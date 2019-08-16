Dedim ki: Nerede oldu bu dans?
Dedi ki: Manisa Turgutlu’da bizim eski milletvekillerimizden Hasan Ören’in yeğeninin düğün törenine katılmıştım. Orada oldu.
*
Dedim ki: Nasıl oldu bu dans?
Dedi ki: Bu kızımız yanıma geldi ve bana “Muharrem Amca! Benimle dans eder misin?” dedi.
*
Dedim ki: Hemen tamam mı dediniz?
Dedi ki: Yok. Benim şöyle bir prensibim var: Eşim, akrabalarım ve öğrencilerim dışında dans etmem.
*
Dedim ki: Prensibi çiğnediniz yani?
Dedi ki: Kızımızdaki cesarete hayran kaldım... Pozitif ayrımcılık yaptım ona.
Dedim ki: Yorumunuz nedir?
Dedi ki: Değişim bu işte!
*
Refah Partisi’nin yükseliş dönemlerinde “Modern Mahrem” adlı bir kitapla İslami kesimdeki değişimi irdeleyen Prof. Nilüfer Göle’den yeni bir kitap bekliyoruz.
*
Kitabının ismi ise şimdiden hazır gibi:
“Dans Eden Mahrem”
SEN NE KOLAY REZİL OLUYORSUN TÜRKİYE’M
HERİFİN biri, dünyanın izlediği maçta sahaya atladı ya...
Tepkiler şöyle:
Rezil olduk...
Zıpır herif! İmajımızı perişan etti.
Türkiye’yi rezil etti rezil!
Eyvah! Ne derler şimdi bize!
Falan...
*
Efendiler!
Milletin her bir ferdinin içerideki ve dışarıdaki tüm davranışlarından sorumlu olan kocaman bir aile değiliz biz...
Bin türlü rengiz... Bin türlü farklılıktan oluşuyoruz...
Efendimiz var, zıpırımız var, müptezelimiz var, iyimiz var, kötümüz var, tantana sevenimiz var, inzivaya kaçanımız var, gösteriş budalamız var, görünmemek için çırpınanımız var, âlemlere akanımız var, saat 22.00 dedi mi gözü yatağa gidenimiz var...
Var oğlu var yani...
*
Eğer bunların hepsinin sorumluluğunu üstümüze alırsak...
Her saniye rezil olmaktan da vezir olmaktan da kurtulamayız alimallah!
NE YAPSIN CUMHURBAŞKANI MUAZZEZ HANIM?
MUAZZEZ Ersoy Hanımefendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslenmiş:
“Türk müziğine ağırlık verilerek bir şeyler yapmanızı istirham ediyorum. Müziğimiz bitmiş durumda. Gençler popüler müziğe kaymış durumda”.
Muazzez Hanımefendi’ye sormak isterim:
*
Ne yapsın Cumhurbaşkanı bu konuda?
Bir KHK çıkarıp... “Bundan böyle Türk müziği dinlenecek” mi desin?
Pop müziğini, rap müziğini yasaklasın mı?
Zorla “Tuti-i mucize-i guyem” mi dinletsin millete?
DEMET JENNİFER, İREM
DEMET AKALIN: Ünlülerin alayının İstanbul-İzmir otoyolunda mis gibi yolculuk yapıp içlerinden “Ne güzel olmuş... Şahane yahu” diye geçirirken bunu kamu önünde ifade etmeye çekindikleri bir ortamda... Çıktı ve “Kim ne der” falan demeden çatır çatır yola övgüler dizdi... Az şey değildir bu!
*
JENNIFER LOPEZ: Kendisini izleyenler arasında AK Partililer de varmış... Bunu ciddi ciddi haber yapıyorlar... Bu haberi yapanlar, “Jennifer Lopez’i sadece CHP’liler izledi” diye haber yapılsa... “Böyle haber mi olur” derler.
*
İREM SAK: Sivaslı imiş... Sivaslı olmaktan da gurur duyarmış... Hatta hatta Sivas yolculuğu üzerine şahane bir story paylaşmış... Ne güzel!
