Muhalefette olup böyle konuşmak da mümkün

Şu iki cümlesinin altını çizdim:
Libya’yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum.
BM’nin Libya’da desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli.
Deniz Baykal’ın kullandığı dile, üsluba, yaklaşıma dikkat!
“Anlaşma” demiyor, “anlaşmamız” diyor.
“Desteklediği” demiyor, “desteklediğimiz” diyor.
Bu dil, bu üslup, bu yaklaşım...
Tam da Türkiyeli bir perspektifin dili, üslubu ve yaklaşımıdır.
*
Hiç unutulmasın!
Libya anlaşması, AK Parti’nin anlaşması değil, Türkiye’nin anlaşmasıdır.
Doğu Akdeniz’deki çıkarlar, AK Parti’nin çıkarları değildir, Türkiye’nin çıkarlarıdır.
Hafter denilen bela AK Parti’yi değil, Türkiye’yi tehdit etmektedir.
Libya meşru hükümeti, AK Parti ile değil, Türkiye’yle anlaşmıştır.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da...
Deniz Baykal’ın bu dilini, bu üslubunu, bu yaklaşımını benimsese...
AK Parti’ye karşı yaptığı muhalefetin etki gücü...
En az bin kat artar.
*
Ama nerdeeeeee?
EVLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR FALAN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ta il başkanlığından, ta belediye başkanlığından beri hiç ama hiç değişmeyen bir özelliği vardır.
Bekârları gördüğünde zerre tereddüt etmeden hep aynı şeyleri söyler:
“Ne zaman evleniyorsun? Hadi artık. Kaç yaşına geldin”.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında olup da bekâr kalmak pek mümkün değildir.
Müzmin bekârlar, annelerinin evlilik konusunu açmasından nasıl çekiniyorlarsa... Erdoğan’ın konuyu evliliğe getirmesinden de öyle çekinirler.
*
Erdoğan’ın bu hassasiyetini bilenler, geçen gün yaptığı konuşmada...
“Evlilik yaşı yükseliyor, hiç evlenmeyenler var, evde kalanlar var, böyle şey olmaz” demesini hiç yadırgamadılar.
Hassasiyetini bilmeyenler ise...
İşi mavra ve geyiğe vurdular.
*
Ama ne geyik! Ama ne mavra!
Bazıları “emeklilikte yaşa takılanlar” olayına gönderme yaparak “evlilikte yaşa takılanlar” diye espri yaptılar.
Bazıları ise sosyal medyada “evde kalmışlar terör örgütü” başlığı altında bin bir türlü şakalar, komiklikler yaptılar.
*
Konu mavraya ve geyiğe öyle müsait ki...
Siyasetle, Erdoğan’ın konuşmalarıyla zerre alakası olmayanlar bile bu mavra ve geyiğin tadını fazlasıyla çıkardılar.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ise net durum şudur:
Gündem oluşturmakta çıtayı öyle bir noktaya taşımış durumda ki...
Memlekette mavranın ve geyiğin konularını da kendisi belirler oldu.
ASİTLİ ALÇAK
BERFİN’in yüzüne asit atarak Berfin’in hayatını karartan o asitli alçak için...
Ne dense azdır.
Ne ceza verilse azdır.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu asitli alçak için söyledikleri, Berfin’in yüreğini birazcık soğuttuysa...
Hedefine ulaşmış demektir.
*
Gerisi ise lafügüzaftır.
AMAN DİKKAT
Bu gidişle Ekrem İmamoğlu... “Anti-kanal İstanbul Belediye Başkanı” diye anılır olacak.
*
Bu gidişle Beren Saat... Yaptığı çok esaslı politik çıkışlarla yeni nesil Rutkay Aziz kıvamını yakalayacak.
*
Bu gidişle Ahmet Davutoğlu... “Ben aslında başbakanken de AK Parti’ye muhalefet etmiştim” diyecek.
*
Bu gidişle Rafet El Roman... “Aman ben ne çektim bu ifşaların elinden” diye bir şarkı yapacak.
*
Bu gidişle Tuğçe Kazaz... Kafasına şöyle kırmızı, şöyle püsküllü bir fes takarak çıkacak kamunun karşısına.
BİLİMSEL ÇALIŞTAYI FİLMSEL ÇALIŞTAYA ÇEVİRDİLER
İMAMOĞLU’nun düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”nda...
Kanal İstanbul’un etkisiyle sülfür dioksitin ortaya çıkacağı söylenmiş.
Ardından da eklenmiş:
“Sülfür dioksit, erkek üreteme sistemini yüzde 25-yüzde 30 oranında olumsuz etkiler”.
*
CHP’li Ali Şeker de bu “bilimsel veri”yi alıp şöyle bir basket yapmış:
“Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek, İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek”.
Gülüşmeler, kahkahalar, alkışlar falan...
*
Yetiş Celal Şengör Hoca, yetiş!
Şunlara “Ne erkekliği, ne üremesi, ne sülfürü, ne asidi” falan diye bir diskur çek.
Çek de şu bilimsel eğlence bitsin.
Muhalefette olup böyle konuşmak da mümkün
Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu’na konuşmuş Deniz Baykal.
