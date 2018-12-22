Ne diyor bu annelerin başlarındaki örtü?

DİYOR Kİ: Aslında o kadar da ayrımız gayrımız yok!
DİYOR Kİ: Son tahlilde hepimiz aynı kültürün çocuklarıyız!
DİYOR Kİ: Monşer, elitist falan... Var ya... Hepsi hikâye!
DİYOR Kİ: İç savaş miç savaş diyenler! Avuçlarını yalar!
DİYOR Kİ: Ayrılsak da hep beraberiz!
DİYOR Kİ: Annelerimiz hep birbirine benzer!
YAVAŞ VE İMAMOĞLU KAYBEDERSE NE OLUR?
MANSUR YAVAŞ: Eğer bu seçimi de kaybederse... Hızla ve aniden Murat Karayalçınlaşma sürecine girmiş olur.
EKREM İMAMOĞLU: Eğer kaybederse... İstanbul pirincine giderken eldeki Beylikdüzü bulgurundan olmuş olur.
MUHARREM İNCE: EKREM’İ, MANSUR YAVAŞ’I ARADIM
MUHARREM İnce aradı ve şunları söyledi:
Ekrem İmamoğlu’nu aradım. İstanbul’da kampanyasına omuz vermeye hazır olduğumu söyledim. “Abi bir görüşelim” dedi bana.
Mansur Yavaş’la da konuştum, Adana adayımız Zeydan Karalar’la da...
Her zaman yanlarında olduğumu, olacağımı söyledim.
Başka illerimizin adaylarıyla da görüştüm. Görüştüğüm bütün adaylarımız çok memnun olup teşekkür ettiler.
Şu kadarını söyleyeyim: Ben bu yerel seçimde Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında nasıl çalıştıysam öyle çalışacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ne zaman nerede ihtiyaç varsa oraya koşturmaya hazırım. Bunun dışında bir yaklaşımım olmaz, olamaz.
İKİSİ DE ARTIK KESİN!
BİNALİ YILDIRIM: İstanbul’un köprüleriyle ilgili yaptığı açıklamayla... İstanbul adaylığı üzerinde hiçbir tartışma olmadığının mesajını vermiş oldu.
MEHMET ÖZHASEKİ: Partinin Ankara il başkanlığından yapılan açıklamayla... “Çekilecek” falan türü dedikodular son bulmuş oldu.
‘GÜL PARTİ KURACAK’ DİYE KAYGI DUYANLAR VARMIŞ
AK Parti çevresinde...
Gül’ün parti kurmak için harekete geçebileceğini düşünen...
Gül’ün Erdoğan’a rağmen bir şey yapabileceğini sanan...
Gül’ün etrafına bazı isimleri toparlayabileceğine inanan...
Gül’ün net, açık, şeffaf bir çıkış yapabileceğine ihtimal veren...
Gül’ün mutlak zaferi görmeden risk alabileceğini zanneden...
Bir tek Allah kulu yokken...
Kimmiş acaba...
“Gül parti kuracak” diye kaygı üstüne kaygı duyan?
YAŞASIN BİR PAPAĞANIN PEŞİNE TAKILIP GİDENLER!
Yaşasın! Çünkü... Bu dünya düzelecekse, bir papağanın peşine takılıp gidenler sayesinde düzelecek.
Yaşasın! Çünkü... İnsanlık için bir şeyler yapmanın yolu, bir papağın peşine takılıp gitmekten geçer.
Yaşasın! Çünkü... “Tutturmuşsunuz papağan da papağan” diyenlerden hiçbir mahlukata hayır gelmez.
VE ŞİİR ÖLDÜ!
ALEYNA Tilki bir şiir kitabı çıkaracakmış.
Şiir kitabında yer alacak olan “Aç Balerin” adlı şiirinden şimdilik şu iki dizeyi paylaşmış:
“Sonra aç balerin gelir/Siz onun zarafetini izlerken o sizin tüm duygularınızı yer ve gider”
“Şiir öldü mü acaba?” falan diye sayıklayıp duruyordum.
Şu iki dizeyi okuyunca...
Ruhuna bir Fatiha okuyup gıyabi cenaze namazını kıldım.
KEŞKE ŞU İKİ ŞEY OLSA
BİR: Keşke Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kitapta KDV ile ilgili yeni bir düzenleme yapsa ve kitapta KDV’yi tamamen kaldırsa...
İKİ: Keşke Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Paramız var ki ithal ediyoruz” türü demeçler vermek yerine icraata yönelse...
BİR KARARSIZIN YILBAŞI SAYIKLAMALARI
Sahnesiyle her zaman göz dolduran Selen Servi, yılbaşı gecesi Nişantaşı Glens’te sahne alacakmış. Oraya mı gitsem acaba?
Evden çıkmayıp saat 22.00’de kafayı vurup yatsam mı acaba?
Nostalji olsun diye 1982 yılında TRT’de yayınlanan yılbaşı programının kaydını bulup leblebi çekirdekle izlesem mi acaba?
Evde “İstanbul’un en sıkıcı, en bezdirici, en tuhaf yılbaşı partisi” başlıklı bir parti mi versem acaba?
Galvin’e şöyle bir uğrayıp erkenden eve mi kaçsam acaba?
