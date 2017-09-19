Net konuşuyorum: Ilıcak, Bulaç, Alpay ve Alkan örgüt üyesi değil

FETÖ’den tutuklu bu dört isim de FETÖ örgütünün elemanı muamelesi yapılıyor.

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Bakalım Nazlı Ilıcak’a...

FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunacağını bilse... Bir dakika bile savunmazdı bu darbecileri...

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Bakalım AIi Bulaç’a...

Köprü üstündeki vahşetin olabileceğine zerre ihtimal verse... Fetullah’a isyan bayrağını ilk o açardı.

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Bakalım Şahin Alpay’a...

FETÖ’nün sonu darbe girişimine varan alçak bir maceranın içinde olabileceğini kestirebilse... Anında kaçardı oradan.

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Bakalım Ahmet Turan Alkan’a...

15 Temmuz’u azıcık tahmin edebilse... FETÖ’den anında uzaklaşıp en ironik yazıları kaleme alırdı.

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FETÖ denilen örgüt...

Bu dört isme de gerçek yüzünü göstermemiştir.

*

Bu dört isim de...

Ekrem Dumanlı, Abdülhamit Bilici falan gibi 15 Temmuz öncesinde kaçmamıştır. Örgüt tarafından da kaçırılmamıştır.

*

Bunlar için söylenecek tek şey şudur:

FETÖ tarafından aldatılmışlardır!

*

Diğer aldatılanlardan tek farkları ise şudur:

Çok ama çok geç uyanmışlardır!

Darbeyi görünce kafaları dank etmiştir!

*

“Uyanmakta gecikmiş olmak” diye bir suç var mıdır, bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:

Dördü de aylardır tutuklu yargılanmayı hak etmiyor.

ADİL ÖKSÜZ’ÜN DOKTORA TEZİ

YENİ Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın Adil Öksüz’ün doktora jürisinde yer almış olmasını dillerine dolayıp...

“İşte yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın FETÖ bağlantısı” diyenler var.

*

2003 yılında Adil Öksüz’ün yazmış olduğu “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kuran – Mukayeseli bir Çalışma” başlıklı doktora tezinin altı jüri üyesinden biri Ali Erbaş’ın olması...

Ali Erbaş’ı FETÖ’cü yapmaz.

*

Ne yani?

Doktora jürisinde doktora tezi mi değerlendiriliyor, doktora tezini kaleme alan adamın 15 yıl sonra işleyebileceği suçlar mı?

BU ÜLKEDE KURAN YASAKLANDI MI?

YENİ Diyanet İşleri Başkanı’nın geçmişte yaptığı bir konuşmayı dinledim.

Şöyle diyor:

“Babam tarladaki taşların arasına Kuran’ı saklardı. Kuran’ı saklama gereği duyacak bir korku yaşandı bu ülkede... Bu ülke böyle bir süreçten geçti.”

*

İyi ama Sayın yeni Diyanet İşleri Başkanı!

Sözünü ettiğiniz dönemde...

Mustafa Kemal Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tercümesi ve tefsiri yazdırmıştı.

*

Babanızın tarladaki taşların arasına sakladığı Kuran, Elmalılı tercümesi miydi acaba?

Bari biraz tetkik etseydiniz.

TUĞÇE KAZAZ’IN AK PARTİ’DEN SOĞUMASI





TAHİR Sarıkaya dostum, Beyaz TV’deki programında Tuğçe Kazaz’ı alıp konuşturunca ortaya çıktı ki...

Tuğçe Kazaz AK Parti’den soğumuş.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Sanırım Tuğçe Kazaz’ın din değiştirmesinden sonra şimdi de parti değiştirme serüveni başladı.

CHP, ey CHP!

Saflarında Tuğçe Kazaz’a yer aç lütfen.

TERSİ ÇIKAR

CÜBBELİ Ahmet rüyasında “savaş çıkacağını” görmüş.

*

Gerçi “Üstü açık kalmıştır” da diyebilirdim ama ben “tersi çıkar” demeyi tercih ediyorum.

BAKALIM İLK KİMLER GİYECEK YEŞİL CEKETİ





ERDOĞAN kareli ceket giyince...

Müteahhitler, bakanlar, milletvekilleri, hatta işadamları hemen gardıroplarına kareli ceketi katmışlardı.

*

Ben giyim mağazası yöneticisi falan olsam...

Yeşil ceket stoklarımı hemen kuvvetlendirirdim.

VE ERKAN VE HÜSEYİN VE NİMET VE ÖMER VE NABİ VE İSMET...

HEPSİ de AK Parti’nin Milli Eğitim Bakanı...

Hepsi de göreve geldiklerinde “reform şart” dedi.

Hepsi de reformlara imza attı.

Hepsi de sil baştan yaptı.

Hepsi de...

Hepsi de...

*

İyi ki tek parti iktidarının istikrarını yaşıyoruz.

Bir de tam tersi olsaydı.

Hafazanallah! Hafazanallah!

ÇOK MERAK EDİYORUM

AK Parti içinde...

Kalpleriyle Barzani diyen ancak bunları dilleriyle ikrar etmeyen...

Kaç Kürt milletvekili vardır acaba?

ANNA GARANİNA BİR ANNA GARANİNA İKİ ANNA GARANİNA ÜÇ

SOKAK röportajları yapılıyor.

*

İlk soru şu:

Ekranlarda evlilik programı yapan üç kişi kimdir?

Herkes takır takır sayıyor:

“Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayan.”

*

İkinci soru şu:

Bize dünya klasiklerinden üçünün adını söyler misiniz?

Kimse bir tek kitap ismi bile veremiyor.

Sadece bir kişi “Anna Garanina bir, Anna Garanina iki, Anna Garanina üç” diye cevap veriyor.

*

Bayağı kültürsüz bir toplum olduk, bir. Bayağı kültürsüz bir toplum olduk, iki. Bayağı kültürsüz bir toplum olduk, üç.

ALLAH’IM KÖR ET BENİ!

GÖMLEK düzgün dursun diye...

Erkek jartiyeri icat etmişler.

*

Allah’ım!

Ne olur bu icat tutmasın.

Tutarsa da kör et beni!