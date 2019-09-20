Nurettin Yıldız’dan beklediğim fetvalar

ATEİZM ve deizme muazzam katkılar sunmaya bir türlü doyamayan Nurettin Yıldız adlı bir hoca var.
Bu hocanın verdiği son fetva şöyle:
“Kadınlar araba kullanabilir. Ancak 90 kilometreden fazla yol yapmamaları şartıyla...”
*
Eğer Nurettin Yıldız, “Bu kadarı yetmez... Benim ateizm ve deizme daha da eşsiz katkılar sunmam lazım” diye düşünüyorsa...
Şu konularda da fetva verse iyi eder:
*
- Otobüs şoförü olan kadınlarımız var... Onlar için verilecek hüküm nedir? Hepten cehennemlik midirler?
*
- Araba kullanarak Silivri’den Tuzla’ya gitmek zorunda kalan bir kadının günahı tam olarak kaç puandır?
*
- Kadın pilotlar için de bir kilometre sınırı var mıdır? Bir kadın pilot nereye kadar uçabilir, nereye kadar uçamaz?
*
- Başörtülü bir astronot, yanında mahremi olmadan uzaya çıkabilir mi? Bu konuda fıkıh kaynakları ne demektedir?
ABDULHAMİT GÜL’ÜN YERİNE ALİ İHSAN YAVUZ
BİR dedikodu var piyasada dolaşan...
Güya Abdulhamit Gül’ün yerine...
Ali İhsan Yavuz Adalet Bakanı olacakmış.
*
Bu kocaman bir şaka olmalı...
Fakat buna ne kadar gülebiliriz ki?
ALİ KOÇ İLE FATİH TERİM POLEMİĞİNİN OLASI SONUCU
- ALİ KOÇ: Son tahlilde kibar bir insandır... Kabalaşmaya kalkışsa bile üstünde iyi durmaz... Sokak jargonunun derinliklerine vâkıf değildir. Tamam, izlediği filmlerden Harlem’i falan biraz bilebilir ama o da kurtarmaz... Recep İvedik’leri falan izleyerek kendini geliştirme ihtimali var... Ama yine de yarışa geriden başlıyor!
*
- FATİH TERİM: Adam sokaklardan geliyor... Ta en altlardan... Sokak dili ve edebiyatında ordinaryüs olmuş... Öyle bir gönderme yapar ki, neye gönderme yaptığını çakamazsın bile! Sürekli en alttan en üste, en alttan en üste çıktığı için... Beladan uzak kaldığında canı sıkılır. Kendisine sataşanın işi zordur yani...
*
- OLASI SONUÇ: Ali Koç, yeniyetme zıpır gençlerden bir “team” kurup beyin fırtınası üstüne beyin fırtınası yaparak bir çıkış yolu bulamazsa... Fatih Terim bu polemikten galip çıkar.
SINANMAMIŞ BAŞKALDIRI
AK Parti’nin eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, Ahmet Kaya’nın şarkısını hatırlatırcasına...
“Başkaldırıyorum ve AK Parti’den istifa ediyorum” demiş.
*
Sınanmamış başkaldırılar, sınanmamış dostluklar gibidir.
Mesela Tayyip Erdoğan, bir telefon açsa...
“Cuma” dese, “Gel” dese, “Yine beraber çalışalım” dese, “Seni etkili ve yetkili bir abi yapalım” dese...
Cuma İçten’in başkaldırıdan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin garantisi yok.
*
İşte tam da bu yüzden...
Başkaldırıların da dostluklar gibi sınanmaya şiddetle ihtiyacı vardır.
ANADOLU İRFANI
KONDA’nın yaptığı ölçüme göre...
- Milletimizin yarısı... Almanya’nın İstanbul Havalimanı’nı kıskandığına inanıyormuş.
- Milletimizin yarısı... Dünyanın 5 büyük aile tarafından yönetildiğini düşünüyormuş.
- Milletimizin yüzde 66’sı... Suriyelilerin kendilerinden daha iyi yaşadığına inanıyormuş.
- Milletimizin yarıya yakını... Sosyal medyayı baş belası olarak görüyormuş.
*
E peki nerede Anadolu irfanı?
Sanırım öbür yarısında!
KADIN VE ERKEĞİN ORTAK BİR ÖZELLİĞİ
ERKEKLERİN güzel olduğu konusunda ittifak ettiği kadınlarla ilgili olarak...
Kadınlar, “Bunun neresi güzel be” derler.
*
Kadınların yakışıklı olduğu konusunda ittifak ettiği erkeklerle ilgili olarak...
Erkekler, “Bunun neresi yakışıklı be” derler.
*
Kadın ve erkeğin ortak ender özelliklerinden biridir bu...
POZİTİF ŞEYLER
- Neşet Ertaş söylüyor: “Kenardan geçeyim / Yol sizin olsun / Ağular içeyim / Bal sizin olsun”. Yok böyle fedakârlık yok!
*
- Kapıkule’den öteye geçince de bir anlam ifade eden sanatçımız Haluk Bilginer’e bin selam olsun!
*
- Komşularımdan öyle çok aşure geldi ki bu yıl... Resmen aşure komasına girdim... Ama bu koma, bir mutluluk koması!
