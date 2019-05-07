Rahmetli hep ölülerin arkasından konuşurdu

- Necip Fazıl’ın arkasından konuşurdu mesela... Şairliğine ve fikirlerine yönelik bir kritik falan değildi yaptığı... Doğrudan özel hayatına dalardı Necip Fazıl’ın... Bırakın ölünün arkasından konuşmayı... Herhangi bir dirinin yüzüne karşı bile söylenmesi ayıp kaçacak şeyler söylerdi.
*
- Ağır, oturaklı, seviyeli bir Kemalizm eleştirisi yaptığı asla görülmemişti... Atatürk’e ağza alınmayacak hakaretlerle saldırırdı... Hakaret, hakaret, hakaret... Başka bir şey değil! Sadece Atatürk’e saldırmakla da yetinmezdi ha! Atatürk’e zerre sempati besleyenlere de saldırmayı ihmal etmezdi.
*
- Said Nursi’nin de arkasından konuşurdu mesela... Küçümseyerek... “Görgüsüz” falan diyerek... Said Nursi’nin Bitlisli olmasını bile nakısaymış gibi zikrederek... Peki neden yapardı bunu? Neden olacak? Sırf Said Nursi, Abdülhamid’e azıcık muhalefet etti diye yapardı.
*
- İstiklal Marşı’mız “Korkma” diye başlıyor ya... İşte buradan yola çıkarak çoktan ölüp gitmiş olan milli şairimiz Mehmet Âkif’in arkasından şöyle seslenirdi: “Niye korkacağım lan! Dünya benden korksun desene... Mehmet Âkif... Serserinin teki”. Kısacası yine tipik bir ölünün arkasından konuşma vakası... Üstelik lan’lı lun’lu...
*
- Büyük İslam komutanı Selahaddin-i Eyyubi’nin arkasından da konuşurdu. Nedenini, niçinini falan bir tarafa bırakalım da nasıl konuştuğuna bakalım: “Şerefsiz” diyerek konuşurdu... “Hayvan oğlu hayvan” diyerek konuşurdu... “Allah belanı versin” diyerek konuşurdu... Bin türlü gıybeti sırtına alarak etmedik hakaret bırakmazdı Selahaddin-i Eyyubi’ye...
*
Neyse...
Uzatmayayım.
*
Kısacası...
Ölülerin arkasından konuşurdu Kadir Mısıroğlu.
*
Biz onun gibi yapmayalım.
Yapmayalım ki ondan bir farkımız olsun.
YSK’NIN İŞİ NEDEN ZOR?
YÜKSEK Seçim Kurulu...
- “Seçim yenilensin” de diyebilir.
- “Seçim yenilenmesin” de diyebilir.
Burası...
İşin en kolay yanı...
*
YSK’nın işini asıl zorlaştıran husus şudur:
*
- “Seçim yenilensin” kararını verecekse... Verdiği bu kararın gerekçelerini kamu vicdanını tatmin edecek biçimde matematiksel olarak ortaya koymakla yükümlüdür.
*
- “Seçim yenilenmesin” kararını verecekse... Verdiği bu kararın gerekçelerini kamu vicdanını tatmin edecek biçimde matematiksel olarak ortaya koymakla yükümlüdür.
*
Yüksek Seçim Kurulu’nun işini zorlaştıran asıl nokta burasıdır.
ÖZAL’IN ÜÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
ÖZELLİKLE bugünlerde aklımızda tutmamız gereken üç özgürlüktür bu:
- BİR: İnanç özgürlüğü...
- İKİ: Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü...
- ÜÇ: Teşebbüs özgürlüğü...
*
Bu üç özgürlüğü...
Unutma. Unutturma.
DİNİ BASKIYA UĞRAYAN SÜNNİ MÜSLÜMANLAR
ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun 2019 yılı raporunda FETÖ’cüler için şöyle denmiş:
“Dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar”
*
FETÖ’cüler bile kendilerinin böyle tanımlanmalarına şaşırmışlardır.
Çünkü onlar bile “Bunu kimseye yediremeyiz” falan diyerek...
