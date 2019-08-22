Ormanlar yanarken bakanın söyledikleri

Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ne yaptı?
*
Şunu yaptı:
- Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakları kötüledi.
- 6 uçaktan 3’ünün hiç çalışmadığını, 3’ünün de yağ damlattığını ve güvenli olmadığını söyledi.
- Sonra da “Kullanırım diyen varsa buyursun kullansın” diye meydan okudu.
- En sonunda da Türkiye’nin elindeki yangın söndürme uçaklarının yetersizliğinden söz etti.
Bütün bu söyledikleri “hakikat” olsa bile en yetkili makamda bulunan bir bakanın ormanlar yanarken millete çeşitli mazeretler sunmaya çalışması olacak iş değildi.
Çünkü bu millet, Bakan Bey’den...
“Benim büyük çaresizliğim” konulu bir “anlatı” değil, orman yangınlarına acil ve etkili müdahaleyi bekliyordu.
*
Üstelik aynı Bakan Bey, geçen yıl Yunanistan’da orman yangınları çıktığında şöyle bir açıklama yapmıştı:
“Elimizde yangın söndürme uçaklarımız var... Yunan makamları isterse hemen göndeririz”.
*
Ne yani Sayın Bakan? Yunanistan’a uçak var da İzmir’e yok mu?
SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN KAYYIM OPERASYONLARI
“BU başkanların suçu ne” sorusuna doğru dürüst bir cevap geliştirildi mi? Hayır.
*
“Kayyım ataması zorunlu hale gelmiştir” konulu bir tartışma açıldı mı? Hayır.
*
“Başkanların görevde kalmasının sakıncaları” üzerine bir şey dendi mi? Hayır.
Peki ne oldu? Bir sabah sürpriz bir şekilde ve “küt” diye kayyım ataması oldu da bitiverdi. Şimdi de var güçleriyle durum toparlanmaya çalışılıyor.
*
Siyasi iletişimin altın kuralıdır: Kamuoyunu olay olmadan önce hazırlayacaksın, olup bittikten sonra değil.
ÇOK ŞÜKÜR! BODRUM’UN UCUBELERİNE DUR DENDİ!
YAZILDI, çizildi, söylenildi, isyan edildi, durdurun dendi...
Ve çok şükür bir etkisi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’a gitti... Yerinde incelemeler yaptı... Sekiz binayı durdurdu. Teşekkürler Sayın Bakan! Ne olur göz açtırmayın güzelim kıyılarımızda işlenen bu cinayetlere!
ROLLS ROYCE’UNU SATIŞA ÇIKARAN MÜTEAHHİT
MALİ durumu bozulan Ali Ağaoğlu, süper lüks arabalarını satışa çıkarmış.
Haber doğruysa... Rolls Royce’lar, Bentley’ler falan hepsi satıştaymış.
*
İki şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Arabalarının hepsini satsa bile Ali Ağaoğlu’nun “bilgelik” makamını
yakalama ihtimali, Safiye ile Faik’in Grammy alma ihtimalinden bile düşük.
*
- İKİ: Mademki bu arabalara Ali Ağaoğlu bindi... O halde arabaların satış fiyatlarında en az
yüzde 40’lık bir
indirim şart.
SIRADAKİ PARÇA EKREM İMAMOĞLU İÇİN GELSİN
SEVGİLİ dinleyiciler... Sıradaki parça Bodrum’u çok seven Ekrem Başkan için gelsin... Parçamızın adı “Bodrum”... Hande Yener söylüyor:
“Bodrum’a da gittik beraber/İstanbul’da da yaşadık/Sorun şehirlerde değildi/Biz tam
yalandık”.
ŞEHZADE BOZUNTUSUNA SÖYLENECEK LAF: HADİ İKİLE!
ABDÜLHAMİD’in bilmem kaçıncı kuşaktan torunu olduğunu söyleyen bir adam var. Adı: Abdülhamid Kayıhan...
