Niteliksiz okul çocuklarına iki teselli

Ey niteliksiz okulların çocukları!

Unutmayın ki...

Başta Ece Ayhan olmak üzere hiçbir şair, nitelikli okullarda okuyan çocukların şiirini yazmaz.

Yazılan ve yazılacak olan şiirler, sizin şiirlerinizdir.

*

TESELLİ İKİ

Ey niteliksiz okulların çocukları!

Unutmayın ki...

Nitelikli okullardan mezun olanları geride bırakıp hayatta bir yerlere geldiğinizde hissedeceğiniz o devasa mutluluğu...

Hangi muazzam başarılara imza atmış olursa olsun, hiçbir kolej bebesi hissedemez.

YENİ AKM’Yİ SEVDİM, ÇOK SEVDİM

- DIŞ görünüşüyle bildiğimiz AKM’ye selam çakıyor.

- Hiçbir yabancılaştırma hissi uyandırmıyor.

- Taksim’e yakışacak bir görkem duygusuna sahip.

- Yeşile göz kırpan bir edası var.

- Erken bitirilecek olması harika.

- Operaya gitme isteği uyandırması güzel.

*

Kısacası...

Sevdim ben bu yeni AKM’yi...

Hem de çok sevdim.

SUUDİ ARABİSTAN’I ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?

- ÜLKEYE füze düştüğüne dair iddia var... Aradan 72 saat geçtiği halde bu iddianın doğru ya da yanlış olduğu kanıtlanamıyor. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede prens ve prenses sayısı 15 bin civarında... Sayının tam olarak belirlenmesi mümkün değil. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede basın toplantısı yok, kamuoyuna açıklama yapma mecburiyeti yok, kamuoyu bile yok... Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede bir kraliyet ailesi var, Alu’ş-Şeyh diye güçlü bir aile var, Beni Şeybe diye bir sülale var ve bunların hepsinin inanılmaz etkisi var. Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede dini ve hukuki kurumlar, Alu’ş-Şeyh denilen ailenin denetiminde... Hadi sıkıysa anla!

- Ülkede tutuklanan prenslerin tümü, ülkenin beş yıldızlı otellerinde konuk ediliyor... Hadi sıkıysa anla!

NİYEYSE

NE zaman Suudi Arabistan’da bir karışıklık olsa...

“Kâbe bunlara emanet edilemez” diye bir tartışma başlar.

Şu son olaylardan sonra niyeyse...

Bu tartışmaya girilmedi gibi.

İNCİLCİ TERÖRİST

TEKSAS’ta katliam yapan adam bir İncil öğreticisi çıkmış.

*

Ağızlarını doldurarak “Cihadist terör” falan diyenler, bakalım kısık sesle de olsa “İncilci terör” falan diyecekler mi?

REİS HER AN ‘KALDIRIN ŞU CAM FİLM YASAĞINI’ DİYEBİLİR





CAM film yasağına tepki gösterenlerin büyük çoğunluğu AK Parti tabanından.

*

Nereden mi biliyorum?

Çünkü bu konuda eylem yapanlara bakıyorum.

Hepsi bir ağızdan “Duy be Reis! Gör bizi! Kaldır şu yasağı” diyor.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür taleplere karşılık vermeyi sever.

*

Yani çok kısa bir süre içinde...

“Nereden çıktı bu cam film yasağı! Biz yasaklara karşıyız” diyebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan.

AK PARTİ 2002’YE DÖNEBİLİR Mİ?

- KÖPRÜNÜN altından öyle çok su aktı ki...

- Abdüllatif Şener öyle uzakta ki...

- Öyle tuhaf, acayip ve garip olaylar yaşandı ki...

- Ertuğrul Yalçınbayır öyle unutuldu ki...

- Hiçbir şey öyle eskisi gibi değil ki...

- Abdullah Gül öyle öfkeli ki...

- “Üç Y ile mücadele” öyle hatırlanmıyor ki...

- Merhum Kemal Unakıtan öyle uzak bir hatıra ki...

Zor. Çok zor... Ama gerçekten çok zor...

LEVENT GÜLTEKİN’İN ONURLU ÇIKIŞ HİKÂYESİ

KİŞİSEL hikâyesinin kitabını yazmış Levent...

Adına da “Onurlu Çıkış” demiş.

Kitap elimde.

Ve merakla okuyorum.

*

Bu kitap, ideolojik mahalleyi bırakıp Türkiye’ye açılmanın kitabı...

Bir hesaplaşma kitabı yani.

*

Keşke bu tür hesaplaşmaları, sadece İslami kesimden gelenler yapmasa...

İdeolojik mahalle girdabında sürüklenen, sürünen herkes yapsa, yapabilse...

*

Çünkü Türkiye’nin en büyük sorunudur:

İdeolojik mahallenin korunaklı dünyasına sığınıp büyük bir körlük içinde yaşayıp gitmek...

Onurlu çıkış, işte bunun için şart.

ANKARA’NIN YENİ BAŞKANINA MEKTUP

SENİN başarını belirleyecek olan...

23 yıldır o koltukta oturan Melih Gökçek’le kuracağın kompleksiz ilişkidir.

*

Melih Gökçek’i ne kadar onore edersen... Melih Gökçek’ten ne denli faydalanmaya çalışırsan... Melih Gökçek’i ne derece yanına çekersen...

Vereceğin imaj da o kadar “parlak bir imaj” olur.

*

İlk sınavın da şudur:

Melih Gökçek’in hayatının projesi olan ve kendi elleriyle yaptığı ANKAPARK’ın açılışında...

Başrolü Melih Gökçek’e vermek...

*

Böyle bir âlicenaplığı, böyle bir vefayı ortaya koyabilirsen...

Büyük bir iş başarmış olursun.

*

Hadi bakalım.

Kolay gelsin.