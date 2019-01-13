Ne yapsın İmamoğlu? Bir deyiverin hele!

Ama hiç sert değil...
Ama Erdoğan’ın oyunu istedi...
Ama aynı AK Partili gibi...
Ama çok ortacı...
Falan diye...
Bik bik öten güya pek muhalif tiplere soruyorum:
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu:
AK Parti mahallelerine gidip “Sizi gidi koyunlar sizi! Kazanınca hepinizi denize dökeceğiz!” falan diye mi bağırsın?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
Türbanlı mürbanlı, çarşaflı marşaflı görünce... “Burası Suudi Arabistan değil! Yallah Suudi Arabistan’a!” mı çeksin?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
“Kaçak Saray”la başlayıp “Kaçak Saray”la biten, “Seni indireceğiz o Saray’dan” diyen ateşli nutuklar mı atsın?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
“Yeterince Atatürkçü olmayanlar, laiklik ilkesine iman etmeyenler, bana oy vermesin!” mi desin?
Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bir deyiverin hele!
BOZKURT İŞARETİ İÇİN MÜSAADE İSTEMEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da partisinin belediye başkanlarını tanıtırken...
Sıra MHP adına seçime giren Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız’a geldiğinde...
Kurukız, Cumhurbaşkanı’na yönelip...
“İzin verirseniz ben Bozkurt işareti yapacağım” demiş.
Vay efendim... İcazet almış!
Vay efendim... Böyle ülkücü mü olunurmuş!
Vay efendim... Müsaadeyle mi bozkurt yapılacakmış!
Falan filan...
Oysa MHP’li Refik Kurukız’ın yaptığının adına icazet talep etmek denmez, nezaketli ve saygılı tutum almak denir.
“Efendim, müsaade ederseniz...” diye başlayan nezaket cümlelerinden hiç mi nasip almadık nedir?
Bu siyaset hep böyle hoyrat mı ilerleyecek?
SORUYA BAK KAFAYA BAK!
AÇIKÖĞRETİM Fakültesi’nin test kitabında sorulan sorulardan biri şöyle:
Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadın daha çekicidir?
A- Tezgâhtarlık B- Yöneticilik C- Danışmanlık D- Şoförlük E- Pilotluk
Doğru cevap: C şıkkıymış.
Ben de bu sorudan yola çıkarak bir soru hazırladım:
Bu soruyu hazırlayan şahıs, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha çekici olur?
A- Bir daha soru hazırlamazsa B- Bin kere özür dilerse C- Yaptım bir eşeklik derse D- Yönetici kadının çekiciliğine dair kompozisyon yazarsa E- Hepsi
BEZ TORBADA PARTİ AMBLEMİ OLMASIN
YEREL seçimde partiler ve adaylar, eşantiyon olarak bez torba dağıtacakmış. Güzel.
Güzel ama o torbalarda parti amblemi, aday fotoğrafı yer almamalı.
Markete giderken yanında taşıyacağı bez torbada koskocaman bir parti amblemi olmasını kim ister?
Yapmayın, etmeyin!
İsraf olur, yazık olur, günah olur.
ONUN ADI MURAT’MIŞ
YÜZ kızartıcıların en yüz kızartıcısı suçlamaya maruz kalmış Murat Başoğlu adlı vatandaş...
“Benim adım Murat Başoğlu, bastığım yerde izim kalır” demiş.
Bastığı yerde izi kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama adamın ar damarının ve hayâ duygusunun izi tozu kalmadığından eminim.
DÜNYADA TÜRKİYE’DE
DÜNYADA en güvenilir taşıma aracı: TREN.
Türkiye’de en tehlikeli taşıma aracı: TREN.
ÖYKÜ İÇİN HAREKETE GEÇELİM
BU tatlı mı tatlı kızımızın adı: Öykü... 3.5 yaşında. Lösemi hastası.
Öykücük, ilik nakli için bekliyor.
Maalesef çok az vakti var Öykü’nün... İki buçuk ay...
Öykü için yapacağımız şey çok basit: Kızılay’a gidip üç tüp kan vermek.
Unutmayalım: Vereceğimiz üç tüp kan, sadece Öykü’ye değil bütün lösemili çocuklarımıza can olacak!
KENDİLERİYLE POLEMİK YAPILMAYACAK 10 ÜNLÜ
BİR: Yıldız Tilbe... İKİ: Yılmaz Morgül... ÜÇ: Robert De Niro... DÖRT: Kadir İnanır... BEŞ: Cemil İpekçi... ALTI: Bülent Ersoy... YEDİ: Yeşim Salkım... SEKİZ: Şahan Gökbakar... DOKUZ: Canan Karatay... ON: İlber Ortaylı...
BENİM TUHAF TEZLERİM
Hiçbir Harrison Ford filmi pişman etmezken birçok Nicolas Cage filmi nedamet ettirir.
Bir Aslan burcu erkeğinden daha mükemmeli, yükseleni de Aslan burcu olan aslan erkeğidir.
Hayvana eziyet eden bir şahıstan çok daha tehlikelisi, kardan adama tekme-tokat girişen şahıstır.
Adriana Lima’nın Metin Hara’yla ilişki yaşamasından daha ilginç ve şaşırtıcı olanı, Adriana Lima’nın Metin Hara’dan bir türlü kopamamasıdır.
Ne yapsın İmamoğlu? Bir deyiverin hele!