*
Bu zat-ı muhterem, “Osmanlı’yı seviyorsunuz ama hanedanlığı getirmiyorsunuz. Dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa bizde de olmalı” falan diye bir demeç vermiş.
*
Nutuk çekiyorum bu şehzade bozuntusuna:
*
Aslanım! Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit bir vatandaşı olmanın keyfini çıkarmaya bak! Git, elektrik faturanı öde... Evinin kirasını denkleştir... Çalış, çabala... Emekliliğini falan hesapla... Millet bahçelerinde gez dolaş... Hadi bakayım, ikile!
PERVİN BULDAN DA HADDİNİ BİLECEK Mİ EKREM BAŞKAN?
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan şöyle dedi:
“Biz 23 Haziran’da İstanbul’u almayı nasıl başardıysak şehirlerimizi kayyımlardan almayı da başarabiliriz”.
*
Kayyım operasyonuyla ilgili olarak “Herkes haddini bilecek” diye açıklama yapan Ekrem Başkan’a sesleniyorum:
İstanbul’u siz kazandığınız halde Pervin Buldan “Biz kazandık” diyor.
Sizin açınızdan burada da bir had sorunu
yok mu? Pervin Buldan da haddini bilecek mi?
HERKESİN İYİ BİLDİĞİ BİRİ: HALUK DURSUN
CENAZE törenlerinde usulen sorulur, “Nasıl bilirdiniz” diye... Ve usulen cevap verilir, “İyi bilirdik” diye...
Geçenlerde bir trafik kazasında vefat eden Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Haluk Dursun Hoca’yı yakından tanımıyordum.
Fakat kime sorarsam sorayım, herkes ama herkes, “Çok iyi biriydi, tam bir kültür adamıydı, tevazu sahibiydi, idealistti” diyor, başka da bir şey demiyor.
Allah rahmet eylesin.
Ormanlar yanarken bakanın söyledikleri
ORMANLARIMIZ cayır cayır yanarken...
Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ne yaptı?
*
Şunu yaptı:
- Türk Hava Kurumu’nun elindeki uçakları kötüledi.
- 6 uçaktan 3’ünün hiç çalışmadığını, 3’ünün de yağ damlattığını ve güvenli olmadığını söyledi.
- Sonra da “Kullanırım diyen varsa buyursun kullansın” diye meydan okudu.
- En sonunda da Türkiye’nin elindeki yangın söndürme uçaklarının yetersizliğinden söz etti.
Bütün bu söyledikleri “hakikat” olsa bile en yetkili makamda bulunan bir bakanın ormanlar yanarken millete çeşitli mazeretler sunmaya çalışması olacak iş değildi.
Çünkü bu millet, Bakan Bey’den...
“Benim büyük çaresizliğim” konulu bir “anlatı” değil, orman yangınlarına acil ve etkili müdahaleyi bekliyordu.
*
Üstelik aynı Bakan Bey, geçen yıl Yunanistan’da orman yangınları çıktığında şöyle bir açıklama yapmıştı:
“Elimizde yangın söndürme uçaklarımız var... Yunan makamları isterse hemen göndeririz”.
*
Ne yani Sayın Bakan? Yunanistan’a uçak var da İzmir’e yok mu?
SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN KAYYIM OPERASYONLARI
“BU başkanların suçu ne” sorusuna doğru dürüst bir cevap geliştirildi mi? Hayır.
*
“Kayyım ataması zorunlu hale gelmiştir” konulu bir tartışma açıldı mı? Hayır.
*
“Başkanların görevde kalmasının sakıncaları” üzerine bir şey dendi mi? Hayır.
Peki ne oldu? Bir sabah sürpriz bir şekilde ve “küt” diye kayyım ataması oldu da bitiverdi. Şimdi de var güçleriyle durum toparlanmaya çalışılıyor.