Kendilerini böyle tanımlamaya cüret etmezler, edemezler.
MESAFELİ OLMANIN DÖRT TEMEL YARARI
- BİR: Hayatına bodoslama dalınmaz.
- İKİ: Kararların ikide bir sorgulanmaz.
- ÜÇ: Yapıp ettiklerin yargılanmaz.
- DÖRT: Fikirlerin didik didik edilmez.
MÜKEMMEL BİR ÖLÇÜT
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş hocamız şöyle demiş:
“İnsanlar bize baktığı zaman İslam’a heves etmeli.”
*
İslam adına konuşanlar için mükemmel bir ölçüt.
*
Bakacaksın konuşanlara...
- Konuştukları İslam’a heves ettirmiyorsa... Yürü git diyeceksin.
- Konuştukları İslam’a heves ettiriyorsa... Baş göz üstüne diyeceksin.
BANA ÖYLE GELİYOR Kİ...
- Meral Akşener’i her an köprüde intihara kalkışan bir vatandaşı kurtarmaya çalışırken görebiliriz.
*
- Köşe yazarlarına verdiği yazılı ayarlarla dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her an “Kalemşorlara Yazılı Cevaplarım” adlı bir kitap çıkarabilir.
*
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her an “Bu yeni dönemin İbrahim Halil Çelik’i galiba ben olacağım” diye bir beyanat verebilir.
RAMAZAN ÖNERİLERİ
- Türk kahvesi yanında taze hurma... Mutlaka deneyin.
- Sahura kadar açık mekânlar... Mutlaka takılın.
- Kişisel isteklere göre pide... Mutlaka yaptırın.
- Geniş, çok geniş bir iftar sofrası... Mutlaka oturun.
- Öfke kontrolü... Mutlaka öğrenin.
- İftara doğru baş gösteren tatlı telaş... Mutlaka yaşayın.
- Geleneksel ramazan filmi olan “Çağrı”... Mutlaka izleyin.
- Erkan Oğur’dan “Güzelsin Güzel” ilahisi... Mutlaka dinleyin.
Rahmetli hep ölülerin arkasından konuşurdu
- Necip Fazıl’ın arkasından konuşurdu mesela... Şairliğine ve fikirlerine yönelik bir kritik falan değildi yaptığı... Doğrudan özel hayatına dalardı Necip Fazıl’ın... Bırakın ölünün arkasından konuşmayı... Herhangi bir dirinin yüzüne karşı bile söylenmesi ayıp kaçacak şeyler söylerdi.
*
- Ağır, oturaklı, seviyeli bir Kemalizm eleştirisi yaptığı asla görülmemişti... Atatürk’e ağza alınmayacak hakaretlerle saldırırdı... Hakaret, hakaret, hakaret... Başka bir şey değil! Sadece Atatürk’e saldırmakla da yetinmezdi ha! Atatürk’e zerre sempati besleyenlere de saldırmayı ihmal etmezdi.
*
- Said Nursi’nin de arkasından konuşurdu mesela... Küçümseyerek... “Görgüsüz” falan diyerek... Said Nursi’nin Bitlisli olmasını bile nakısaymış gibi zikrederek... Peki neden yapardı bunu? Neden olacak? Sırf Said Nursi, Abdülhamid’e azıcık muhalefet etti diye yapardı.
*
- İstiklal Marşı’mız “Korkma” diye başlıyor ya... İşte buradan yola çıkarak çoktan ölüp gitmiş olan milli şairimiz Mehmet Âkif’in arkasından şöyle seslenirdi: “Niye korkacağım lan! Dünya benden korksun desene... Mehmet Âkif... Serserinin teki”. Kısacası yine tipik bir ölünün arkasından konuşma vakası... Üstelik lan’lı lun’lu...
*
- Büyük İslam komutanı Selahaddin-i Eyyubi’nin arkasından da konuşurdu. Nedenini, niçinini falan bir tarafa bırakalım da nasıl konuştuğuna bakalım: “Şerefsiz” diyerek konuşurdu... “Hayvan oğlu hayvan” diyerek konuşurdu... “Allah belanı versin” diyerek konuşurdu... Bin türlü gıybeti sırtına alarak etmedik hakaret bırakmazdı Selahaddin-i Eyyubi’ye...
