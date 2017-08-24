Ne var bunda? Gayet insani bir fotoğraf

“KILIÇDAROĞLU tutuklanacak” rivayeti üzerine Kılıçdaroğlu’nun etkili bir çıkış yapamadığını yazmış, ardından da eklemiştim: “Tayyip Erdoğan’ın başına böyle bir şey gelseydi, bunu öyle bir değerlendirir ki...”

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aradı.

Dedi ki: “Yazdığınız konuyla ilgili olarak size yazılı bir açıklama gönderiyorum. Bu açıklamamı değerlendirmenizi rica ediyorum.”

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Ben hemen “Tabii ki değerlendiririm, lütfen gönderin” diye karşılık verdim.

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Tam telefonu kapatıyordu ki...

“Şey” dedim, “Acaba şu atletli fotoğrafla ilgili eleştiriler hakkında ne diyorsunuz?”

Başladı anlatmaya...

Söyledikleri şunlardır:

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- İNSANİ BİR FOTOĞRAF: 40 derece sıcakta adalet için yürürken bir öğle molasında kızımla yemek yerken çekilmiş bir fotoğraf... Gayet insani bir durum... Ne var bunda?

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- HALKTAN BİRİYİM: Ben halkıma hiç yabancılaşmadım. Ben böyle bir insanım. Halkım gibiyim. Hangi görevde olursam olayım tavrım değişmez.

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- BALIKLAMA DALDI: Erdoğan bu fotoğrafa balıklama daldı. Niye dalıyor? Çünkü benim halktan birisi olarak görünmemden rahatsız oluyor.

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- MUTLUYUM: Tayyip Erdoğan’a bu fotoğrafla da olsa Atatürk’ü hatırlattığım için mutluyum.

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- FESLİ, KÜLAHLI: Ama Atatürk’ü örnek gösteren bir insan, Atatürk’e hakaret eden fesli, külahlı adamları sofrasına davet etmez.

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- KİMSE YADIRGAMADI: Çevremden olumlu mesajlar aldım bu fotoğraf için. Telefon edenler de oldu.

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- SAYGI DUYARIM: Beğenen olur, beğenmeyen olur... Buna tabii ki saygı duyarım. Ama fotoğrafın 40 derece sıcakta yapılan büyük bir yürüyüş sırasında çekildiği unutulmamalı.

ATLET VAKASIYLA İLGİLİ BİR ŞEY DİYECEĞİM





BANA acayip “itici” gelen bu atlet fotoğrafı, belki de ahalimize acayip sempatik gelmiş olabilir.

*

Son dönemlerde... Siyasi liderlerde acayip itici bulduğum hususları, bizim ahalimiz acayip sempatik buluyor da...

Ondan böyle dedim.

NOT: CHP Lideri’nin yazılı açıklaması elime ulaştı. Açıklamada neler var? Yarın bu köşede...

VERSENE GARİBANIN PARASINI EY AMERİKALI MÜCAHİT





- BODRUM’da 7 milyon Euro’luk villanda keyif çatıyor musun? Çatıyorsun.

- Eşin, Obama ile fotoğraf çektirmek için milyon dolarları bayılıyor mu? Bayılıyor?

- Balinalarla yüzmek, Paris’te romantik fotoğraf çektirmek falan... Yapıyor musun bunları? Yapıyorsun.





- Lüks, şatafat, debdebe... Hepsi var mı sende? Var.

Kısacası keyfin keka yani Amerikalı Mücahit Ören...

*

Ayrıca...

- Gazetelerinde, televizyonlarında tetikçi besleyip sağa-sola çamur attırıyor musun? Attırıyorsun.

- Kucağındaki tetikçilerle sağa-sola ateş ediyor musun? Ediyorsun.

- Tetikçilerine racon üstüne racon kestiriyor musun? Kestiriyorsun.

*

İyi... Güzel... Tamam...

Yap Mücahit! Hepsini yap! Hatta daha fazlasını yap. Gözümüz yok.

*

Ama bunları yaparken...

