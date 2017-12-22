O daireyi 100 bin dolara vermeye hazır Kemal Bey

Kapı gibi durdu sözünün arkasında.

Nasıl durdu?

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızının evini 100 bin dolara almaya hazırız” diyenlere anında verdi yanıtı:

“Tamam... Hadi gelin alın.”

*

Üstelik Kemal Bey’in kızı Zeynep Kılıçdaroğlu da...

Eve talip olanlara...

“Ev benim üzerime... Gerekli her türlü prosedürü tamamladım... Benden yana da sorun yok. Gelin alın” diye bir mektup hazırlamış.

*

Yani Kemal Bey...

Söyleyip kaçmadı, yan çizmedi, unutma bahçesine atmadı, görmezden gelmedi, iş ciddiye gelince kaçmadı, meydan okuyup uykuya yatırmadı.

*

Budur diyorum, başka da bir şey demiyorum.

EMRE ÇAKALININ MERAL’İ DESTEKLEMESİ

FETÖ’nün en çakal elemanı Emre Uslu...

Sosyal medyada...

Meral Akşener’e destek vermiş.

*

Bu Emre Uslu denilen şahıs, o kadar çakaldır ki...

Meral Akşener’e destek vermesinin, Meral Akşener açısından köstek anlamına geldiğini domuz gibi bilir.

*

Buna rağmen verdiği desteğin tek bir anlamı var:

Meral Akşener’e zarar vermek.

*

Ne iştir?

Ne olmaktadır?

FETÖ’cüler, Meral Akşener’de ne gördüler de böyle sistemli kötülüklere başladılar acaba?

YILBAŞINDA NE YAPIYORSUN SORUSUNA VERDİĞİM CEVAPLAR

- BAZEN “Mekke’nin fethini kutlayacağım” diyorum.

*

- Bazen “O partiden bu partiye dolaşıp duracağım” diyorum.

*

- Bazen “Saat 22.00’de yatıp uyuyacağım” diyorum.

*

- Bazen “PTT... Yani pijama, terlik, televizyon” diyorum.

*

- Bazen “Evde hindi yapıp misafir bekleyeceğim” diyorum.

*

Kısacası...

Ne yapacağımı ben de bilmiyorum.

ADAMLAR TERÖRİST OLDU AMA PARALARI HÂLÂ TEDAVÜLDE

CHP’li Mehmet Tüm, Başbakanlık makamına bir soru sormuş.

Demiş ki:

“FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları için bastırılan hatıra paralara ne oldu? Tedavülde mi?”

Başbakanlıktan cevap gelmiş:

“Evet... Tedavülde.”

Gerçi “Teröristlerin faaliyetleri hatırına para bastıranlar hâlâ tedavüldeyken... Paraların tedavülde olmasına mı şaşırıyorsun” diyebilirsiniz ama tuhaflık bende işte...

Şaşırıyorum vallaha!

DEMET AKALIN’IN ‘ÇEŞMİ SİYAHIM’ SÖYLEMESİ





HEMEN öyle burun kıvırmayın!

Hayko Cepkin’in önderliğinde gerçekleşen “Mahzuni’ye Saygı Albümü”nde Demet Akalın, öyle güzel söylemiş ki “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım”ı...

Resmen meftun oldum.

Üstelik Demet Akalın’a...

“Minnet Eylemem” türküsüyle gönüllerimizde taht kuran Ahmet Arslan eşlik etmiş.

Alkış yani. Gerçekten alkış.

Aynı albümde Aylin Aslım, “Mevlam Gül Diyerek” türküsünü öyle dokunaklı, öyle etkileyici ve öyle içtenlikli söylemiş ki...

Muhakkak dinleyin.

Albüme kaktı veren:

Teoman’dan Feridun Düzağaç’a, Gripin’den Şevval Şam’a, Kardeş Türküler’den Mümin Sarıkaya’ya, Işın Karaca’dan Burcu Güneş’e, Ziynet Sali’den Cem Adrian’a ve ismini yazamadığım bütün sanatçılara gönül dolusu teşekkür.

Helal olsun hepinize.

EN UZUN GECE

MADEM “Şeb-i yelda” denilen “En uzun gece”yi yaşıyoruz.

O zaman Fuzuli’nin o meşhur dizelerini hatırlamanın tam sırası:

*

“Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir/Müptela-i gama sor kim geceler kaç saat.”

*

(En uzun geceyi müneccimle muvakkit bilmez/Gam müptelalarına sor ki geceler kaç saat.)

NECİP FAZIL NEDİR, NE DEĞİLDİR?

- BÜYÜK şairdir ama dört başı mamur bir düşünce adamı değildir.

*

- Muhaliftir muhalif olmasına ama Menderes hükümetinden para dilenmekte sakınca görmemiştir.

*

- Aksiyonerdir ama bazen kızınca tuttuğu partiyi terk ediverir.

*

- Tarihçilik yapmıştır ama daha çok tarihten kendine göre yararlanmıştır.

*

- Çok etkileyicidir, çok sürükleyicidir, çok hayran bırakıcıdır ama aynı zamanda fena halde aksidir.

*

- Mücadele azmini hiç yitirmez ama zaaflarını da hiç terk etmez.

*

- Parayı sever ama parayı asla tutmaz.

*

Kısacası...

Necip Fazıl...

Zaaflarıyla, enteresanlığıyla, artılarıyla, eksileriyle, gelgitleriyle falan...

Tipik bir büyük şairdir.

*

Yani demem o ki...

Bırakalım artık ondan...

“YOL GÖSTERİCİ BÜYÜK MÜRŞİT” çıkarma gayretlerini...

POZİTİF GELİŞMELER

- MELİH Gökçek’in yerine gelen Başkan Mustafa Tuna’nın bol ceketleri daraldı... Kıyafetleri daha güzel hale geldi.

- İstanbul’da yatarak film izlenecek yeni sinema salonları hizmete girmiş.

- Fatih Portakal’ı ölümle tehdit eden 21 yaşındaki şahıs yakalanmış ve “gaza geldim” falan diyerek kendini savunmuş.