Ne diyor bu annelerin başlarındaki örtü?
DİYOR Kİ: Aslında o kadar da ayrımız gayrımız yok!
DİYOR Kİ: Son tahlilde hepimiz aynı kültürün çocuklarıyız!
DİYOR Kİ: Monşer, elitist falan... Var ya... Hepsi hikâye!
DİYOR Kİ: İç savaş miç savaş diyenler! Avuçlarını yalar!
DİYOR Kİ: Ayrılsak da hep beraberiz!
DİYOR Kİ: Annelerimiz hep birbirine benzer!
YAVAŞ VE İMAMOĞLU KAYBEDERSE NE OLUR?
MANSUR YAVAŞ: Eğer bu seçimi de kaybederse... Hızla ve aniden Murat Karayalçınlaşma sürecine girmiş olur.
EKREM İMAMOĞLU: Eğer kaybederse... İstanbul pirincine giderken eldeki Beylikdüzü bulgurundan olmuş olur.
MUHARREM İNCE: EKREM’İ, MANSUR YAVAŞ’I ARADIM
MUHARREM İnce aradı ve şunları söyledi:
Ekrem İmamoğlu’nu aradım. İstanbul’da kampanyasına omuz vermeye hazır olduğumu söyledim. “Abi bir görüşelim” dedi bana.
Mansur Yavaş’la da konuştum, Adana adayımız Zeydan Karalar’la da...
Her zaman yanlarında olduğumu, olacağımı söyledim.
Başka illerimizin adaylarıyla da görüştüm. Görüştüğüm bütün adaylarımız çok memnun olup teşekkür ettiler.
Şu kadarını söyleyeyim: Ben bu yerel seçimde Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında nasıl çalıştıysam öyle çalışacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ne zaman nerede ihtiyaç varsa oraya koşturmaya hazırım. Bunun dışında bir yaklaşımım olmaz, olamaz.
İKİSİ DE ARTIK KESİN!
BİNALİ YILDIRIM: İstanbul’un köprüleriyle ilgili yaptığı açıklamayla... İstanbul adaylığı üzerinde hiçbir tartışma olmadığının mesajını vermiş oldu.
MEHMET ÖZHASEKİ: Partinin Ankara il başkanlığından yapılan açıklamayla... “Çekilecek” falan türü dedikodular son bulmuş oldu.
‘GÜL PARTİ KURACAK’ DİYE KAYGI DUYANLAR VARMIŞ
AK Parti çevresinde...
Gül’ün parti kurmak için harekete geçebileceğini düşünen...
Gül’ün Erdoğan’a rağmen bir şey yapabileceğini sanan...
Gül’ün etrafına bazı isimleri toparlayabileceğine inanan...
Gül’ün net, açık, şeffaf bir çıkış yapabileceğine ihtimal veren...
Gül’ün mutlak zaferi görmeden risk alabileceğini zanneden...
Bir tek Allah kulu yokken...
Kimmiş acaba...
“Gül parti kuracak” diye kaygı üstüne kaygı duyan?
YAŞASIN BİR PAPAĞANIN PEŞİNE TAKILIP GİDENLER!
Yaşasın! Çünkü... Bu dünya düzelecekse, bir papağanın peşine takılıp gidenler sayesinde düzelecek.
Yaşasın! Çünkü... İnsanlık için bir şeyler yapmanın yolu, bir papağın peşine takılıp gitmekten geçer.
Yaşasın! Çünkü... “Tutturmuşsunuz papağan da papağan” diyenlerden hiçbir mahlukata hayır gelmez.
VE ŞİİR ÖLDÜ!
ALEYNA Tilki bir şiir kitabı çıkaracakmış.
Şiir kitabında yer alacak olan “Aç Balerin” adlı şiirinden şimdilik şu iki dizeyi paylaşmış:
“Sonra aç balerin gelir/Siz onun zarafetini izlerken o sizin tüm duygularınızı yer ve gider”
“Şiir öldü mü acaba?” falan diye sayıklayıp duruyordum.
Şu iki dizeyi okuyunca...
Ruhuna bir Fatiha okuyup gıyabi cenaze namazını kıldım.
KEŞKE ŞU İKİ ŞEY OLSA
BİR: Keşke Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kitapta KDV ile ilgili yeni bir düzenleme yapsa ve kitapta KDV’yi tamamen kaldırsa...
İKİ: Keşke Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Paramız var ki ithal ediyoruz” türü demeçler vermek yerine icraata yönelse...
BİR KARARSIZIN YILBAŞI SAYIKLAMALARI
Sahnesiyle her zaman göz dolduran Selen Servi, yılbaşı gecesi Nişantaşı Glens’te sahne alacakmış. Oraya mı gitsem acaba?
Evden çıkmayıp saat 22.00’de kafayı vurup yatsam mı acaba?
Nostalji olsun diye 1982 yılında TRT’de yayınlanan yılbaşı programının kaydını bulup leblebi çekirdekle izlesem mi acaba?
Evde “İstanbul’un en sıkıcı, en bezdirici, en tuhaf yılbaşı partisi” başlıklı bir parti mi versem acaba?
Galvin’e şöyle bir uğrayıp erkenden eve mi kaçsam acaba?