Riskli bir slogan: ‘Çünkü çaldılar’

İşte bu cevapla birlikte...
AK Parti’nin kampanya sloganı da ortaya çıkmış oluyor:
“Çünkü çaldılar.”
*
Gerçekten de basit, sade, anlaşılır, akılda kalıcı bir slogan, “Çünkü çaldılar” sloganı.
Ama aynı zamanda da riskli bir slogan!
*
“Riskli” çünkü...
Akıllara ister istemez...
Kim çaldı?
Nasıl çaldı?
Çalanlar nerede?
Çalanlara ne ceza verildi?
Çalma işlemi gerçekleşirken YSK ne yapıyordu?
Çaldıranlar kim?
Ne kadar çaldılar?
YSK kararında niye çalanlara atıf yok?
Gibi soruları getiriyor.
*
“Çünkü çaldılar” sloganının içi, bu sorulara verilecek basit, sade, anlaşılır, akılda kalıcı cevaplarla doldurulmazsa...
Bu slogan, döner de kendisini icat edeni vurur hafazanallah!
BİNALİ YILDIRIM BU AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE
BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran’a doğru ilk kapsamlı değerlendirmesini bu akşam Tarafsız Bölge’de yapacak.
Akla gelen gelmeyen tüm soruları bu akşam Tarafsız Bölge’de Binali Yıldırım’a soracağım.
Cevapları ben de çok merak ediyorum.
Saat tam 21.00’de...
Beklerim.
KARALAMA YAPMAKTAN PEK ANLAMAM AMA
BANA öyle geliyor ki...
Hiçbir elemeden geçirmeden ele geçen her türlü önemli/önemsiz malzemenin üzerine acımasızca abanmak...
Karalanacak şahsı, karalamalara karşı daha da korunaklı kılmaktan başka bir işe yaramaz.
*
Karalama yapmanın adabından, inceliklerinden hiç çakmamama rağmen...
Bu kadarcığını anlayabiliyorum.
ORUÇ TERBİYESİZLİĞİNİZE KALKAN OLAMAZ EFENDİLER!
FİKRET Orman, Beşiktaş Genel Kurulu’nda konuşurken -çok affedersiniz- aynen şöyle demiş:
“Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle bir delikanlı adam da yok burada. Karı gibi arkadan konuşurlar.”
*
Tabii yaptığı bu inanılmaz terbiyesizliğin farkına varır varmaz da...
Özür dilemiş.
*
Ama öyle yekten bir özür değil!
İşin içine orucu karıştırarak dilemiş özrü...
“Özür diliyorum, orucuma verin” demiş.
*
Fikret Orman’ın şahsında yaptıkları her türlü terbiyesizliklerinin tuttukları oruca verilmesini talep edenlere şu üç şeyi hatırlatırım:
BİR: Oruç bu tür terbiyesizliklerden korunmak için tutulur efendiler!
İKİ: Sizi terbiyesizlik yapmaya sevk eden oruç, oruç değildir efendiler!
ÜÇ: Yaptığınız terbiyesizliklere orucu kalkan yapmaktan vazgeçin efendiler!
İFTARA DOĞRU SAYIKLAMALARIM
İyi ki Finlandiya’da değilim.
Seferi sayılmak için kaç kilometre gitmek gerekiyordu acaba?
Üç kahve içeceğim, peş peşe...
Çiğnenmiş bir sakız mı çiğnesem acaba?
Sekter! Sekter! Dininin kıymetini bil Sekter! (Her istediğinde gözümün önünde bir şeyler atıştırıyor, fena halde sinirimi bozuyor...)
İŞTE TAM DA BU YÜZDEN DEDİM MELİH GÖKÇEK
AK Parti’ye bir tavsiyede bulundum.
Dedim ki:
“Mümkünse Melih Gökçek’e 24 Haziran’a kadar tweet attırmayın.”
*
Melih Gökçek de benim bu tavsiyeme karşı...
“Benim ne kadar etkili olduğumu görüyorsun... Ondan dolayı böyle diyorsun Ahmet Hakan” diye cevap verdi.
*
Senin sorunun işte tam da bu Melih Gökçek!
Kendinle ilgili hiçbir şeyden en küçük bir kuşku duymuyorsun.
“Yav belki de sandığım kadar süper etkili bir adam değilimdir” falan diye milim düşünmüyorsun.
“Acaba gerçekten de partime zarar veriyor olabilir miyim?” falan diye santim düşünmüyorsun.
*
Ama Allah’ın sopası yok!
Bak, 2015 yılında attığın tweet ortaya çıktı.
Şöyle yazmışsın:
“SEVGİLİ TWİT ALEMİ... İNŞAALLAH HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK... BEKLEYİN...”
*
Hem 2015’te böyle tweet’ler atacaksın...
Hem de “‘Her şey güzel olacak’ tam bir FETÖ’cü sloganıdır” diye gazlama yapacaksın...
Bu AK Parti’ye zarar vermek değilse nedir arkadaş?
İKİ BAKAN İKİ ŞIKLIK
MUSTAFA VARANK: Fotoğrafa dikkatle bakınca ortada bir tiyatro falan olmadığını görüyorsunuz. Korumasız, şaşaasız bir şekilde metroda seyahat ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... İşte görmeyi istediğimiz türden bir manzara!
*
ZİYA SELÇUK: Kaş’ta bir müzik öğretmeni var. Adı: Emre Dayıoğlu... Emre öğretmen, elinde sazıyla köy köy gezip Anadolu’nun seslerini derliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işte bu öğretmeni ağırlamış. Şahane! Güzel!