*
Neyse...
Uzatmayayım.
*
Kısacası...
Ölülerin arkasından konuşurdu Kadir Mısıroğlu.
*
Biz onun gibi yapmayalım.
Yapmayalım ki ondan bir farkımız olsun.
YSK’NIN İŞİ NEDEN ZOR?
YÜKSEK Seçim Kurulu...
- “Seçim yenilensin” de diyebilir.
- “Seçim yenilenmesin” de diyebilir.
Burası...
İşin en kolay yanı...
*
YSK’nın işini asıl zorlaştıran husus şudur:
*
- “Seçim yenilensin” kararını verecekse... Verdiği bu kararın gerekçelerini kamu vicdanını tatmin edecek biçimde matematiksel olarak ortaya koymakla yükümlüdür.
*
- “Seçim yenilenmesin” kararını verecekse... Verdiği bu kararın gerekçelerini kamu vicdanını tatmin edecek biçimde matematiksel olarak ortaya koymakla yükümlüdür.
*
Yüksek Seçim Kurulu’nun işini zorlaştıran asıl nokta burasıdır.
ÖZAL’IN ÜÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
ÖZELLİKLE bugünlerde aklımızda tutmamız gereken üç özgürlüktür bu:
- BİR: İnanç özgürlüğü...
- İKİ: Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü...
- ÜÇ: Teşebbüs özgürlüğü...
*
Bu üç özgürlüğü...
Unutma. Unutturma.
DİNİ BASKIYA UĞRAYAN SÜNNİ MÜSLÜMANLAR
ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun 2019 yılı raporunda FETÖ’cüler için şöyle denmiş:
“Dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar”
*
FETÖ’cüler bile kendilerinin böyle tanımlanmalarına şaşırmışlardır.
Çünkü onlar bile “Bunu kimseye yediremeyiz” falan diyerek...
Kendilerini böyle tanımlamaya cüret etmezler, edemezler.
MESAFELİ OLMANIN DÖRT TEMEL YARARI
- BİR: Hayatına bodoslama dalınmaz.
- İKİ: Kararların ikide bir sorgulanmaz.
- ÜÇ: Yapıp ettiklerin yargılanmaz.
- DÖRT: Fikirlerin didik didik edilmez.
MÜKEMMEL BİR ÖLÇÜT
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş hocamız şöyle demiş:
“İnsanlar bize baktığı zaman İslam’a heves etmeli.”
*
İslam adına konuşanlar için mükemmel bir ölçüt.
*
Bakacaksın konuşanlara...
- Konuştukları İslam’a heves ettirmiyorsa... Yürü git diyeceksin.
- Konuştukları İslam’a heves ettiriyorsa... Baş göz üstüne diyeceksin.
BANA ÖYLE GELİYOR Kİ...
- Meral Akşener’i her an köprüde intihara kalkışan bir vatandaşı kurtarmaya çalışırken görebiliriz.
*
- Köşe yazarlarına verdiği yazılı ayarlarla dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her an “Kalemşorlara Yazılı Cevaplarım” adlı bir kitap çıkarabilir.
*
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, her an “Bu yeni dönemin İbrahim Halil Çelik’i galiba ben olacağım” diye bir beyanat verebilir.
RAMAZAN ÖNERİLERİ
- Türk kahvesi yanında taze hurma... Mutlaka deneyin.
- Sahura kadar açık mekânlar... Mutlaka takılın.
- Kişisel isteklere göre pide... Mutlaka yaptırın.
- Geniş, çok geniş bir iftar sofrası... Mutlaka oturun.
- Öfke kontrolü... Mutlaka öğrenin.
- İftara doğru baş gösteren tatlı telaş... Mutlaka yaşayın.
- Geleneksel ramazan filmi olan “Çağrı”... Mutlaka izleyin.
- Erkan Oğur’dan “Güzelsin Güzel” ilahisi... Mutlaka dinleyin.