Şu iki cümlesinin altını çizdim:
Libya’yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum.
BM’nin Libya’da desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli.
Deniz Baykal’ın kullandığı dile, üsluba, yaklaşıma dikkat!
“Anlaşma” demiyor, “anlaşmamız” diyor.
“Desteklediği” demiyor, “desteklediğimiz” diyor.
Bu dil, bu üslup, bu yaklaşım...
Tam da Türkiyeli bir perspektifin dili, üslubu ve yaklaşımıdır.
*
Hiç unutulmasın!
Libya anlaşması, AK Parti’nin anlaşması değil, Türkiye’nin anlaşmasıdır.
Doğu Akdeniz’deki çıkarlar, AK Parti’nin çıkarları değildir, Türkiye’nin çıkarlarıdır.
Hafter denilen bela AK Parti’yi değil, Türkiye’yi tehdit etmektedir.
Libya meşru hükümeti, AK Parti ile değil, Türkiye’yle anlaşmıştır.
*
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da...
Deniz Baykal’ın bu dilini, bu üslubunu, bu yaklaşımını benimsese...
AK Parti’ye karşı yaptığı muhalefetin etki gücü...
En az bin kat artar.
*
Ama nerdeeeeee?
EVLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR FALAN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın ta il başkanlığından, ta belediye başkanlığından beri hiç ama hiç değişmeyen bir özelliği vardır.
Bekârları gördüğünde zerre tereddüt etmeden hep aynı şeyleri söyler:
“Ne zaman evleniyorsun? Hadi artık. Kaç yaşına geldin”.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında olup da bekâr kalmak pek mümkün değildir.
Müzmin bekârlar, annelerinin evlilik konusunu açmasından nasıl çekiniyorlarsa... Erdoğan’ın konuyu evliliğe getirmesinden de öyle çekinirler.
*
Erdoğan’ın bu hassasiyetini bilenler, geçen gün yaptığı konuşmada...
“Evlilik yaşı yükseliyor, hiç evlenmeyenler var, evde kalanlar var, böyle şey olmaz” demesini hiç yadırgamadılar.
Hassasiyetini bilmeyenler ise...
İşi mavra ve geyiğe vurdular.
*
Ama ne geyik! Ama ne mavra!
Bazıları “emeklilikte yaşa takılanlar” olayına gönderme yaparak “evlilikte yaşa takılanlar” diye espri yaptılar.
Bazıları ise sosyal medyada “evde kalmışlar terör örgütü” başlığı altında bin bir türlü şakalar, komiklikler yaptılar.
*
Konu mavraya ve geyiğe öyle müsait ki...
Siyasetle, Erdoğan’ın konuşmalarıyla zerre alakası olmayanlar bile bu mavra ve geyiğin tadını fazlasıyla çıkardılar.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ise net durum şudur:
Gündem oluşturmakta çıtayı öyle bir noktaya taşımış durumda ki...
Memlekette mavranın ve geyiğin konularını da kendisi belirler oldu.
ASİTLİ ALÇAK
BERFİN’in yüzüne asit atarak Berfin’in hayatını karartan o asitli alçak için...
Ne dense azdır.
Ne ceza verilse azdır.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu asitli alçak için söyledikleri, Berfin’in yüreğini birazcık soğuttuysa...
Hedefine ulaşmış demektir.
*
Gerisi ise lafügüzaftır.
AMAN DİKKAT
Bu gidişle Ekrem İmamoğlu... “Anti-kanal İstanbul Belediye Başkanı” diye anılır olacak.
*
Bu gidişle Beren Saat... Yaptığı çok esaslı politik çıkışlarla yeni nesil Rutkay Aziz kıvamını yakalayacak.
*
Bu gidişle Ahmet Davutoğlu... “Ben aslında başbakanken de AK Parti’ye muhalefet etmiştim” diyecek.
*
Bu gidişle Rafet El Roman... “Aman ben ne çektim bu ifşaların elinden” diye bir şarkı yapacak.
*
Bu gidişle Tuğçe Kazaz... Kafasına şöyle kırmızı, şöyle püsküllü bir fes takarak çıkacak kamunun karşısına.
BİLİMSEL ÇALIŞTAYI FİLMSEL ÇALIŞTAYA ÇEVİRDİLER
İMAMOĞLU’nun düzenlediği “Kanal İstanbul Çalıştayı”nda...
Kanal İstanbul’un etkisiyle sülfür dioksitin ortaya çıkacağı söylenmiş.
Ardından da eklenmiş:
“Sülfür dioksit, erkek üreteme sistemini yüzde 25-yüzde 30 oranında olumsuz etkiler”.
*
CHP’li Ali Şeker de bu “bilimsel veri”yi alıp şöyle bir basket yapmış:
“Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek, İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek”.
Gülüşmeler, kahkahalar, alkışlar falan...
*
Yetiş Celal Şengör Hoca, yetiş!
Şunlara “Ne erkekliği, ne üremesi, ne sülfürü, ne asidi” falan diye bir diskur çek.
Çek de şu bilimsel eğlence bitsin.