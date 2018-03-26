Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?

Şöyle dedi:

“Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler.”

*

Yani demek istiyor ki Meral Hanım...

“Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler.”

*

“Bizi kurtarsa kurtarsa Meral Akşener kurtarır” diye Meral Akşener’in peşine düşen ne kadar CHP kaçkını varsa...

Başladılar söylenmeye:

- Biz Meral Hanım’ı böyle bilmezdik.

- İsmet Paşa’ya Erdoğan gibi yüklenmesi kabul edilemez.

- Hayal kırıklığına uğradık.

*

E siz Meral Akşener’in peşine sırf “Tayyip Erdoğan’ı yenebilir” diye şuursuzca takılırsanız...

Tabii ki hayal kırıklığına uğrarsınız.

*

Meral Akşener’in içinden geldiği gelenek, yaslandığı siyasi çizgi, dayandığı ideolojik taban...

İsmet Paşa’yı hayırla yâd etmez ki!

*

“İsmet Paşa’ya laf söyletmem arkadaşım” havasındaki bir CHP kaçkınına söylenmesi gereken tek şey var:

“Senin ne işin var bin yıllık sağcı Meral Hanım’ın partisinde? Yallah CHP’ye!”

KUSURA BAKMA TOSUN’UN MAĞDURU! SAVCI HAKLI

ÇİFTLİK Bank’ın Tosun’unun mağdur ettiği bir vatandaş, savcılığa başvurmuş.

*

Savcı’nın bu başvuruya verdiği yanıt aynen şöyle:

“Kısa sürede çok para kazanma hevesine giren şikâyetçinin kendi hatasından kaynaklı mali sorumlulukları telafi etme mercii devlet kurumları değildir.”

Kusura bakma Tosun’un mağduru olan vatandaşım!

Ben bu konuda Savcı Bey’den yanayım.

ALLAH YERDE MİDİR, GÖKTE MİDİR DİYE TARTIŞMA OLUR MU?

GAZETECİ Nevzat Çiçek’ten öğrendiğimize göre...

“Cübbeli” ile “Nureddin” arasında bir soğukluk varmış.

*

Soğukluğun nedeni ise şuymuş:

İki hoca, “Allah gökte midir, yerde midir” konusunda anlaşamamış.

(Habertürk / Kübra Par röportajı)

*

İtikadi konularda az buçuk mürekkep yalamışlığıma dayanarak iddia ediyorum:

İslam itikadının hiç ama hiçbir bölümünde...

“Allah yerde midir, gökte midir” diye bir tartışma yoktur, yapılmamıştır.

*

Üstelik bu konuda mürekkep yalamaya falan bile gerek yoktur.

Çevir sokaktan herhangi birini...

Sor, “Allah gökte midir, yerde midir” diye...

Sana ‘şak’ diye...

“Allah ne yerdedir, ne gökte... Allah her yerdedir” cevabını verir.

*

İki ihtimal var:

- BİR: Ya Nevzat yanlış aktarıyor...

- İKİ: Ya da Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı.

‘KOMÜNİST EŞİTTİR VATAN HAİNİ’ YAKLAŞIMINA DAİR

SOĞUK Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nin yürüttüğü komünizm karşıtı propagandada kullanılan sloganlar şunlardı:

- Komünist eşittir dinsiz, imansız.

- Komünist eşittir Rus ajanı...

- Komünist eşittir vatan haini.

*

Soğuk savaş bitti, duvarlar yıkıldı, Sovyetler dağıldı, anti-komünizm eski bir hatıra olarak kaldı, komünizmle mücadele dernekleri falan gereksiz hale geldi.

Ve fakat...

Görüyoruz ki...

ABD’nin Soğuk Savaş döneminde yürüttüğü propagandanın etkisi ülkemizde hâlâ devam ediyor.

KEŞKE HEP SAKLI TUTULSAYDI

HÜRİYET Pazar’da “Ecevit’in 12 yıl saklı tutulan anıları” başlıklı röportajı şöyle bir okudum.

*

Sonuç?

Bol bol Kemal Derviş odaklı o bitmek tükenmek bilmeyen komplolara, yine o bitmek tükenmek bilmez anayasa kitapçığı fırlatma olaylarına, yine o bitmek tükenmek bilmez “koalisyon hükümetini kim yıktı” polemiklerine...

Maruz kaldım.

*

Öyle bunalıp sıkıldım ki...

“Keşke hep saklı kalsaydı bu anılar” deyiverdim.

NUMAN KURTULMUŞ’A ÇAĞRI

SAYIN Numan Kurtulmuş!

Kültür ve Turizm Bakanı olarak...

Büyükada’daki Rum Yetimhanesi’nin durumunu dünkü Hürriyet Pazar’da okudunuz mu? Fotoğraflarını gördünüz mü?

*

Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı, öyle bir gidiyor ki gözümüzün önünde...

Ha yıkıldı ha yıkılacak. Ha çöktü ha çökecek.

Kaç gün daha dayanır, bilinmiyor.

*

Bu çok önemli kültürel mirasa lütfen bir el atın Sayın Kurtulmuş.

Bu muazzam yapının yok olup gitmesine izin vermeyin.

ARDA’NIN ŞAHSINDA TÜM ÖFKELİLERE TAVSİYE

TAM da “Senin kafanı gözünü kırarım” deme noktasına gelecek denli öfkelendiyseniz.

Derin bir nefes alıp...

10’dan geriye doğru saymaya başlayın.

Öfkelendiğiniz konuyu bile bir anda unutmazsanız paranız iade.

NURİ ALÇO VE MEVLANA

NURİ Alço var ya...

Hani şu gazozcu...

Sinemada Mevlana’yı canlandırması için teklif almış.

*

Yeni vefat etmiş birinin kulağına şöyle fısıldamak istiyorum:

*

“Öteki dünyada sana ‘Eeee? Neler oluyor Türkiye’de? Hele bir anlat’ derlerse... ‘En son Nuri Alço’nun Mevlana’yı canlandıracağı söyleniyordu’ de... Onlar gerisini anlar.”