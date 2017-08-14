Neden ‘Evet kardeşim, Coca-Cola fabrikası açtım, ne var bunda’ demiyor?

*

Fakat gelin görün ki...

- Cumhurbaşkanlığı’nın tüm resmi bültenlerinde...

- İktidara yakın medyada...

- İktidara yakın sosyal medya hesaplarında...

Israrla ve inatla...

“Coca-Cola” ifadesine yer verilmedi.

Onun yerine “Meyve Suyu” ifadesi öne çıkarıldı.

*

Peki ama neden?

Neden olacak?

Çünkü tabanda Coca-Cola markası, pek hoş karşılanmıyor.

Yıllarca “Yahudi sermayesi”, “İsrail dostu” falan diye karalanmış bir markadan söz ediyoruz.

İsrail’le en küçük bir krizde Coca-Cola’ların sokaklara dökülmesini hatırlayalım.

*

Oysa Coca-Cola...

- Yüzde yüz halka açık bir şirket.

- En büyük hissedarının elindeki hisse oranı yüzde 5...

- Türkiye’deki yatırımcıları ülkenin tanınmış işadamları.

- Coca-Cola’nın en tepesindeki isim bir Türk.

*

Ve asıl önemli bilgi:

“Yahudi sermayesi, İsrail dostu” falan denilen Coca-Cola’nın Müslüman ve mazlum Filistin’de tam dört adet fabrikası var.

Ramallah’taki fabrikanın önünde dev bir Coca-Cola şişesi var.

*

Bu meselede benim aklımın almadığı husus şu:

Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabanını dönüştürüp değiştirme gücü var.

Neden Coca-Cola konusunda bu gücünü kullanmıyor?

Neden “Meyve Suyu” diye konuyu geçiştirmek yerine “Coca-Cola o kadar da kötü bir şey değil” falan demiyor?

KARAKOL BASAN CHP’Lİ BAŞKAN

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karakol basmış, polislerle dalaşmış, olay çıkarmış.

*

Bu ülke ne zaman kurtulur?

*

- CHP’li bir başkanın yaptığı magandalığa CHP’liler...

- AK Partili bir başkanın yaptığı magandalığa AK Partililer...

En sert tepkiyi verdikleri zaman...

ADAYLARINI ERKEN BELİRLEYEN KAZANIR

YEREL seçimlerde CHP hep şunu yapıyor:

- Çok sayıda aday adayı çıkıyor.

- Bunlar kendi aralarında amansız bir mücadele veriyor.

- Seçime bir ay kala aday açıklanıyor.

- Aday adayı olarak ortaya çıkanlar durumdan hoşnutsuz kalıyor ve çıkan adayın aleyhinde çalışıyor.

CHP’nin bu açmazdan kurtulması şart...

O AÇILIŞTAN SONRA ŞÖYLE ŞEYLER OLABİLİR

- HAYRETTİN Karaman Hoca, her an “Başörtülü kızlarımız Coca-Cola’yı dışarıda çaktırmadan içebilir” diye fetva verebilir.

*

- İktidar yanlısı medyada “Coca-Cola ilk çıktığında ilaç olarak piyasaya sürülmüş ve eczanelerde satılmıştı” diye haberler yayınlanabilir.

*

- Sosyal medyada ak troller “Ha meyve suyu, ha Coca-Cola... Ne fark eder” diye bir kampanya başlatabilir.

*

- “Meyve suyu fabrikası dediler, Coca-Cola fabrikası açtırdılar... Bu işin içinde dış güçler var” diye bir savunma stratejisi geliştirebilirler.

HABERİM YOK GİBİ ÇEK PANPA





BU zamana kadar pek çok “haberim yokmuş gibi çek panpa” fotoğrafı gördüm.

Fakat itiraf edeyim ki...

Hiçbiri Sibel Can’ın şu “Balkonda beni yakalamış gibi çekin magazinciler” fotoğrafları kadar buram buram prodüksiyon kokmuyordu.

*

İnsan hiç değilse azıcık inandırıcı olsun diye bir-iki kusurcuk falan oluştururdu Sibel bacı!

BUNALTI

KÖŞE yazısı yazdıkları gazeteden bir köşe yazarını kovdurttukları için... Öyle mutlular ki...

Vakar içinde iki dakika sessiz kalmayı beceremiyorlar. Etekleri zil çalarak ve dört kol çengi oynayarak...

Kutlamalara doymadılar, doyamıyorlar.

*

İktidar medyası öyle...

Bunlar böyle...

*

Midem

bulandı.

YALANCILAR

ENİS Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu’nun her gün CHP Genel Merkezi’ni arayarak tehdit ettiğini yazıp çiziyorlar.

*

Oya Berberoğlu üç-beş gündür sürdürülen bu tezviratla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Yalanlarınızda boğulacaksınız.”

*

Benim merak ettiğim husus ise şu:

Yalanın parçası haline gelenlerin yalanlarda boğulması nasıl mümkün olacak?

EREN’İN ARDINDAN HDP’NİN YAYINLADIĞI MESAJA BAKIN

- PKK’nın alçakça çocuk katletmesine tek laf etmeden...

- PKK’nın ta Maçka’da çatışma alanı oluşturmasına gık demeden...

- PKK’nın kalleşliğine ve alçaklığına hiç dikkat çekmeden...

Sadece ve sadece...

“15 yaşındaki bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi” meselesine dikkat çekti HDP...

*

“İhmal” vurgusu, ancak PKK’nın sorumluluğu ve Eren’in kahramanlığı vurgulandıktan sonra yapılabilir.

Aksi...

PKK’yı mazur görme çabasından başka bir şey değildir.

HDP ÖYLE DİYOR DİYE EREN’İN AİLESİ SUSMUYOR

BAKIN Eren’in ailesi ne diyor?

*

- Muhtar nerede?

- Köyün mülki amiri o değil mi?

- Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar çağrılmıyor?

- Muhtar yerine neden 2002 doğumlu çocuğumuz çağrılıyor?

*

HDP konuşurken sadece PKK’yı kurtarmayı düşünüyor.

Ama bu aile konuşurken sadece evladını düşünüyor.

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

- ARTIK pek çok kimse “Gerçek İslam bu değil” sözünden etkilenmiyor.

*

- Artık pek çok kimse “başörtüsü özgürlüğü” sözünü duymak bile istemiyor.

*

- Artık pek çok kimse “İslam” ve “demokrasi” kelimelerini yan yana getirmiyor.

*

- Artık pek çok kimse “dindarların özgürlükleri” bahsinin açılmasını istemiyor.

*

- Artık pek çok kimse içinde “din” geçen konulara alerji duyduğunu saklamıyor.

*

- Artık pek çok kimse “Huzur İslam’da” sözünde bir huzur bulamıyor.

*

Ey yeşil sarıklı ulu hocalar!

Tehlikenin farkında mısınız?