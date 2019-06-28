Ortası yok: Ya Reisçi olacaksın ya da Ekremci

- “Ölümüne Reis! Hep Reis’in yanındayım” demesi de...
- “Yaşasın! İstanbul’u kazandık! Yuppi!” demesi de...
Gayet normal kabul ediliyor.
*
Bir gazetecinin...
- “Seçimi neden kaybettik, bunu sorgulamalıyız” demesi de...
- “Yüzümüzü güldürdün Ekrem Başkan” demesi de...
Gayet normal kabul ediliyor.
*
Buna mukabil...
- İki tarafa karşı da mesafeli bir dil kullanmaya çalışan...
- İki tarafı da analiz etmek için çaba sarf eden...
- İki tarafın da olumlu ya da olumsuz yönlerini görmeye gayret eden...
Gazeteci ise...
Resmen ve alenen “Çok tuhaf bir mahluk” muamelesi görüyor.
*
“Çok tuhaf mahluk” muamelesi gören gazetecilere söylenen ise...
Aşağı yukarı şöyle bir şey:
“Sen nasıl gazetecisin kardeşim... Bir öylesin, bir böyle... Tarafını seçsene...”
*
Ben tarafımı seçtim:
“Çok tuhaf bir mahluk” olarak kalmaya aynen devam!
BÖYLE SÖYLENECEĞİNE SUSULSA ÇOK DAHA İYİ
“OSMAN Öcalan’ın aranan bir terörist olduğunu bilmiyordum.” RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
“Abdullah Öcalan’ın mektubunu sanki biz organize ettik.” ÖMER ÇELİK AK PARTİ SÖZCÜSÜ
CANAN KAFTANCIOĞLU’NA DAİR BİR ÖNGÖRÜM VAR
ÜÇ vakte kadar...
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında...
Bir maraza çıkacak.
*
At fava bekle!
BAŞÖRTÜSÜ VE ALKOL: DURDUĞUM YER HEP AYNI
BAŞÖRTÜSÜ tartışmalarında 25 yıldır aynı cümleleri kuruyorum:
- İsteyen takar, isteyen takmaz.
- Sana ne?
- Sen işine baksana kardeşim.
*
Şimdi de bir alkol tartışması başladı.
Bu konudaki cümlelerim de hep aynı olacak:
*
- İsteyen içer, isteyen içmez.
- Sana ne?
- Sen işine baksana kardeşim.
MHP’Lİ SÖZLÜ, CHP’Lİ KARALAR’DAN DAHA DEMOKRAT ÇIKTI
Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçı Onur Saylak’la Altın Koza törenlerinden birinde...
MHP’li eski Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü...
“Altın Koza”da Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün’le çalışmayı tercih etmişti.
Hem de yakın çevresinden aldığı tüm tepkilere karşın.
*
CHP’li yeni Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise...
Göreve gelmesinin hemen ardından Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün’ü görevden aldı.
Hem de Yaşar Pütün’le en küçük bir temas bile kurmadan...
*
Tablo şu:
- Yılmaz Güney’in kardeşiyle çalışan MHP’li başkan...
- Yılmaz Güney’in kardeşini işten çıkaran CHP’li başkan...
Çinliler “İlginç zamanlarda yaşayasınız” diye beddua falan mı etti nedir?
UÇAK İSMİNDE EREN’E GÖNDERME ÇOK YAKIŞTI
FİLOSUNA rüya gibi bir uçak katan Türk Hava Yolları, uçağa isim koyma işini de bir kampanyayla yaptı.
Kampanyada Trabzon’da teröristler tarafından katledilen Eren Bülbül’ün adı öne çıktı.
*
Uçaklara kişi ismi verilemiyormuş, Türk Hava Yolları da bu nedenle Eren’in memleketi “Maçka” adında karar kıldı.
*
Teşekkürler THY... Hem kadirşinaslığın hem de halka sorma eğilimin için.
İLAHİ ÇOCUK!
GENCO Erkal’ın Instagram hesabında gördüm bu görseli...
*
Atatürk yaşasaydı ve bu görseli görseydi...
Genco Erkal’a şöyle derdi:
“İlahi çocuk! Çok çocukça bir şey yapmışsın... Niyetin iyi ama böyle şeyler yapmasan daha iyi olur be çocuk.”
BENİ ÇOK MUTLU EDEN İKİ ADET LİNÇ
- LİNÇ BİR: Metroda seyahat eden kadının biri, yanındaki başörtülü bir kadına eski laikçiler gibi “karafatma” diyor, hakaret ediyor falan... Bu olayın görüntülerinin ortaya çıkmasından itibaren “karafatma” diye hakaret eden kadına yönelik her kesimden ama her kesimden öyle bir linç girişimi başlatıldı ki... Linçten nefret eden ben bile “Bu ne güzel bir linç” dedim.
- LİNÇ İKİ: Saçlarını yeşile boyamış kendi halindeki bir gencin görüntülerini çekmişler ve kendi aralarında şöyle laflar ediyorlar: “İşte bunun gibiler yüzünden kazandı Ekrem... Tam bir fakir... Git burnunu yaptır... Dişlerini fırçala”. İşte bu görüntünün yayılmasının ardından bu lafları edenlere karşı her kesimden öyle bir linç girişimi başlatıldı ki... Linçten nefret eden ben bile “Bu ne güzel linç” dedim.