Şu fotoğrafta görülen İhlaszede gariban amca ile gariban teyzenin 16 yıldır gasp ettiğin parasını da öde be adam!

*

Bu amca ile bu teyze, senin hortumladığın İhlas Finansı’na kaptırdıkları üç kuruş parayı kurtarmak için tam 16 yıldır çırpınırken...

Sen zevküsefa içinde yaşamaya nasıl devam edebiliyorsun aslanım?

*

Dedenin kaleme aldığı “Saadet-i Ebediye” kitabında “kul hakkı” diye bir bahis yok mu kardeşim?

Bir insan “Işıkçı” falan olunca, “kul hakkı”ndan da yırtmış mı oluyor? Dokunulmaz mı oluyor?

*

Paralarını çarptığın insanlar kanser hastalığının pençesinde inlerken, “Ver benim üç kuruşumu” diye haykırırken, “Hayatımı mahvettin” diye ilenirken...

Bodrum’daki 7 milyon Euro’luk villanda yediğin, içtiğin kursağından nasıl geçiyor a be vicdansız?

*

Biraz az semirip, biraz az tetikçi besleyip, biraz az racon kestirip, biraz az lüks içinde yaşayıp...

Ödesene İhlaszedelerin parasını!

BİR ELİ KALBİNDE AMERİKAN YEMİNİ EDEN MÜCAHİT





İŞTE Amerikalı Mücahit’in Amerikalı olma töreni.

Mücahit’i görüyor musunuz?

Nasıl da şen... Nasıl da şakrak... Nasıl da heyecanlı... Nasıl da mutlu...

Bir eli kalbinde, bir elinde Amerikan bayrağı...

Yemin ediyor.

*

Diyor ki yemininde:

“Burada, önünüzde... Şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyetini ve egemenliğini reddettiğime... Bundan böyle ABD Anayasası’nı ve yasalarını iç ve dış düşmana karşı savunacağıma... ABD’ye bağlılık ve sadakat göstereceğime... Kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime... Yemin ederim... Tanrı yardımcım olsun.”

*

Şu yeminin binde birini Türkiye’deki herhangi bir medya patronunun dayısının oğlunun eski kocasının yeğeni etse...

Ortalığı ayağa kaldıracak olanlar...

Mücahit karşısında “tıs” bile çıkarmıyorlar, çıkaramıyorlar.

Niye acaba?

BAŞOĞLU OLAYI İĞRENÇLİKTE DORUK NOKTASI

YEĞENE yan gözle bakmak... Amcaya o biçim yanaşabilmek... “Amca, baba yarısıdır” sözünü yerlere çalmak...

Falan...

Bu Murat Başoğlu olayı, çapkınlığı mapkınlığı çoktan aştı ve gerçekten çok müstekreh, çok iğrenç bir hal aldı.

İşte tam da bu yüzden...

Daha fazla kusma hissiyle dolmamak, daha fazla bulantı yaşamamak için...

Şu Murat Başoğlu hadisesine...

Hep birlikte şöyle okkalı bir yayın yasağı koyalım diyorum.

RACONCU TETİKÇİLER ÜSTLERİNE ALINMADI

AMERİKALI Mücahit’in beslemesi iki raconcu tetikçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “racon” açıklamasını üstlerine almadılar.

Bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bunların kafalarına vurarak “tarif edilen raconcular sizsiniz” demeye getiren bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Şunu dedi Mahir Ünal:

“Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir. ‘Siz gününüzü göreceksiniz’ diye konuşuyorsanız... Erdoğan, AK Parti buna izin vermez.”

Herifler öyle pişkin ve arsız ki...

İsimleri söylense bile “bizi kastetmedi” diye serçe parmaklarını emmeye devam edecekler.

17 ARALIK AKŞAMI NE DİYORDU BU ADAM

“HÜKÜMET – Cemaat kavgası değil bu... Bu hükümetle yargıdaki yapılanmalar arasındadır. Tüm dünyada okul hizmeti yapan bu güzel insanlar hakkında iftira atmak olmaz”

CEM KÜÇÜK – 17 / 25 Aralık’ta TV’de yaptığı konuşma.