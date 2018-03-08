Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti’dir

- Temel Bey’i Beştepe’de ağırlayarak...

- Temel Bey’e AK Parti’nin önemli ismi Mustafa Şentop’u hem de iki kez göndererek...

- “Saadet’e kapımız açık” mesajı vererek...

- Saadet’i resmen ve alenen ittifaka davet ederek...

Saadet’i acayip popüler hale getirmiştir.

*

- Dikkatlerin Saadet’e yönelmesine...

- Saadet’in ana akım medyada yer almasına...

- Saadet’in vereceği cevabın merak edilmesine...

Hepsine ama hepsine sebep...

AK Parti’dir.

*

Saadet Partisi de AK Parti’nin bu taktik hatasını...

Sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır.

*

Yani...

Bir “Saadet köpürtmesi” falan söz konusu ise...

Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir.

TEMEL FIKRASI

TEMEL Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “He” deseydi...

Bugün Temel Bey’i göklere çıkaranların tümü...

Temel Bey’i yerin dibine batırırlardı.

*

Temel Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “He” deseydi...

Bugün Temel Bey’i yerin dibine batıranların tümü...

Temel Bey’i göklere çıkarırlardı.

*

Kısacası...

Temel fıkrası gibi bir ülkeyiz.

Fakat gülecek halimiz yok.

HÜLYA AVŞAR İLE SEDA SAYAN’IN 7 ORTAK ÖZELLİĞİ





- BİR: Bir türlü bitmiyorlar.

*

- İKİ: Asla haksız çıkmıyorlar.

*

- ÜÇ: Hiçbir gerekçeleri olmadığı halde özgüvenleri hep tavan.

*

- DÖRT: Her devirde ayaktalar.

*

- BEŞ: Her zaman atacak bir zarf buluyorlar.

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- ALTI: Attıkları her zarf, muhakkak toplumda bir karşılık buluyor.

*

- YEDİ: Biz fena halde bıktık, onlar asla bıkmıyorlar.

SON GÜNLERDE DİLİMDEN HİÇ DÜŞMEYEN ŞEYLER

- ‘Cinderes’ ve ‘Raco’ kelimeleri...

*

- Nişasta bazlı şeker...

*

- Asansör, halvet, battaniye, ketçap, kahve...

*

- Cumhur, cümbüş, cukka, şeytan...

*

- Uber ve BiTaksi...

HAY ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN DEVLET BEY

SÖYLEDİKLERİYLE, ilgilendiği konularla...

Yüce İslam’ı alay konusu haline getiren...

Nurettin Yıldız denilen şahsa...

‘Meczup’ ve ‘sapık’ gibi sıfatları layık gördünüz ya...

Hay Allah sizden razı olsun Devlet Bey.

DİN TÜCCARININ SAHTESİ Mİ OLUR?

ESKİ Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şöyle demiş:

“Sahte bal satanlarla ilgilendiğimiz kadar sahte din tüccarlarıyla ilgilenmiyoruz.”

*

Mehmet Görmez Hoca’ya sormak isterim:

Sahte olmayan din tüccarlarına ses etmeyecek miyiz?

Ne yani?

Din tüccarının sahtesi mi olur?

*

Aman hocam!

Dikkat!

BU İKİ TUTUKLUYA DİKKAT LÜTFEN

- ŞAHİN ALPAY: Sağlığı yerinde değil... Kalbine stent takıldı... Birçok rahatsızlığı söz konusu... Hapishane şartlarında sağlığıyla ilgili daha büyük sorunlar yaşayabilir. Geçmişteki FETÖ’cü yargının duyarsızlığına benzer bir duyarsızlık yaşanmasın. Şahin Alpay’ın sağlık durumu dikkate alınsın.

*

- CELALETTİN CAN: Neyle suçlandığını bile bilmeyen Celalettin Can, 12 Eylül döneminde hayatının 20 yılını hapiste geçirmiş bir isimdir. Onun da birçok sağlık sorunu var. O da hapishane şartlarında sağlığını koruyamayacak durumda. Yetkililere sesleniyorum: Lütfen dikkat!

BRAVO THY’YE

MEMLEKETİN içinden geçtiği şu kritik süreçte bile...

Türk Hava Yolları 2017 yılında 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etmiş.

Hep olumsuzu görüp gösterecek değiliz.

Biraz da olumluyu görüp gösterelim.

Bravo Türk Hava Yolları’na...

BUNCA ŞEHİT VARKEN

BİR siyasetçi oğlu olarak Kerem Kılıçdaroğlu’nun askerliğini aslanlar gibi yapıp gelmesi tabii ki önemli.

Ancaaak...

Bunca şehidimiz varken...

Kısa dönem askerliğini tamamlamış olan Kerem Kılıçdaroğlu’nun kocaman kocaman haber yapılması...

Nezakete aykırı gibi geliyor bana.