Nurettin Yıldız’dan beklediğim fetvalar
ATEİZM ve deizme muazzam katkılar sunmaya bir türlü doyamayan Nurettin Yıldız adlı bir hoca var.
Bu hocanın verdiği son fetva şöyle:
“Kadınlar araba kullanabilir. Ancak 90 kilometreden fazla yol yapmamaları şartıyla...”
*
Eğer Nurettin Yıldız, “Bu kadarı yetmez... Benim ateizm ve deizme daha da eşsiz katkılar sunmam lazım” diye düşünüyorsa...
Şu konularda da fetva verse iyi eder:
*
- Otobüs şoförü olan kadınlarımız var... Onlar için verilecek hüküm nedir? Hepten cehennemlik midirler?
*
- Araba kullanarak Silivri’den Tuzla’ya gitmek zorunda kalan bir kadının günahı tam olarak kaç puandır?
*
- Kadın pilotlar için de bir kilometre sınırı var mıdır? Bir kadın pilot nereye kadar uçabilir, nereye kadar uçamaz?
*
- Başörtülü bir astronot, yanında mahremi olmadan uzaya çıkabilir mi? Bu konuda fıkıh kaynakları ne demektedir?
ABDULHAMİT GÜL’ÜN YERİNE ALİ İHSAN YAVUZ
BİR dedikodu var piyasada dolaşan...
Güya Abdulhamit Gül’ün yerine...
Ali İhsan Yavuz Adalet Bakanı olacakmış.
*
Bu kocaman bir şaka olmalı...
Fakat buna ne kadar gülebiliriz ki?
ALİ KOÇ İLE FATİH TERİM POLEMİĞİNİN OLASI SONUCU
- ALİ KOÇ: Son tahlilde kibar bir insandır... Kabalaşmaya kalkışsa bile üstünde iyi durmaz... Sokak jargonunun derinliklerine vâkıf değildir. Tamam, izlediği filmlerden Harlem’i falan biraz bilebilir ama o da kurtarmaz... Recep İvedik’leri falan izleyerek kendini geliştirme ihtimali var... Ama yine de yarışa geriden başlıyor!
*
- FATİH TERİM: Adam sokaklardan geliyor... Ta en altlardan... Sokak dili ve edebiyatında ordinaryüs olmuş... Öyle bir gönderme yapar ki, neye gönderme yaptığını çakamazsın bile! Sürekli en alttan en üste, en alttan en üste çıktığı için... Beladan uzak kaldığında canı sıkılır. Kendisine sataşanın işi zordur yani...
*
- OLASI SONUÇ: Ali Koç, yeniyetme zıpır gençlerden bir “team” kurup beyin fırtınası üstüne beyin fırtınası yaparak bir çıkış yolu bulamazsa... Fatih Terim bu polemikten galip çıkar.
SINANMAMIŞ BAŞKALDIRI
AK Parti’nin eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten, Ahmet Kaya’nın şarkısını hatırlatırcasına...
“Başkaldırıyorum ve AK Parti’den istifa ediyorum” demiş.
*
Sınanmamış başkaldırılar, sınanmamış dostluklar gibidir.
Mesela Tayyip Erdoğan, bir telefon açsa...
“Cuma” dese, “Gel” dese, “Yine beraber çalışalım” dese, “Seni etkili ve yetkili bir abi yapalım” dese...
Cuma İçten’in başkaldırıdan vazgeçip vazgeçmeyeceğinin garantisi yok.
*
İşte tam da bu yüzden...
Başkaldırıların da dostluklar gibi sınanmaya şiddetle ihtiyacı vardır.
ANADOLU İRFANI
KONDA’nın yaptığı ölçüme göre...
- Milletimizin yarısı... Almanya’nın İstanbul Havalimanı’nı kıskandığına inanıyormuş.
- Milletimizin yarısı... Dünyanın 5 büyük aile tarafından yönetildiğini düşünüyormuş.
- Milletimizin yüzde 66’sı... Suriyelilerin kendilerinden daha iyi yaşadığına inanıyormuş.
- Milletimizin yarıya yakını... Sosyal medyayı baş belası olarak görüyormuş.
*
E peki nerede Anadolu irfanı?
Sanırım öbür yarısında!
KADIN VE ERKEĞİN ORTAK BİR ÖZELLİĞİ
ERKEKLERİN güzel olduğu konusunda ittifak ettiği kadınlarla ilgili olarak...
Kadınlar, “Bunun neresi güzel be” derler.
*
Kadınların yakışıklı olduğu konusunda ittifak ettiği erkeklerle ilgili olarak...
Erkekler, “Bunun neresi yakışıklı be” derler.
*
Kadın ve erkeğin ortak ender özelliklerinden biridir bu...
POZİTİF ŞEYLER
- Neşet Ertaş söylüyor: “Kenardan geçeyim / Yol sizin olsun / Ağular içeyim / Bal sizin olsun”. Yok böyle fedakârlık yok!
*
- Kapıkule’den öteye geçince de bir anlam ifade eden sanatçımız Haluk Bilginer’e bin selam olsun!
*
- Komşularımdan öyle çok aşure geldi ki bu yıl... Resmen aşure komasına girdim... Ama bu koma, bir mutluluk koması!