siyasetçiyle dost olamıyorum.

- Sokakta “Ülke olarak nereye gidiyoruz Ahmet Bey” türü bir soruyla karşılaştığımda kekeliyorum.

YADIRGAMA, ALIŞ





KURAN-I KERİM okunurken başını kapatmayı tercih eden kadını yadırgama...

O kadın, ülkenin Genelkurmay Başkanı’nın eşi de olsa yapma bunu.

“Ne günlere kaldık! Koskoca Genelkurmay Başkanı’nın eşine bak” falan deme...

Yadırgayıp alışmaman gereken şey bu değil.

Sen asıl şunları yadırga, sen asıl şunlara alışma:

Adaletsizliğe, yargının güven vermemesine, gazetecilerin eften püften suçlamalarla aylarca tutuklu kalmasına, ifade özgürlüğünün önündeki engellere, demokrasi sorunlarına, korkusuzca söz söyleyememene falan...

LANET OLASI YEĞENLER

HEMEN her gün bir köşeden Filiz Aker’in bir yeğeni kafayı çıkarıyor ve bizler hemen her gün yeni bir Filiz Aker yeğenine maruz kalıyoruz.

- Hepsinin hikâyesi farklı...

- Hepsinin tuttuğu taraf farklı...

- Hepsi birbirinden eksantrik...

Yoksa Filiz Aker’in topluma vermek istediği son mesaj şu mu:

“Yeğenlerimle baş başa kalın da görün gününüzü.”

BİR İMAM HATİPLİ MAHCUBİYETİYLE





KANAL D’nin yeni yayın dönemi tanıtım filmi ve şarkısı olağanüstü...

Yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın eline sağlık.

Çok güzel, çok neşeli, çok cilveli bir iş çıkarmış!

Cicili bicili starlarımız, kapılardan sığmayan jönlerimiz, her biri edasıyla göz dolduran programcılarımız, hatta yıldızlara bile taş çıkartan habercilerimiz...

Hepsi ama hepsi mavi ve yıldızlı podyumda öyle alışkın, öyle havalı, öyle cazibeli bir tavırla yürüyorlar ki...

“Yıldızların Altında”dan uyarlanan şarkıyı öyle edalı, öyle işveli söylüyorlar ki...

Parıldıyorlar resmen.

Ve fakat içlerinde...

- Bir ben uyumsuz...

- Bir ben çaresiz...

- Bir ben olmamış...

- Bir ben rahat değil...

- Bir ben zoraki mütebessim...

- Bir ben huzursuz...

- Bir ben smokinsiz...

- Bir ben kaskatı...

Atamadık üzerimizden şu imam hatipli mahcubiyetini!

YALLAH YUNANİSTAN’A

FESLİ Kadir yine başlamış...

“Yunan galip gelseydi...” türü lakırdılara...

30 Ağustos münasebetiyle yayınladığı bir dizi tweet’te Yunan’ın galip gelmesi ihtimalinin o kadar da kötü olmadığını yazmış.

“Yunan galip gelseydi... Yunan galip gelseydi...” deyip duruyor.

Biri şuna “Yallah Yunanistan’a” desin artık.

SENİN YAŞIN KAÇ MACRON?





FRANSA Cumhurbaşkanı Macron’un bir dergiye verdiği röportajdan:

- MACRON: Küresel sahneye çıkmak o kadar da havalı bir şey değil...

- MUHABİR: Nasıl yani? Bir örnek verseniz?

- MACRON: Erdoğan’la her 10 günde bir konuşması gereken benim.

Şimdi sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da...

- “Ey Macron sen kimsin” diyebilir.

- “Macron musun, makaron musun” diyebilir.

- “Macron, senin yaşın kaç başın kaç” diyebilir.

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

- KURBAN eti yiyerek güne başlamayı...

- Kurban eti paylaşım ve dağıtım işini büyük bir sorumlulukla üstlenmeyi...

- Ev baklavası yemeyi...

- Çocuklara yüklü miktarda harçlık vermeyi...

İhmal etmeyin.

Bayramınız mübarek olsun.