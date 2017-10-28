Nereye taşınayım, bana bir semt önerin komşular

20 yıldır “Nişantaşı... Nişantaşı...” diye bik bik edip kafa ütüleyenlerden öyle sıkıldım ki...

Bırakıp gideceğim Nişantaşı’nı...

*

Fakat nereye taşınacağım?

*

Sultanbeyli’ye taşınsam...

Bir parça artistik bir hareket çekmiş olurum ama fena halde sıkılırım sonuçta.

*

Fatih Çarşamba’ya taşınsam...

Cübbeli Ahmet, vaaz kürsüsünden “Sana dedik muhterem, gitme oralara, barınamazsın diye, dinlemedin ki” der ve canımı daha da sıkar.

*

Bebek’e taşınsam...

Bu saatten sonra laikçi abla tepkisine maruz kalmayı hiç çekemem vallaha.

*

Çengelköy’e taşınsam...

Orada beni kahveye almazlar.

*

Cihangir’e taşınsam...

Üstüme çıplak heykel atarlar.

*

Bağcılar’a taşınsam...

Sonradan alıştığım ve tiryakisi olduğum latte’yi nereden bulacağım ki?

*

Adalar’a Moda’lara taşınsam...

Daha emekli olmadık kardeşim.

*

Kadıköy’e taşınsam...

İzmir Marşı ile kovalarlar beni.

*

Tophane’ye taşınsam...

Dombıra’yla kovalarlar beni.

*

Medet! İmdat!

Yetişin komşular, dardayım.

Ben nereye taşınayım?

MELİH GÖKÇEK’LE İLGİLİ SON 7 ŞEY





- BİR: Öyleydi, böyleydi ama en son tahlilde sempatik adamdı.

*

- İKİ: Afacandı, yaramazdı ama boz bulanık da olsa bir renk katıyordu.

*

- ÜÇ: Gece yatmaz, sabah kalkmazdı ama sonuçta Twitter’da çok faaldi.

*

- DÖRT: Bazen tatsızlaşıyordu falan ama sonuçta iyi polemik çıkarıyordu.

*

- BEŞ: Kızıyorduk mızıyorduk ama son haline çok üzüldük.

*

- ALTI: Çoluk çocuğu mahkemelerde süründürüyordu falan ama yine de çocuksu bir hali vardı.

*

- YEDİ: Bazen feci sıkıcı olabiliyordu ama çoğu zaman stres atmama yol açıyordu.

*

Özleyeceğim.

Vallahi özleyeceğim, billahi özleyeceğim, tallahi özleyeceğim!

MERAL AKŞENER HANGİ KÖŞE YAZARLARINA DUA ETMELİ?





İKTİDARIN yılmaz savunucusu olan köşe yazarları, Meral Akşener ve İyi Parti hakkında makaleler yazıyor.

Büyük bir hevesle.

*

Bu köşe yazarları, yeryüzünün en etkili makalelerini yazsalar da...

Yansıttıkları algı, şunlar oluyor:

- Bunlar İyi Parti’den korkuyorlar.

- Demek ki İyi Parti’de bir şey var ki konu ediyorlar.

- İyi Parti’nin etkisi sıfır olsa bunca yazı yazılır mı?

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu algı var ya bu algı...

İyi Parti’yi yukarıya taşır.

*

Kısacası...

İktidar yanlısı köşe yazarları, İyi Parti’ye inanılmaz bir katkı sunuyor.

*

Meral Akşener, bu köşe yazarlarına ne kadar dua etse azdır.

CHP’NİN İYİ PARTİ’YE ŞEFKATLİ YAKLAŞIMI

CHP’nin etkili bir parti olamamasının sayısız nedenlerinden biri de şu:

CHP’lilerin, kendi partilerini Türkiye’yi kurtaracak yegâne seçenek olarak görmemesi.

*

Eğer görseydiler...

Meral Akşener’in partisine...

“AK Parti’yi bölecekler, merkez sağda alternatif olacaklar” falan diye şefkatle yaklaşmak yerine...

“Ne Meral’i... Ne Akşener’i... Biz varız biz... Türkiye’yi biz kurtaracağız... Bizim programımız hazır... Halkı biz ikna edeceğiz... Bırakın başka alternatifleri... Meral Akşener’den bir hayır gelmez... Bize gelin bize” demeyi tercih ederlerdi.

İTİRAF EDİYORUM

ALMANLARLA pazarlık yapılmış.

Büyükada tutukluları öyle bırakılmış.

İddia buydu.

Adalet Bakanı, bu korkunç iddiayı yalanladı.

Bir itirafta bulunmak istiyorum:

Adalet Bakanı yalanlamadan önce...

Bu iddianın gerçek olabileceğini düşündüm.

Hem de ciddi ciddi.

SON ZAMANLARDA

- “YATAĞIMDAKİ Düşman”, “Yeter” gibi... Karısına zulmeden koca filmlerine merak sardım. Neden acaba?

*

- Türküleri sadece Cem Adrian’dan dinliyorum. Neden acaba?

*

- Tavlada sürekli mağlubiyet yaşıyorum. Neden acaba?

*

- Sürekli doların yükselişini takip ediyorum. Neden acaba?

*

- Şiir okuyamıyorum. Neden acaba?

*

- İstifa, belediye, başkan kelimelerinden fena halde sıkıldım. Neden acaba?