Portakal’ın Kabataş’ı, Kabataş’ın Portakal’ı

Ekrem İmamoğlu, valiye “it” dedi.
Elimde olayın sesi de var, görüntüsü de var.
Ama RTÜK ceza keser diye yayınlamıyorum.
*
İyi de Fatih Portakal!
Eğer gerçekten de tek çekincen RTÜK’ün vereceği ceza ise...
Sosyal medya hesapların ne güne duruyor?
Oradan yayınla!
Sosyal medya hesaplarından yayınlamamayı tercih ettiğine göre...
Şu iki ihtimal söz konusu:
*
BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Ekrem İmamoğlu’na kıyamıyorsun.
*
İKİNCİ İHTİMAL: Ya da “Elimde görüntü var” derken basbayağı palavra attın.
*
Birinci ihtimal geçerliyse...
Sana en çok “Vay taraflı vay” der geçeriz.
*
İkinci ihtimal geçerliyse...
Nur topu gibi yeni bir Kabataş’ımız söz konusu olur.
*
Artık ona da...
Portakal’ın Kabataş’ı mı denir, Kabataş’ın Portakal’ı mı denir?
Bilemem gayri.
Not: Dün akşam başka bir ekranda yayınlandı görüntü. Meğer İmamoğlu vali için “itlik yaptı” demiş... Hem de bastıra bastıra... “Basitlik” falan palavraymış... Yani Portakal, rtük falan bahanesine sığınarak mahallelisini korumuş.
EY EYLEM YAPAN BELEDİYE ÇALIŞANI!
Sen herhangi bir siyasi partinin adamı ya da herhangi bir adayın militanı değilsin ey belediye çalışanı!
*
Belediye yönetimine yönelik eleştirilerin cevabını belediyeyi yöneten siyasi irade verebilir, sen değil ey belediye çalışanı!
*
Senin görevin seçilmiş başkanının idaresinde İstanbul’a hizmet etmek, bunun dışında bir görevin yok ey belediye çalışanı!
*
Bir belediye başkan adayı, belediye hizmetleri hakkında yalan yanlış bilgiler veriyorsa bunun yanıtını belediye yönetimi verir ey belediye çalışanı!
*
Haksız eleştirilerin hesaplaşma yeri senin yaptığın eylemler değildir, seçim sandığıdır ey belediye çalışanı!
*
Herkes işine gücüne bakmalıdır, kimse haddi olmayan işlere karışmamalıdır, bu işler şirazesinden çıkarılmamalıdır ey belediye çalışanı!
HER ŞEYİ GÖZE ALARAK AÇIKÇA SÖYLÜYORUM
Güneşe çıkmak mı? Aman aman kalsın.
*
Denize girmek mi? Uzak olsun benden uzak.
*
Tekne tatili mi? Allah yazdıysa bozsun.
*
Çeşme mi, Bodrum mu? İkisi de değil: İzlanda ya da Finlandiya.
*
Yaz sevinci mi? Kış gelsin bir an önce kış.
*
Havuz partisi mi? Kâbus, kâbus, kâbus...
O İŞ ARTIK ŞÖYLE
ESKİDEN olay şöyleydi:
Anlattıkların ancak karşındakinin anlayacağı kadardır.
*
O iş artık şöyle:
Anlattıkların ancak karşındakinin anlamak isteyeceği kadardır.
MELEK MOSSO
ŞU Melek Mosso adlı arkadaşın...
Hiçbir şeyini sevmedim, hiçbir şeyini...
Yanlış feminizm bilincini, açmayı marifet gibi takdim etmesini, erkek egemen bir dille erkek egemenliğine savaş açmasını, ayıplı parmak işareti yapmayı dayılanmak gibi algılamasını falan...
Sevmedim. Hiç sevmedim.
*
Fakat...
Melek Mosso’nun “Keklik Gibi” türküsünü havalandırma biçimine resmen ve alenen hasta oldum.
*
Öyle güzel söylüyor ki bu türküyü Melek Mosso...
Üst üste dört-beş kez dinliyorum, yine de kesmiyor.
FATMANUR ALTUN VE DOĞRU/YANLIŞ CETVELİ
İKTİDARIN tasarrufuyla herhangi bir makama getirilen şahıslarla ilgili...
Yalan yanlış bilgilerle onur çiğnemek, yalan yanlış haberlerle kampanya yapmak, “liyakatsiz” suçlamasını “küt” diye yakaya yapıştırmak...
Neredeyse milli spor haline gelmiş durumda.
*
Söz konusu iktidarın tasarrufuyla makama getirilen bir kişi olduğunda...
İşin doğrusu nedir falan diye hiç bakılmadan...
Yalana, iftiraya, kampanyaya abanılıyor da abanılıyor.
*
Alın size bir örnek: Fatmanur Altun.
Ve işte onun hakkında üretilen yanlış bilgiler ve işin doğrusu:
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, sırf eşi Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması nedeniyle THY Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
*
DOĞRU BİLGİ: Fatmanur Altun, eşi Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olmasından aylar önce o göreve getirildi.
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, aynı zamanda Borsa İstanbul’un yönetim kurulunda da yer alıyor.
*
DOĞRU BİLGİ: Fatmanur Altun’un Borsa İstanbul yönetiminde herhangi bir görevi yok.
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, liyakatle değil torpille o göreve geldi.
*
DOĞRU BİLGİ: 28 Şubat’ta başörtüsü nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Fatmanur Altun, üniversite eğitimini tamamladı, akademisyen oldu, kitaplar yazdı, çeviriler yaptı.
*
Kıssadan hisse: En etkili muhalefet, yalansız muhalefettir!