BİR FOTOĞRAF BİN TON TEZVİRAT
FOTOĞRAFA bakalım: Madde bağımlısı bir genç, intihar etmek için çıkmış Haliç Köprüsü’ne... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, genci intihardan vazgeçirmeye çalışıyor... AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da arkasını gence dönmüş telefonla konuşuyor.
*
Bu fotoğraf karesinin altına... “Bakan kurtarma peşinde, il başkanı ne peşinde” falan diye bir sürü haber yayınlandı dün gün boyu internet medyasında... İl başkanı Şenocak’ı aradım... Fotoğraf karesini hatırlattım ve “Ne oldu orada?” dedim.
*
İl Başkanı Şenocak’ın bana anlattıkları şunlar:
“Arabayla partimizin il binasına gidiyordum. Haliç Köprüsü’ndeki hareketliliği görünce arabadan indim. Baktım: Bir intihar girişimi var. Polis arkadaşlar vazgeçirmek için çalışıyorlar. Ben de yardımcı olmak istedim. Kendimi tanıttım. Yarım saat konuştum gençle... Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. İl binasına doğru yola çıktığını söyledi. Haliç Köprüsü’nde olduğumu öğrenince de oraya geldi. Bir süre de Bakan Bey’le birlikte çaba gösterdik. Bu arada ben gencin talepleri doğrultusunda bazı yetkililerle telefon görüşmesi yapıyordum. O fotoğraf o sırada çekildi.”
*
İl Başkanı Şenocak, intihar girişiminden vazgeçen madde bağımlısı genci il binasına götürdüklerini, kendisine tedavi konusunda yardımcı olduklarını, madde bağımlıları için özel bir klinikte tedavi altına alınmasını sağladıklarını da söyledi.
*
Tek bir fotoğraf karesi üzerinden yalanlara dayalı tezvirat yapmak yerine... “İşin doğrusunu öğrenmeye çabalamak” diye bir şey kalmadı artık bizim memlekette. Maalesef.
Muharrem Amca benimle dans eder misin?
Fotoğrafı görür görmez Muharrem İnce’yi aradım.
Dedim ki: Nerede oldu bu dans?
Dedi ki: Manisa Turgutlu’da bizim eski milletvekillerimizden Hasan Ören’in yeğeninin düğün törenine katılmıştım. Orada oldu.
*
Dedim ki: Nasıl oldu bu dans?
Dedi ki: Bu kızımız yanıma geldi ve bana “Muharrem Amca! Benimle dans eder misin?” dedi.
*
Dedim ki: Hemen tamam mı dediniz?
Dedi ki: Yok. Benim şöyle bir prensibim var: Eşim, akrabalarım ve öğrencilerim dışında dans etmem.
*
Dedim ki: Prensibi çiğnediniz yani?
Dedi ki: Kızımızdaki cesarete hayran kaldım... Pozitif ayrımcılık yaptım ona.
Dedim ki: Yorumunuz nedir?
Dedi ki: Değişim bu işte!
*
Refah Partisi’nin yükseliş dönemlerinde “Modern Mahrem” adlı bir kitapla İslami kesimdeki değişimi irdeleyen Prof. Nilüfer Göle’den yeni bir kitap bekliyoruz.
*
Kitabının ismi ise şimdiden hazır gibi:
“Dans Eden Mahrem”
SEN NE KOLAY REZİL OLUYORSUN TÜRKİYE’M
HERİFİN biri, dünyanın izlediği maçta sahaya atladı ya...
Tepkiler şöyle:
Rezil olduk...
Zıpır herif! İmajımızı perişan etti.
Türkiye’yi rezil etti rezil!
Eyvah! Ne derler şimdi bize!
Falan...
*
Efendiler!
Milletin her bir ferdinin içerideki ve dışarıdaki tüm davranışlarından sorumlu olan kocaman bir aile değiliz biz...
Bin türlü rengiz... Bin türlü farklılıktan oluşuyoruz...
