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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Rektörün istifasının çöp kadar değeri yok

12 Nisan 2018

ÜNİVERSİTESİNDE katliam yaşanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen, nihayet istifa etmiş.

*

Rektör Bey, istifasına gerekçe olarak şu üç maddeyi sıralamış:

- BİR: Devletimizin bekası...

- İKİ: Soruşturmanın selameti...

- ÜÇ: Devlet kurumlarımızın yıpratılmaması...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu gerekçelere dayandırılan bir istifanın çöp kadar bile bir değeri yoktur.

*

Bu istifanın bir kıymet taşıması için...

Rektörün istifasının çöp kadar değeri yok

Rektör Bey’in...

İstifasına gerekçe olarak şunları sunması gerekirdi:

- Akli dengesi bozuk bir katliamcının, önüne geleni FETÖ’cü diye yaftaladığı bir ortamda kılımı bile kıpırdatmadım.

- Yönettiğim üniversitede dört kişinin katledilmesine varan olayların önlenmesine yönelik hiçbir şey yapmadım, yapamadım.

- Üniversitemin bir binasına silahla giriş yapılmasının bile önüne geçemedim, bunu önleyecek önlemleri alamadım.

- Başaramadım, beceremedim, görevimi hakkıyla yapamadım, doğrudan ya da dolaylı sorumluluk sahibiyim.

*

Rektör Bey, bunları diyerek istifa etmiş olsaydı...

İşte o zaman...

Yaşasın! Memleketimizde istifa diye bir müessese varmış” falan diyebilir, hatta bu istifaya bir kıymet biçebilirdik.

*

Bu haliyle...

Ancak çöp kadar bir değer biçebiliyoruz.

 

YEDİ MADDEDE TRUMP

Rektörün istifasının çöp kadar değeri yok

- BİR: Aklı bir gidiyor, bir geliyor gibi...

*

- İKİ: “Gelmiş geçmiş en hızlı geri vites yapan Amerikan Başkanı” dedirtmeden bırakmayacak gibi...

*

- ÜÇ: Twitter’ı kullanış biçimiyle “Amma da Melih Gökçek’e benziyor” dedirtecek gibi...

*

- DÖRT: Kuzey Kore’nin tombiğinin emmisi gibi...

*

- BEŞ: Oyuncak füzeleri olan yaramaz bir çocuk gibi...

*

- ALTI: Günün sonunda “Akıllı ol, aklını alırım” diyecek gibi...

*

- YEDİ: Twitter’da “Hain düşman, al sana füze” yazacak kadar sıyırmış gibi...

 

ŞU ÜÇ UNSUR YAN YANA GELDİĞİNDE KUŞKULANIN

- BİRİNCİ UNSUR: Kimyasal silah.

*

- İKİNCİ UNSUR: Amerika Birleşik Devletleri.

*

- ÜÇÜNCÜ UNSUR: Füzeli operasyon.

 

KEDİM SEKTER, BU HÜKÜMET TASARISINI ÇILGINCA ALKIŞLIYOR

HÜKÜMET tasarı hazırladı:

Sahipli sahipsiz, hiç fark etmeyecek, bundan sonra hayvan öldürenlere 3 yıl hapis cezası verilecek.

*

Kedim Sekter’in bu konudaki görüşlerini takdim ediyorum:

*

- Ben aslında son tahlilde muhalif bir kediyim ve bu hükümete mesafeliyim.

- Ama hükümete mesafeli olmam, yapılan iyi bir şeyi alkışlamama engel değil.

- Özellikle sokaklarda yaşayan gariban kardeşlerimizi koruyup kollamaya yönelik bu hükümet tasarısını, çılgınlar gibi alkışlıyorum.

- Allah bu tasarıyı akıl edenlerden, hazırlayanlardan razı olsun.

- Umarım iktidar, muhalefet el ele verip bu tasarıyı hızla Meclis’ten geçirirler.

 

GERÇEK KUR BU DEĞİL

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, doların artışıyla ilgili olarak şöyle demiş:

“Kurdaki bu artış, Türkiye gerçeğini yansıtmıyor.”

*

“Gerçek İslam bu değil” cümlesinin yerini...

Galiba “Gerçek kur bu değil” cümlesi alacak.

 

BAYKAL, KEMAL BEY’İ YANINDA İSTEMİYOR MU?

Dedikodu şu:

Deniz Baykal her gelenle görüşüyor, sadece Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmüyor.

*

Külliyen yalan bir iddia bu.

Deniz Baykal, her geçen gün daha iyi olmasına rağmen çok yakın birkaç arkadaşı dışında ziyaretçi kabul etmemeyi tercih ediyor.

Bunun tek istisnası var:

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Baykal, devletin başı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı’yla görüşmeyi tercih ediyor.

*

Kemal Bey’e yönelik bir nezaketsizlik falan söz konusu değil yani.

 

ZENGİNİN MONTU

Rektörün istifasının çöp kadar değeri yok

FARUK Sabancı’nın giydiği bu mont...

- 244 bin liraymış.

- İtalyan malıymış.

- Dünyada sadece dört kişide varmış.

- Fermuarı altın krom karışımıymış.

- Üzerindeki taşlar acayip değerliymiş.

Falan...

*

Dün bütün gün çenemizi bu montla yorduk.

Ve o meşhur atalar sözünü bir kez daha haklı çıkardık.

 

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