Ortası yok: Ya Reisçi olacaksın ya da Ekremci
BİR gazetecinin...
- “Ölümüne Reis! Hep Reis’in yanındayım” demesi de...
- “Yaşasın! İstanbul’u kazandık! Yuppi!” demesi de...
Gayet normal kabul ediliyor.
*
Bir gazetecinin...
- “Seçimi neden kaybettik, bunu sorgulamalıyız” demesi de...
- “Yüzümüzü güldürdün Ekrem Başkan” demesi de...
Gayet normal kabul ediliyor.
*
Buna mukabil...
- İki tarafa karşı da mesafeli bir dil kullanmaya çalışan...
- İki tarafı da analiz etmek için çaba sarf eden...
- İki tarafın da olumlu ya da olumsuz yönlerini görmeye gayret eden...
Gazeteci ise...
Resmen ve alenen “Çok tuhaf bir mahluk” muamelesi görüyor.
*
“Çok tuhaf mahluk” muamelesi gören gazetecilere söylenen ise...
Aşağı yukarı şöyle bir şey:
“Sen nasıl gazetecisin kardeşim... Bir öylesin, bir böyle... Tarafını seçsene...”
*
Ben tarafımı seçtim:
“Çok tuhaf bir mahluk” olarak kalmaya aynen devam!
BÖYLE SÖYLENECEĞİNE SUSULSA ÇOK DAHA İYİ
“OSMAN Öcalan’ın aranan bir terörist olduğunu bilmiyordum.” RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
“Abdullah Öcalan’ın mektubunu sanki biz organize ettik.” ÖMER ÇELİK AK PARTİ SÖZCÜSÜ
CANAN KAFTANCIOĞLU’NA DAİR BİR ÖNGÖRÜM VAR
ÜÇ vakte kadar...
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında...
Bir maraza çıkacak.
*
At fava bekle!
BAŞÖRTÜSÜ VE ALKOL: DURDUĞUM YER HEP AYNI
BAŞÖRTÜSÜ tartışmalarında 25 yıldır aynı cümleleri kuruyorum:
- İsteyen takar, isteyen takmaz.
- Sana ne?
- Sen işine baksana kardeşim.
*
Şimdi de bir alkol tartışması başladı.
Bu konudaki cümlelerim de hep aynı olacak:
*
- İsteyen içer, isteyen içmez.
- Sana ne?
- Sen işine baksana kardeşim.
MHP’Lİ SÖZLÜ, CHP’Lİ KARALAR’DAN DAHA DEMOKRAT ÇIKTI
Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçı Onur Saylak’la Altın Koza törenlerinden birinde...
MHP’li eski Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü...
“Altın Koza”da Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün’le çalışmayı tercih etmişti.
Hem de yakın çevresinden aldığı tüm tepkilere karşın.
*
CHP’li yeni Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise...
Göreve gelmesinin hemen ardından Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar Pütün’ü görevden aldı.
Hem de Yaşar Pütün’le en küçük bir temas bile kurmadan...
*
Tablo şu:
- Yılmaz Güney’in kardeşiyle çalışan MHP’li başkan...
- Yılmaz Güney’in kardeşini işten çıkaran CHP’li başkan...
Çinliler “İlginç zamanlarda yaşayasınız” diye beddua falan mı etti nedir?
UÇAK İSMİNDE EREN’E GÖNDERME ÇOK YAKIŞTI
FİLOSUNA rüya gibi bir uçak katan Türk Hava Yolları, uçağa isim koyma işini de bir kampanyayla yaptı.
Kampanyada Trabzon’da teröristler tarafından katledilen Eren Bülbül’ün adı öne çıktı.
*
Uçaklara kişi ismi verilemiyormuş, Türk Hava Yolları da bu nedenle Eren’in memleketi “Maçka” adında karar kıldı.
*
Teşekkürler THY... Hem kadirşinaslığın hem de halka sorma eğilimin için.
İLAHİ ÇOCUK!
GENCO Erkal’ın Instagram hesabında gördüm bu görseli...
*
Atatürk yaşasaydı ve bu görseli görseydi...
Genco Erkal’a şöyle derdi:
“İlahi çocuk! Çok çocukça bir şey yapmışsın... Niyetin iyi ama böyle şeyler yapmasan daha iyi olur be çocuk.”
BENİ ÇOK MUTLU EDEN İKİ ADET LİNÇ
- LİNÇ BİR: Metroda seyahat eden kadının biri, yanındaki başörtülü bir kadına eski laikçiler gibi “karafatma” diyor, hakaret ediyor falan... Bu olayın görüntülerinin ortaya çıkmasından itibaren “karafatma” diye hakaret eden kadına yönelik her kesimden ama her kesimden öyle bir linç girişimi başlatıldı ki... Linçten nefret eden ben bile “Bu ne güzel bir linç” dedim.
- LİNÇ İKİ: Saçlarını yeşile boyamış kendi halindeki bir gencin görüntülerini çekmişler ve kendi aralarında şöyle laflar ediyorlar: “İşte bunun gibiler yüzünden kazandı Ekrem... Tam bir fakir... Git burnunu yaptır... Dişlerini fırçala”. İşte bu görüntünün yayılmasının ardından bu lafları edenlere karşı her kesimden öyle bir linç girişimi başlatıldı ki... Linçten nefret eden ben bile “Bu ne güzel linç” dedim.