*
Siyasi iletişimin altın kuralıdır: Kamuoyunu olay olmadan önce hazırlayacaksın, olup bittikten sonra değil.
ÇOK ŞÜKÜR! BODRUM’UN UCUBELERİNE DUR DENDİ!
YAZILDI, çizildi, söylenildi, isyan edildi, durdurun dendi...
Ve çok şükür bir etkisi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’a gitti... Yerinde incelemeler yaptı... Sekiz binayı durdurdu. Teşekkürler Sayın Bakan! Ne olur göz açtırmayın güzelim kıyılarımızda işlenen bu cinayetlere!
ROLLS ROYCE’UNU SATIŞA ÇIKARAN MÜTEAHHİT
MALİ durumu bozulan Ali Ağaoğlu, süper lüks arabalarını satışa çıkarmış.
Haber doğruysa... Rolls Royce’lar, Bentley’ler falan hepsi satıştaymış.
*
İki şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Arabalarının hepsini satsa bile Ali Ağaoğlu’nun “bilgelik” makamını
yakalama ihtimali, Safiye ile Faik’in Grammy alma ihtimalinden bile düşük.
*
- İKİ: Mademki bu arabalara Ali Ağaoğlu bindi... O halde arabaların satış fiyatlarında en az
yüzde 40’lık bir
indirim şart.
SIRADAKİ PARÇA EKREM İMAMOĞLU İÇİN GELSİN
SEVGİLİ dinleyiciler... Sıradaki parça Bodrum’u çok seven Ekrem Başkan için gelsin... Parçamızın adı “Bodrum”... Hande Yener söylüyor:
“Bodrum’a da gittik beraber/İstanbul’da da yaşadık/Sorun şehirlerde değildi/Biz tam
yalandık”.
ŞEHZADE BOZUNTUSUNA SÖYLENECEK LAF: HADİ İKİLE!
ABDÜLHAMİD’in bilmem kaçıncı kuşaktan torunu olduğunu söyleyen bir adam var. Adı: Abdülhamid Kayıhan...
*
Bu zat-ı muhterem, “Osmanlı’yı seviyorsunuz ama hanedanlığı getirmiyorsunuz. Dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa bizde de olmalı” falan diye bir demeç vermiş.
*
Nutuk çekiyorum bu şehzade bozuntusuna:
*
Aslanım! Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit bir vatandaşı olmanın keyfini çıkarmaya bak! Git, elektrik faturanı öde... Evinin kirasını denkleştir... Çalış, çabala... Emekliliğini falan hesapla... Millet bahçelerinde gez dolaş... Hadi bakayım, ikile!
PERVİN BULDAN DA HADDİNİ BİLECEK Mİ EKREM BAŞKAN?
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan şöyle dedi:
“Biz 23 Haziran’da İstanbul’u almayı nasıl başardıysak şehirlerimizi kayyımlardan almayı da başarabiliriz”.
*
Kayyım operasyonuyla ilgili olarak “Herkes haddini bilecek” diye açıklama yapan Ekrem Başkan’a sesleniyorum:
İstanbul’u siz kazandığınız halde Pervin Buldan “Biz kazandık” diyor.
Sizin açınızdan burada da bir had sorunu
yok mu? Pervin Buldan da haddini bilecek mi?
HERKESİN İYİ BİLDİĞİ BİRİ: HALUK DURSUN
CENAZE törenlerinde usulen sorulur, “Nasıl bilirdiniz” diye... Ve usulen cevap verilir, “İyi bilirdik” diye...
Geçenlerde bir trafik kazasında vefat eden Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Haluk Dursun Hoca’yı yakından tanımıyordum.
Fakat kime sorarsam sorayım, herkes ama herkes, “Çok iyi biriydi, tam bir kültür adamıydı, tevazu sahibiydi, idealistti” diyor, başka da bir şey demiyor.
Allah rahmet eylesin.