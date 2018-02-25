Muhalefetin büyük çaresizliği

Hatta bu blokun adı bile kondu: Cumhur İttifakı.

*

Peki ya muhalefet bloku?

Böyle bir blok oluştu mu?

Hayır!

Oluşmadı, oluşamıyor.

*

Oluşamıyor çünkü...

- İYİ Parti ile HDP... Bir araya asla gelmiyor, gelemiyor.

- CHP ile HDP... Yan yana gözükmek istemiyor.

- Saadet ile CHP... Aynı karede gözükmek konusunda çekinceleri var.

*

Hepsinin korkusu aynı:

“Bir araya gelirsek... İktidar bloku bizi duman eder! Erdoğan çıkar ‘kimler kimlerle beraber’ falan diye ortalığı inletir, ne yapacağımızı bilemez hale geliriz”.

*

İşte bu yüzden...

Şöyle bir formül bulmuş durumdalar:

- İlk turda her parti kendi adayını çıkarsın...

- Erdoğan ilk turda seçilemesin...

- İkinci turda Erdoğan’a karşı en yüksek oyu kim alırsa muhalefet ona destek versin.

*

İyi ama bu formül geçerli olacaksa...

Sonuç baştan belli değil mi?

İlk turda en yüksek oyu CHP’nin adayı almaz mı?

Böylece...

Baştan yapılmayan ittifak, ikinci turda yapılmış olmaz mı?

*

Üstelik CHP’nin adayının kim olacağı belirsiz...

İYİ Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisi seçmenlerinin tümünün içine sineceği bir CHP adayı bulunabilecek mi?

*

Şu ana kadar böyle bir isim bulunabilmiş değil.

Sanki bir sihir, bir mucize, bir efsun, bir keramet, bir büyü, bir kurtarıcı, bir mehdi falan bekleniyor gibi bir durum var.

*

Kaldı ki...

Bir de “Abdullah Gül belirsizliği” diye bir şey duruyor ortada.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Ben hayatım boyunca çok çaresizlik, çok belirsizlik gördüm ama bu çapta bir çaresizliği ve belirsizliği ne gördüm ne işittim.

AKIL VERMEK GİBİ OLMASIN AMA

ŞÖYLE bir tablo oluşsa:

*

Bir başkan adayı çıksa...

*

Başkan yardımcıları olarak...

- Meral Akşener’i...

- Temel Karamollaoğlu’nu...

- Kemal Kılıçdaroğlu’nu...

- Ahmet Türk’ü...

En baştan ilan etse...

*

Ve “bütün eksiklerini, gediklerini kapatarak yeniden parlamenter sisteme döneceğiz” diye vaatte bulunsa...

*

“Cumhur İttifakı”na karşı bir şansı olabilir mi acaba?

*

Ne dersiniz?

TÜRK DİZİLERİNDE SIK RASTLANAN ŞEYLER

- Holding patronları.

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- Çığlık.

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- Salya sümük ağlama.

*

- 18 silahlı adamın aynı anda 18 silah çekmesi.

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- Çocuk gibi konuşan genç kızlar.

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- Kirli sakal.

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- Villa.

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- Gerim gerim geren müzik...

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- Uzun, upuzun bakışmalar.

İLKER BAŞBUĞ ADAY OLUR MU?

“İLKER Başbuğ, CHP’nin adayı olur” diyenler var.

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Böyle bir durum olmaz.

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Şu üç nedenle:

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- BİR: İlker Paşa istemiyor aday olmayı.

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- İKİ: Bu millet askere oy vermez.

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- ÜÇ: İlker Paşa, HDP seçmeninden asla oy alamaz.

KARŞIYIM

- Sarı taksi tekeline...

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- Türkülere sırt çevrilmesine...

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- İstiklal Caddesi’ne saksıyla yeşillik konmasına...

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- Instagram’da yemek fotoğrafı paylaşılmasına...