Ne zaman Ekrem İmamoğlu konusu açılsa...
Ama hiç sert değil...
Ama Erdoğan’ın oyunu istedi...
Ama aynı AK Partili gibi...
Ama çok ortacı...
Falan diye...
Bik bik öten güya pek muhalif tiplere soruyorum:
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu:
AK Parti mahallelerine gidip “Sizi gidi koyunlar sizi! Kazanınca hepinizi denize dökeceğiz!” falan diye mi bağırsın?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
Türbanlı mürbanlı, çarşaflı marşaflı görünce... “Burası Suudi Arabistan değil! Yallah Suudi Arabistan’a!” mı çeksin?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
“Kaçak Saray”la başlayıp “Kaçak Saray”la biten, “Seni indireceğiz o Saray’dan” diyen ateşli nutuklar mı atsın?
Ne yapsın Ekrem İmamoğlu?
“Yeterince Atatürkçü olmayanlar, laiklik ilkesine iman etmeyenler, bana oy vermesin!” mi desin?
Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bir deyiverin hele!
BOZKURT İŞARETİ İÇİN MÜSAADE İSTEMEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da partisinin belediye başkanlarını tanıtırken...
Sıra MHP adına seçime giren Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız’a geldiğinde...
Kurukız, Cumhurbaşkanı’na yönelip...
“İzin verirseniz ben Bozkurt işareti yapacağım” demiş.
Vay efendim... İcazet almış!
Vay efendim... Böyle ülkücü mü olunurmuş!
Vay efendim... Müsaadeyle mi bozkurt yapılacakmış!
Falan filan...
Oysa MHP’li Refik Kurukız’ın yaptığının adına icazet talep etmek denmez, nezaketli ve saygılı tutum almak denir.
“Efendim, müsaade ederseniz...” diye başlayan nezaket cümlelerinden hiç mi nasip almadık nedir?
Bu siyaset hep böyle hoyrat mı ilerleyecek?
SORUYA BAK KAFAYA BAK!
AÇIKÖĞRETİM Fakültesi’nin test kitabında sorulan sorulardan biri şöyle:
Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadın daha çekicidir?
A- Tezgâhtarlık B- Yöneticilik C- Danışmanlık D- Şoförlük E- Pilotluk
Doğru cevap: C şıkkıymış.
Ben de bu sorudan yola çıkarak bir soru hazırladım:
Bu soruyu hazırlayan şahıs, aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha çekici olur?
A- Bir daha soru hazırlamazsa B- Bin kere özür dilerse C- Yaptım bir eşeklik derse D- Yönetici kadının çekiciliğine dair kompozisyon yazarsa E- Hepsi
BEZ TORBADA PARTİ AMBLEMİ OLMASIN
YEREL seçimde partiler ve adaylar, eşantiyon olarak bez torba dağıtacakmış. Güzel.
Güzel ama o torbalarda parti amblemi, aday fotoğrafı yer almamalı.
Markete giderken yanında taşıyacağı bez torbada koskocaman bir parti amblemi olmasını kim ister?
Yapmayın, etmeyin!
İsraf olur, yazık olur, günah olur.
ONUN ADI MURAT’MIŞ
YÜZ kızartıcıların en yüz kızartıcısı suçlamaya maruz kalmış Murat Başoğlu adlı vatandaş...
“Benim adım Murat Başoğlu, bastığım yerde izim kalır” demiş.
Bastığı yerde izi kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama adamın ar damarının ve hayâ duygusunun izi tozu kalmadığından eminim.
DÜNYADA TÜRKİYE’DE
DÜNYADA en güvenilir taşıma aracı: TREN.
Türkiye’de en tehlikeli taşıma aracı: TREN.
ÖYKÜ İÇİN HAREKETE GEÇELİM
BU tatlı mı tatlı kızımızın adı: Öykü... 3.5 yaşında. Lösemi hastası.
Öykücük, ilik nakli için bekliyor.
Maalesef çok az vakti var Öykü’nün... İki buçuk ay...
Öykü için yapacağımız şey çok basit: Kızılay’a gidip üç tüp kan vermek.
Unutmayalım: Vereceğimiz üç tüp kan, sadece Öykü’ye değil bütün lösemili çocuklarımıza can olacak!
KENDİLERİYLE POLEMİK YAPILMAYACAK 10 ÜNLÜ
BİR: Yıldız Tilbe... İKİ: Yılmaz Morgül... ÜÇ: Robert De Niro... DÖRT: Kadir İnanır... BEŞ: Cemil İpekçi... ALTI: Bülent Ersoy... YEDİ: Yeşim Salkım... SEKİZ: Şahan Gökbakar... DOKUZ: Canan Karatay... ON: İlber Ortaylı...
BENİM TUHAF TEZLERİM
Hiçbir Harrison Ford filmi pişman etmezken birçok Nicolas Cage filmi nedamet ettirir.
Bir Aslan burcu erkeğinden daha mükemmeli, yükseleni de Aslan burcu olan aslan erkeğidir.
Hayvana eziyet eden bir şahıstan çok daha tehlikelisi, kardan adama tekme-tokat girişen şahıstır.
Adriana Lima’nın Metin Hara’yla ilişki yaşamasından daha ilginç ve şaşırtıcı olanı, Adriana Lima’nın Metin Hara’dan bir türlü kopamamasıdır.