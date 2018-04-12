ÜNİVERSİTESİNDE katliam yaşanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen, nihayet istifa etmiş.
Rektörün istifasının çöp kadar değeri yok
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Rektör Bey, istifasına gerekçe olarak şu üç maddeyi sıralamış:
- BİR: Devletimizin bekası...
- İKİ: Soruşturmanın selameti...
- ÜÇ: Devlet kurumlarımızın yıpratılmaması...
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Size bir şey söyleyeyim mi?
Bu gerekçelere dayandırılan bir istifanın çöp kadar bile bir değeri yoktur.
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Bu istifanın bir kıymet taşıması için...
Rektör Bey’in...
İstifasına gerekçe olarak şunları sunması gerekirdi:
- Akli dengesi bozuk bir katliamcının, önüne geleni FETÖ’cü diye yaftaladığı bir ortamda kılımı bile kıpırdatmadım.
- Yönettiğim üniversitede dört kişinin katledilmesine varan olayların önlenmesine yönelik hiçbir şey yapmadım, yapamadım.
- Üniversitemin bir binasına silahla giriş yapılmasının bile önüne geçemedim, bunu önleyecek önlemleri alamadım.
- Başaramadım, beceremedim, görevimi hakkıyla yapamadım, doğrudan ya da dolaylı sorumluluk sahibiyim.
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Rektör Bey, bunları diyerek istifa etmiş olsaydı...
İşte o zaman...
“Yaşasın! Memleketimizde istifa diye bir müessese varmış” falan diyebilir, hatta bu istifaya bir kıymet biçebilirdik.
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Bu haliyle...
Ancak çöp kadar bir değer biçebiliyoruz.
YEDİ MADDEDE TRUMP
- BİR: Aklı bir gidiyor, bir geliyor gibi...
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- İKİ: “Gelmiş geçmiş en hızlı geri vites yapan Amerikan Başkanı” dedirtmeden bırakmayacak gibi...
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- ÜÇ: Twitter’ı kullanış biçimiyle “Amma da Melih Gökçek’e benziyor” dedirtecek gibi...
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- DÖRT: Kuzey Kore’nin tombiğinin emmisi gibi...
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- BEŞ: Oyuncak füzeleri olan yaramaz bir çocuk gibi...
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- ALTI: Günün sonunda “Akıllı ol, aklını alırım” diyecek gibi...
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- YEDİ: Twitter’da “Hain düşman, al sana füze” yazacak kadar sıyırmış gibi...
ŞU ÜÇ UNSUR YAN YANA GELDİĞİNDE KUŞKULANIN
- BİRİNCİ UNSUR: Kimyasal silah.
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- İKİNCİ UNSUR: Amerika Birleşik Devletleri.
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- ÜÇÜNCÜ UNSUR: Füzeli operasyon.
KEDİM SEKTER, BU HÜKÜMET TASARISINI ÇILGINCA ALKIŞLIYOR
HÜKÜMET tasarı hazırladı:
Sahipli sahipsiz, hiç fark etmeyecek, bundan sonra hayvan öldürenlere 3 yıl hapis cezası verilecek.
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Kedim Sekter’in bu konudaki görüşlerini takdim ediyorum:
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- Ben aslında son tahlilde muhalif bir kediyim ve bu hükümete mesafeliyim.
- Ama hükümete mesafeli olmam, yapılan iyi bir şeyi alkışlamama engel değil.
- Özellikle sokaklarda yaşayan gariban kardeşlerimizi koruyup kollamaya yönelik bu hükümet tasarısını, çılgınlar gibi alkışlıyorum.
- Allah bu tasarıyı akıl edenlerden, hazırlayanlardan razı olsun.
- Umarım iktidar, muhalefet el ele verip bu tasarıyı hızla Meclis’ten geçirirler.
GERÇEK KUR BU DEĞİL
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, doların artışıyla ilgili olarak şöyle demiş:
“Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor.”
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“Gerçek İslam bu değil” cümlesinin yerini...
Galiba “Gerçek kur bu değil” cümlesi alacak.
BAYKAL, KEMAL BEY’İ YANINDA İSTEMİYOR MU?
Dedikodu şu:
Deniz Baykal her gelenle görüşüyor, sadece Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmüyor.
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Külliyen yalan bir iddia bu.
Deniz Baykal, her geçen gün daha iyi olmasına rağmen çok yakın birkaç arkadaşı dışında ziyaretçi kabul etmemeyi tercih ediyor.
Bunun tek istisnası var:
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Baykal, devletin başı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı’yla görüşmeyi tercih ediyor.
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Kemal Bey’e yönelik bir nezaketsizlik falan söz konusu değil yani.
ZENGİNİN MONTU
FARUK Sabancı’nın giydiği bu mont...
- 244 bin liraymış.
- İtalyan malıymış.
- Dünyada sadece dört kişide varmış.
- Fermuarı altın krom karışımıymış.
- Üzerindeki taşlar acayip değerliymiş.
Falan...
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Dün bütün gün çenemizi bu montla yorduk.
Ve o meşhur atalar sözünü bir kez daha haklı çıkardık.