Portakal’ın Kabataş’ı, Kabataş’ın Portakal’ı
Fatih Portakal diyor ki:
Ekrem İmamoğlu, valiye “it” dedi.
Elimde olayın sesi de var, görüntüsü de var.
Ama RTÜK ceza keser diye yayınlamıyorum.
*
İyi de Fatih Portakal!
Eğer gerçekten de tek çekincen RTÜK’ün vereceği ceza ise...
Sosyal medya hesapların ne güne duruyor?
Oradan yayınla!
Sosyal medya hesaplarından yayınlamamayı tercih ettiğine göre...
Şu iki ihtimal söz konusu:
*
BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Ekrem İmamoğlu’na kıyamıyorsun.
*
İKİNCİ İHTİMAL: Ya da “Elimde görüntü var” derken basbayağı palavra attın.
*
Birinci ihtimal geçerliyse...
Sana en çok “Vay taraflı vay” der geçeriz.
*
İkinci ihtimal geçerliyse...
Nur topu gibi yeni bir Kabataş’ımız söz konusu olur.
*
Artık ona da...
Portakal’ın Kabataş’ı mı denir, Kabataş’ın Portakal’ı mı denir?
Bilemem gayri.
Not: Dün akşam başka bir ekranda yayınlandı görüntü. Meğer İmamoğlu vali için “itlik yaptı” demiş... Hem de bastıra bastıra... “Basitlik” falan palavraymış... Yani Portakal, rtük falan bahanesine sığınarak mahallelisini korumuş.
EY EYLEM YAPAN BELEDİYE ÇALIŞANI!
Sen herhangi bir siyasi partinin adamı ya da herhangi bir adayın militanı değilsin ey belediye çalışanı!
*
Belediye yönetimine yönelik eleştirilerin cevabını belediyeyi yöneten siyasi irade verebilir, sen değil ey belediye çalışanı!
*
Senin görevin seçilmiş başkanının idaresinde İstanbul’a hizmet etmek, bunun dışında bir görevin yok ey belediye çalışanı!
*
Bir belediye başkan adayı, belediye hizmetleri hakkında yalan yanlış bilgiler veriyorsa bunun yanıtını belediye yönetimi verir ey belediye çalışanı!
*
Haksız eleştirilerin hesaplaşma yeri senin yaptığın eylemler değildir, seçim sandığıdır ey belediye çalışanı!
*
Herkes işine gücüne bakmalıdır, kimse haddi olmayan işlere karışmamalıdır, bu işler şirazesinden çıkarılmamalıdır ey belediye çalışanı!
HER ŞEYİ GÖZE ALARAK AÇIKÇA SÖYLÜYORUM
Güneşe çıkmak mı? Aman aman kalsın.
*
Denize girmek mi? Uzak olsun benden uzak.
*
Tekne tatili mi? Allah yazdıysa bozsun.
*
Çeşme mi, Bodrum mu? İkisi de değil: İzlanda ya da Finlandiya.
*
Yaz sevinci mi? Kış gelsin bir an önce kış.
*
Havuz partisi mi? Kâbus, kâbus, kâbus...
O İŞ ARTIK ŞÖYLE
ESKİDEN olay şöyleydi:
Anlattıkların ancak karşındakinin anlayacağı kadardır.
*
O iş artık şöyle:
Anlattıkların ancak karşındakinin anlamak isteyeceği kadardır.
MELEK MOSSO
ŞU Melek Mosso adlı arkadaşın...
Hiçbir şeyini sevmedim, hiçbir şeyini...
Yanlış feminizm bilincini, açmayı marifet gibi takdim etmesini, erkek egemen bir dille erkek egemenliğine savaş açmasını, ayıplı parmak işareti yapmayı dayılanmak gibi algılamasını falan...
Sevmedim. Hiç sevmedim.
*
Fakat...
Melek Mosso’nun “Keklik Gibi” türküsünü havalandırma biçimine resmen ve alenen hasta oldum.
*
Öyle güzel söylüyor ki bu türküyü Melek Mosso...
Üst üste dört-beş kez dinliyorum, yine de kesmiyor.
FATMANUR ALTUN VE DOĞRU/YANLIŞ CETVELİ
İKTİDARIN tasarrufuyla herhangi bir makama getirilen şahıslarla ilgili...
Yalan yanlış bilgilerle onur çiğnemek, yalan yanlış haberlerle kampanya yapmak, “liyakatsiz” suçlamasını “küt” diye yakaya yapıştırmak...
Neredeyse milli spor haline gelmiş durumda.
*
Söz konusu iktidarın tasarrufuyla makama getirilen bir kişi olduğunda...
İşin doğrusu nedir falan diye hiç bakılmadan...
Yalana, iftiraya, kampanyaya abanılıyor da abanılıyor.
*
Alın size bir örnek: Fatmanur Altun.
Ve işte onun hakkında üretilen yanlış bilgiler ve işin doğrusu:
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, sırf eşi Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması nedeniyle THY Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
*
DOĞRU BİLGİ: Fatmanur Altun, eşi Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olmasından aylar önce o göreve getirildi.
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, aynı zamanda Borsa İstanbul’un yönetim kurulunda da yer alıyor.
*
DOĞRU BİLGİ: Fatmanur Altun’un Borsa İstanbul yönetiminde herhangi bir görevi yok.
*
YANLIŞ BİLGİ: Fatmanur Altun, liyakatle değil torpille o göreve geldi.
*
DOĞRU BİLGİ: 28 Şubat’ta başörtüsü nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Fatmanur Altun, üniversite eğitimini tamamladı, akademisyen oldu, kitaplar yazdı, çeviriler yaptı.
*
Kıssadan hisse: En etkili muhalefet, yalansız muhalefettir!