Efendimiz var, zıpırımız var, müptezelimiz var, iyimiz var, kötümüz var, tantana sevenimiz var, inzivaya kaçanımız var, gösteriş budalamız var, görünmemek için çırpınanımız var, âlemlere akanımız var, saat 22.00 dedi mi gözü yatağa gidenimiz var...
Var oğlu var yani...
*
Eğer bunların hepsinin sorumluluğunu üstümüze alırsak...
Her saniye rezil olmaktan da vezir olmaktan da kurtulamayız alimallah!
NE YAPSIN CUMHURBAŞKANI MUAZZEZ HANIM?
MUAZZEZ Ersoy Hanımefendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslenmiş:
“Türk müziğine ağırlık verilerek bir şeyler yapmanızı istirham ediyorum. Müziğimiz bitmiş durumda. Gençler popüler müziğe kaymış durumda”.
Muazzez Hanımefendi’ye sormak isterim:
*
Ne yapsın Cumhurbaşkanı bu konuda?
Bir KHK çıkarıp... “Bundan böyle Türk müziği dinlenecek” mi desin?
Pop müziğini, rap müziğini yasaklasın mı?
Zorla “Tuti-i mucize-i guyem” mi dinletsin millete?
DEMET JENNİFER, İREM
DEMET AKALIN: Ünlülerin alayının İstanbul-İzmir otoyolunda mis gibi yolculuk yapıp içlerinden “Ne güzel olmuş... Şahane yahu” diye geçirirken bunu kamu önünde ifade etmeye çekindikleri bir ortamda... Çıktı ve “Kim ne der” falan demeden çatır çatır yola övgüler dizdi... Az şey değildir bu!
*
JENNIFER LOPEZ: Kendisini izleyenler arasında AK Partililer de varmış... Bunu ciddi ciddi haber yapıyorlar... Bu haberi yapanlar, “Jennifer Lopez’i sadece CHP’liler izledi” diye haber yapılsa... “Böyle haber mi olur” derler.
*
İREM SAK: Sivaslı imiş... Sivaslı olmaktan da gurur duyarmış... Hatta hatta Sivas yolculuğu üzerine şahane bir story paylaşmış... Ne güzel!
BİR FOTOĞRAF BİN TON TEZVİRAT
FOTOĞRAFA bakalım: Madde bağımlısı bir genç, intihar etmek için çıkmış Haliç Köprüsü’ne... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, genci intihardan vazgeçirmeye çalışıyor... AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da arkasını gence dönmüş telefonla konuşuyor.
*
Bu fotoğraf karesinin altına... “Bakan kurtarma peşinde, il başkanı ne peşinde” falan diye bir sürü haber yayınlandı dün gün boyu internet medyasında... İl başkanı Şenocak’ı aradım... Fotoğraf karesini hatırlattım ve “Ne oldu orada?” dedim.
*
İl Başkanı Şenocak’ın bana anlattıkları şunlar:
“Arabayla partimizin il binasına gidiyordum. Haliç Köprüsü’ndeki hareketliliği görünce arabadan indim. Baktım: Bir intihar girişimi var. Polis arkadaşlar vazgeçirmek için çalışıyorlar. Ben de yardımcı olmak istedim. Kendimi tanıttım. Yarım saat konuştum gençle... Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. İl binasına doğru yola çıktığını söyledi. Haliç Köprüsü’nde olduğumu öğrenince de oraya geldi. Bir süre de Bakan Bey’le birlikte çaba gösterdik. Bu arada ben gencin talepleri doğrultusunda bazı yetkililerle telefon görüşmesi yapıyordum. O fotoğraf o sırada çekildi.”
*
İl Başkanı Şenocak, intihar girişiminden vazgeçen madde bağımlısı genci il binasına götürdüklerini, kendisine tedavi konusunda yardımcı olduklarını, madde bağımlıları için özel bir klinikte tedavi altına alınmasını sağladıklarını da söyledi.
*
Tek bir fotoğraf karesi üzerinden yalanlara dayalı tezvirat yapmak yerine... “İşin doğrusunu öğrenmeye çabalamak” diye bir şey kalmadı artık bizim memlekette. Maalesef.