Riskli bir slogan: ‘Çünkü çaldılar’
Kameralar açık. Genç bir adam, Binali Yıldırım’a yaklaşıyor ve şu soruyu soruyor: “Seçim niye iptal edildi?” Binali Yıldırım da cevap veriyor: “Çok basit. Çünkü çaldılar.”
İşte bu cevapla birlikte...
AK Parti’nin kampanya sloganı da ortaya çıkmış oluyor:
“Çünkü çaldılar.”
*
Gerçekten de basit, sade, anlaşılır, akılda kalıcı bir slogan, “Çünkü çaldılar” sloganı.
Ama aynı zamanda da riskli bir slogan!
*
“Riskli” çünkü...
Akıllara ister istemez...
Kim çaldı?
Nasıl çaldı?
Çalanlar nerede?
Çalanlara ne ceza verildi?
Çalma işlemi gerçekleşirken YSK ne yapıyordu?
Çaldıranlar kim?
Ne kadar çaldılar?
YSK kararında niye çalanlara atıf yok?
Gibi soruları getiriyor.
*
“Çünkü çaldılar” sloganının içi, bu sorulara verilecek basit, sade, anlaşılır, akılda kalıcı cevaplarla doldurulmazsa...
Bu slogan, döner de kendisini icat edeni vurur hafazanallah!
BİNALİ YILDIRIM BU AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE
BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran’a doğru ilk kapsamlı değerlendirmesini bu akşam Tarafsız Bölge’de yapacak.
Akla gelen gelmeyen tüm soruları bu akşam Tarafsız Bölge’de Binali Yıldırım’a soracağım.
Cevapları ben de çok merak ediyorum.
Saat tam 21.00’de...
Beklerim.
KARALAMA YAPMAKTAN PEK ANLAMAM AMA
BANA öyle geliyor ki...
Hiçbir elemeden geçirmeden ele geçen her türlü önemli/önemsiz malzemenin üzerine acımasızca abanmak...
Karalanacak şahsı, karalamalara karşı daha da korunaklı kılmaktan başka bir işe yaramaz.
*
Karalama yapmanın adabından, inceliklerinden hiç çakmamama rağmen...
Bu kadarcığını anlayabiliyorum.
ORUÇ TERBİYESİZLİĞİNİZE KALKAN OLAMAZ EFENDİLER!
FİKRET Orman, Beşiktaş Genel Kurulu’nda konuşurken -çok affedersiniz- aynen şöyle demiş:
“Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle bir delikanlı adam da yok burada. Karı gibi arkadan konuşurlar.”
*
Tabii yaptığı bu inanılmaz terbiyesizliğin farkına varır varmaz da...
Özür dilemiş.
*
Ama öyle yekten bir özür değil!
İşin içine orucu karıştırarak dilemiş özrü...
“Özür diliyorum, orucuma verin” demiş.
*
Fikret Orman’ın şahsında yaptıkları her türlü terbiyesizliklerinin tuttukları oruca verilmesini talep edenlere şu üç şeyi hatırlatırım:
BİR: Oruç bu tür terbiyesizliklerden korunmak için tutulur efendiler!
İKİ: Sizi terbiyesizlik yapmaya sevk eden oruç, oruç değildir efendiler!
ÜÇ: Yaptığınız terbiyesizliklere orucu kalkan yapmaktan vazgeçin efendiler!
İFTARA DOĞRU SAYIKLAMALARIM
İyi ki Finlandiya’da değilim.
Seferi sayılmak için kaç kilometre gitmek gerekiyordu acaba?
Üç kahve içeceğim, peş peşe...
Çiğnenmiş bir sakız mı çiğnesem acaba?
Sekter! Sekter! Dininin kıymetini bil Sekter! (Her istediğinde gözümün önünde bir şeyler atıştırıyor, fena halde sinirimi bozuyor...)
İŞTE TAM DA BU YÜZDEN DEDİM MELİH GÖKÇEK
AK Parti’ye bir tavsiyede bulundum.
Dedim ki:
“Mümkünse Melih Gökçek’e 24 Haziran’a kadar tweet attırmayın.”
*
Melih Gökçek de benim bu tavsiyeme karşı...
“Benim ne kadar etkili olduğumu görüyorsun... Ondan dolayı böyle diyorsun Ahmet Hakan” diye cevap verdi.
*
Senin sorunun işte tam da bu Melih Gökçek!
Kendinle ilgili hiçbir şeyden en küçük bir kuşku duymuyorsun.
“Yav belki de sandığım kadar süper etkili bir adam değilimdir” falan diye milim düşünmüyorsun.
“Acaba gerçekten de partime zarar veriyor olabilir miyim?” falan diye santim düşünmüyorsun.
*
Ama Allah’ın sopası yok!
Bak, 2015 yılında attığın tweet ortaya çıktı.
Şöyle yazmışsın:
“SEVGİLİ TWİT ALEMİ... İNŞAALLAH HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK... BEKLEYİN...”
*
Hem 2015’te böyle tweet’ler atacaksın...
Hem de “‘Her şey güzel olacak’ tam bir FETÖ’cü sloganıdır” diye gazlama yapacaksın...
Bu AK Parti’ye zarar vermek değilse nedir arkadaş?
İKİ BAKAN İKİ ŞIKLIK
MUSTAFA VARANK: Fotoğrafa dikkatle bakınca ortada bir tiyatro falan olmadığını görüyorsunuz. Korumasız, şaşaasız bir şekilde metroda seyahat ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... İşte görmeyi istediğimiz türden bir manzara!
*
ZİYA SELÇUK: Kaş’ta bir müzik öğretmeni var. Adı: Emre Dayıoğlu... Emre öğretmen, elinde sazıyla köy köy gezip Anadolu’nun seslerini derliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işte bu öğretmeni ağırlamış. Şahane! Güzel!