Reis’ten her an ‘Yüzde 40’lık zammı derhal durdur Naci!’ emri gelebilir

Bazı yurttaşlarımız, ülkede hangi olumsuz gelişme yaşanırsa yaşansın oylarını AK Parti’ye vermeye devam ediyor.

*

Bu yurttaşlarımız, bu tutumlarını hep şu iki gerekçeyle izah etti:

- BİR: Ama yol yaptılar.

- İKİ: Ama köprü yaptılar.

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Yolların ve köprülerin hatırına oyunu AK Parti’ye veren yurttaşlarımız, yüzde 40’lık zammın ardından ise...

“Bu ne arkadaş! Böyle vergi olur mu? Arabayı satarım daha iyi” demeye başladılar.

*

Arabalar gidince...

Yolların ve köprülerin pek bir anlamı kalmayacağına göre...

AK Parti’yi yükselten “ama yol yaptılar” ile “ama köprü yaptılar” gerekçelerinin de pek bir anlamı kalmayacaktır.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Reis, 2019 başkanlık seçimi kampanyasının yüzde 40 zamla başlamasının ne denli tehlikeli bir adım olduğunu fark eder...

Ve “Yüzde 40’lık zammı derhal geri alacaksın Naci!” diye bir çıkış yapar.

*

En azından “rasyonalite”, bunu gerektiriyor gibi gibi...

OLAN YİNE BİZE OLACAK

NE diyordu annem?

Şöyle diyordu:

“Dikkat et oğlum! Herkes kendini kurtarır, olan yine sana olur.”

*

Dış politikada da dikkate alınması gereken bir öğüttür bu.

*

Göreceksiniz:

Barzani’nin referandumuna karşı olan tüm ülkeler...

Ufak ufak...

Erbil’le yoğun bir ticari ilişkiye girişeceklerdir.

*

Ve olan yine bize olacaktır.

AYKIRI OLACAĞIM DİYE

DANIŞTAY’ın aldığı yaz saati kararını, “Danıştay Başkanı’na taraflı diyordunuz, ne oldu” diye yorumladım ya...

İşi bilenler hemen uyardılar:

“O kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, almıştır. Bu kurul, Danıştay Başkanı’nın talimatıyla çalışmaz.”

*

Yani olay şu:

Aykırı olacağım diye resmen saçmalamışım.

*

Bundan böyle yine aykırı olacağım ama saçmalamadan...

Söz.

NİYE MAGAZİN YAZIYORUM

MAGAZİN dediğiniz şey...

- Biraz taktiktir.

- Biraz stratejidir.

- Biraz iktidar savaşıdır.

- Biraz iktisat politikasıdır.

- Biraz din kullanımıdır.

- Biraz sınıf atlama kavgasıdır.

*

Dolayısıyla bir köşe yazarının magazinden uzak durması...

Ekonomiden, siyasetten, hatta hayattan uzak durması anlamına gelir.

ÇOK BASİT, ÇOK İŞE YARAR BİR AHLAK TESTİ

AŞAĞIDAKİLERDEN hangisi tüylerini diken diken eder?

- A: Hapisten çıkan bir yazarın cezaevi kapısında karısıyla öpüşmesi...

- B: Din adına yalan söylenmesi.

Aşağıdakilerden hangisi senin açından felaket ötesi bir şeydir?

- A: Üniversiteli kızların kot pantolon giymesi...

- B: Yetimin hakkına göz dikilmesi.

Aşağıdakilerden hangisi senin için kabul edilemezdir?

- A: Kadınların kaş alması...

- B: Şehirlerin betona boğulması...

SONUÇ:

Elin hep “A” şıkkına gittiyse... Sen “Nasıl olsa dindarım, ahlak da neymiş!” diyenlerdensin.

BAYILDIM





Sosyal medyada Mahmut Tanal fırtınası esiyor. Kadri Gürsel ve eşinin öpüşme fotoğrafına sızan Tanal için hazırlanan fotomontajların en matrağı işte bu...

MERAL AKŞENER’İN AÇIKLADIĞI İLK İSİMLER

PARTİNİN vitrinini kamuoyuna açıklamaya başladı Meral Akşener...

Siyaseti iyi koklayan isimlere sordum.

“Nasıl buldunuz? Var mı bir gelecek” dedim.

Aldığım yanıtlar şöyle:

*

- İyi. Hatta çok iyi... Hepsini tanıyoruz. Hepsi olur.

- Âşık Veysel’in torunu ile 15 Temmuz gazisinin bir araya getirilmesi imaj açısından gayet yerinde.

- Açıkladığı isimlerin hepsinin olmasa bile önemli bir bölümünün halkta karşılığı var.

*

Siyaseti iyi koklayan bu kişiler, Meral Akşener hakkında bir de şunu söylüyor:

*

- Meral Hanım bir taktik geliştirdi.

- Önce atacağı adımın ucunu gösteriyor, ardından gelen tepkilere göre yol alıyor.

- Parti isminde bunu yaptı. Amblemde bunu yaptı.

- Şimdi de Kurucular Kurulu listesinde aynı yöntemi deniyor.

ÇATLA ALMANYA!

VATANDAŞLIĞI en değerli ülkeler sıralaması:

Birinci: Almanya...

*

Türkiye?

Seksen sekizinci...

*

Olsun.

Nasıl olsa Almanya bizi kıskanıyor ya, sen ona bak!