Müslümanlar ne zaman hakiki Müslüman olur?

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Müslüman yalan söylemez/Müslüman iftira atmaz/Müslüman taciz etmez/Müslüman rüşvet almaz/Müslüman nefsine uymaz/Müslüman nefret ettirmez/Müslüman rant peşinde koşmaz/Müslüman haksızlık karşısında susmaz/Müslüman operasyon çekmez/Müslüman intikam peşinde koşmaz/Müslüman düşene vurmaz/Müslüman saptırmaz/Müslüman hakaret etmez/Müslüman haksızlık yapmaz/Müslüman tehdit etmez/Müslüman haram yemez...

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Derlerse... Olurlar!

ALDIĞIM BİR İSTİHBARATI PAYLAŞIYORUM

İŞİTTİĞİME göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan KHK maddesiyle ilgili olarak...

Tam da “Bu madde biraz daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” diyecekmiş ki...

Abdullah Gül’ün konuyla ilgili tweet attığını, Bülent Arınç’ın da o tweet’i paylaştığını öğrenmiş.

Çok sinirlenmiş bu duruma.

Ve “Daha düzgün ifade edilse daha iyi olurdu” demekten vazgeçmiş.

E HANİ TERÖRE İNAT YAŞAMI SAVUNACAKTIK

BEŞİKTAŞ, Şişli, Beyoğlu...

Üç ilçede de yılbaşı kutlamaları yasaklandı.

Gerekçe?

Terör olayları olabilir.

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E hani teröre teslim olmayacaktık?

E hani terörün amacına ulaşmasına izin vermeyecektik?

E hani teröre inat yaşamı savunacaktık?

SİYASETTE ŞÖYLE ŞEYLER OLACAK GİBİ

- MERAL Akşener, Tayyip Erdoğan’ın kendisini doğrudan hedef almasını sağlayacak çıkışlar yapacak gibi...

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- CHP, tabanının Meral Akşener’e doğru hafiften de olsa kaymasını engellemek için bir hazırlık yapacak gibi.

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- Bülent Arınç, yeniden Abdullah Gül kanadının tam içinde yer almaya başlayacak gibi.

YILIN EN’LERİ

YILIN en gitmek istemeyerek gideni:

MELİH GÖKÇEK

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Yılın en tehlikeli sapığı:

SAKALSIZ ERKEKLERE SULANAN SARIKLI

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Yılın lale gördükçe en iç çekeni:

KADİR ABİ

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Erdoğan’ın Atatürk’e sahip çıkmasıyla yılın en ortada kalanı:

FESLİ DELİ KADİR

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Yılın en kusturarak gideni:

ROK

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Yılın hayırseverlikten hainliğe en hızlı geçeni:

REZA

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Yılın en fırtınalar koparsa kopsunu:

EBRU GÜNDEŞ

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Yılın felsefe öğretmenlerinin en yüz karası:

EŞOFMANLI KÜÇÜK KIZLARDAN TAHRİK OLAN SAPIK ERCAN

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Yılın en iyi piyano çalanı:

ZAFER ÇAĞLAYAN

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Yılın en marjinal yurtları:

SÜLEYMANCI YURTLARI

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Yılın en belalı adası:

MAN ADASI

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Yılın en belasız adası:

SERAKİN ADASI

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Yılın en küresel Kibar Feyzo’daki Maho Ağası:

TRUMP

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Yılın en “sen kimsin be”si:

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI

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Yılın en çakalları:

EMRE USLU ve ADEM YAVUZ ARSLAN

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Yılın en “Allah akıl versin” dedirteni:

TRUMP’I PROTESTO İÇİN TURP YİYEN ADAM

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Yılın en tatlı cadısı:

CANAN KARATAY

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Yılın en çılgın profesörü:

CELAL ŞENGÖR

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Yılın en Adriana Lima diplomalı bilim adamı:

METİN HARA

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Yılın en kebapçıda kalanı:

FATİH TERİM

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Yılın en “çok gürültü annecim”i:

ŞEYMA SUBAŞI

İŞTE ZEYNEP KILIÇDAROĞLU’NUN ‘EVİMİ SATIYORUM’ MEKTUBU

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, “o evi yüz bin dolara almaya hazırız” diye manşet atan gazetenin sahibine bir mektup yollamış. Zeynep Kılıçdaroğlu’nun hafif ironik bir dille yazdığı mektubu, kayıtlara geçsin diye aynen yayınlıyorum:



