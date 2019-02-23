“Bakın! Bakın! Halkımız nasıl da aç! Fotoğrafta gördüğünüz bu kadın, çöpten ekmek topluyor!”
İki gün sonra...
Fotoğraftaki hanımefendi, Eskişehir’de ortaya çıkıverdi.
Ve şöyle dedi:
“Ben sokak hayvanları için çöpten yemek toplayıp dağıtırım. Dört dairem var. Maddi durumumum iyi. Rencide oldum, iftiraya uğradım. Dava açacağım.”
Bu olay var ya bu olay...
Türkiye’deki muhalefet sorununun kısa ve acılı bir özeti gibi...
Böyle bir fotoğraf önüne geldiğinde...
“Şu olayı iyice bir inceleyelim. Aslı astarı var mıdır, yok mudur, belirleyelim... Ne olur ne olmaz... Şimdi durduk yere karşı tarafın eline koz vermiş oluruz. Aman dikkat edelim” demeyi aklına bile getirmeyen...
“Bu hanımefendi gerçekten çöpten ekmek topluyor da olabilir. Ama bizim hassas olmamız lazım... Kendisini rencide etmemeye özen göstermemiz lazım... En iyisi bu hanımefendiyi bulup konuşmak” demeyi katiyen düşünmeyen...
“Yahu ne gerek var böyle sansasyonel fotoğraflara! Ekonomide işlerin iyi gitmediğini anlatmak için böyle bir fotoğrafa ihtiyacımız yok ki... Sıkıntı çeken milyonlar var... Biz asıl onların derdini dile getirelim” demeyi bir türlü beceremeyen...
Bir ana muhalefet liderimiz var!
Aşk ile bir kez daha söylüyorum:
Kemal Bey çok iyi, çok nazik, çok mütevazı, çok halim, çok selim bir insan ama siyasetten hiç çakmıyor!
BİZİM SULTANIMIZ TÜRKAN SULTAN’DIR
KENDİSİNİ “Hanedan üyesiyim” diye tanıtan Nilhan Hanım,
İsmet Paşa’ya ve CHP’ye olmayacak laflar ediyor.
İktidar yanlılarından alkışlar ve tebrikler:
Ağzına sağlık sultanım!
Ver elini öpeyim sultanım!
Hadlerini bildir sultanım!
Abdülhamid’in gelini olduğu söylenen Zeynep Osman ise...
Sözcü gazetesine “Türkiye geriye gidiyor, ileriyi göremiyorum, rahatsızım” falan diye röportaj veriyor.
Bu kez muhalif kanattan alkışlar ve tebrikler:
Ağzına sağlık sultanım!
Ver elini öpeyim sultanım!
Hadlerini bildir sultanım!
Tam olarak...
Herkesin sultanı kendisine durumu...
Ben ve benim gibiler ise...
Sultan olarak bir tek Türkan Sultan’ı bilmenin gururu ve neşesiyle günümüzü gün etmekteyiz.
AMA BU SUÇ!
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Muğla’da yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“CHP’nin seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor.”
Eğer gerçekten de... CHP’nin sloganlarını FETÖ terör örgütü belirliyorsa...
Eğer gerçekten de... CHP’nin aday listelerine PKK terör örgütü müdahale ediyorsa...
Cumhurbaşkanı, bunu miting meydanında şikâyet konusu yapmak yerine...
Hemen ve derhal suç duyurusunda bulunmalıdır.
BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE ÇARPITMA GÖRMEDİ
BAYBURT’un kurtuluş günü...
Tören yapılıyor.
Törende İstiklal Marşı okunuyor.
Başta protokoldekiler olmak üzere herkes ayakta.
Sonra törende sıra kurtuluşu canlandıran bir tiyatro oyununa geliyor.
Oyunun sonu, senaryo gereği İstiklal Marşı ile bitiyor.
Bu kez ayağa kalkılmıyor.
Bu olayı, sosyal medyada “Vali, belediye başkanı, komutanlar... İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadılar” diye takdim edip...
Hem protokoldekilere, hem de Bayburt ahalisine hakaretler yağdırdılar dün gün boyu...
Kısacası...
Bayburt Bayburt olalı çok şey görüp geçirdi ama böyle insafsızlık, böyle haksızlık, böyle çarpıtma görmedi!
İKİ CHP ESPRİSİ
ESPRİ BİR: CHP ile ilgili hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. Mesela Deniz Baykal bugün çıkıp “CHP’den umudumu kestim, DSP’ye geçiyorum” dese... Şaşırmam.
ESPRİ İKİ: Farkında mısınız? “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tazminat almak” diye yeni bir geçim kapısı oluşturulmuş durumda.
SULTANBEYLİ DENİNCE AKLA NE GELİRDİ, NE GELİYOR?
SULTANBEYLİ, Refah Partisi’nin ilk kazandığı İstanbul ilçesiydi. Refah’ın tek belediyesi vardı, o da Sultanbeyli idi.
Yoksul, sorunlarla boğuşan, düzensiz yapılaşmış, tapu sorunu ayyuka çıkmış fukara bir yerdi Sultanbeyli.
Sultanbeyli denilince akla bunlar geliyordu.
Ama artık Sultanbeyli denilince benim aklıma...
Sultanbeyli Belediyesi’nin hakkını vererek düzenlediği “Şiir Festivali” geliyor.
Sultanbeyli Belediyesi’nin dün açılışını yaptığı “Bilim Merkezi” geliyor.
Partisi önemli değil... Kendisini de hiç tanımam...
Ama Sultanbeyli’nin en azından benim zihnimdeki dönüşümüne sağladığı katkı için Başkan Hüseyin Keskin’e tebrikler.
Muhalefet sorununun kısa ve acılı bir özeti
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında elindeki fotoğrafı sallayarak şöyle demişti:
“Bakın! Bakın! Halkımız nasıl da aç! Fotoğrafta gördüğünüz bu kadın, çöpten ekmek topluyor!”
İki gün sonra...
Fotoğraftaki hanımefendi, Eskişehir’de ortaya çıkıverdi.
Ve şöyle dedi:
“Ben sokak hayvanları için çöpten yemek toplayıp dağıtırım. Dört dairem var. Maddi durumumum iyi. Rencide oldum, iftiraya uğradım. Dava açacağım.”
Bu olay var ya bu olay...
Türkiye’deki muhalefet sorununun kısa ve acılı bir özeti gibi...
Böyle bir fotoğraf önüne geldiğinde...
“Şu olayı iyice bir inceleyelim. Aslı astarı var mıdır, yok mudur, belirleyelim... Ne olur ne olmaz... Şimdi durduk yere karşı tarafın eline koz vermiş oluruz. Aman dikkat edelim” demeyi aklına bile getirmeyen...
“Bu hanımefendi gerçekten çöpten ekmek topluyor da olabilir. Ama bizim hassas olmamız lazım... Kendisini rencide etmemeye özen göstermemiz lazım... En iyisi bu hanımefendiyi bulup konuşmak” demeyi katiyen düşünmeyen...
“Yahu ne gerek var böyle sansasyonel fotoğraflara! Ekonomide işlerin iyi gitmediğini anlatmak için böyle bir fotoğrafa ihtiyacımız yok ki... Sıkıntı çeken milyonlar var... Biz asıl onların derdini dile getirelim” demeyi bir türlü beceremeyen...
Bir ana muhalefet liderimiz var!
Aşk ile bir kez daha söylüyorum:
Kemal Bey çok iyi, çok nazik, çok mütevazı, çok halim, çok selim bir insan ama siyasetten hiç çakmıyor!
BİZİM SULTANIMIZ TÜRKAN SULTAN’DIR
KENDİSİNİ “Hanedan üyesiyim” diye tanıtan Nilhan Hanım,
İsmet Paşa’ya ve CHP’ye olmayacak laflar ediyor.
İktidar yanlılarından alkışlar ve tebrikler:
Ağzına sağlık sultanım!
Ver elini öpeyim sultanım!
Hadlerini bildir sultanım!
Abdülhamid’in gelini olduğu söylenen Zeynep Osman ise...
Sözcü gazetesine “Türkiye geriye gidiyor, ileriyi göremiyorum, rahatsızım” falan diye röportaj veriyor.
Bu kez muhalif kanattan alkışlar ve tebrikler:
Ağzına sağlık sultanım!
Ver elini öpeyim sultanım!
Hadlerini bildir sultanım!
Tam olarak...
Herkesin sultanı kendisine durumu...
Ben ve benim gibiler ise...
Sultan olarak bir tek Türkan Sultan’ı bilmenin gururu ve neşesiyle günümüzü gün etmekteyiz.
AMA BU SUÇ!
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün Muğla’da yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“CHP’nin seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor.”
Eğer gerçekten de... CHP’nin sloganlarını FETÖ terör örgütü belirliyorsa...
Eğer gerçekten de... CHP’nin aday listelerine PKK terör örgütü müdahale ediyorsa...
Cumhurbaşkanı, bunu miting meydanında şikâyet konusu yapmak yerine...
Hemen ve derhal suç duyurusunda bulunmalıdır.
BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE ÇARPITMA GÖRMEDİ
BAYBURT’un kurtuluş günü...
Tören yapılıyor.
Törende İstiklal Marşı okunuyor.
Başta protokoldekiler olmak üzere herkes ayakta.
Sonra törende sıra kurtuluşu canlandıran bir tiyatro oyununa geliyor.
Oyunun sonu, senaryo gereği İstiklal Marşı ile bitiyor.
Bu kez ayağa kalkılmıyor.
Bu olayı, sosyal medyada “Vali, belediye başkanı, komutanlar... İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadılar” diye takdim edip...
Hem protokoldekilere, hem de Bayburt ahalisine hakaretler yağdırdılar dün gün boyu...
Kısacası...
Bayburt Bayburt olalı çok şey görüp geçirdi ama böyle insafsızlık, böyle haksızlık, böyle çarpıtma görmedi!
İKİ CHP ESPRİSİ
ESPRİ BİR: CHP ile ilgili hiçbir şey artık beni şaşırtamaz. Mesela Deniz Baykal bugün çıkıp “CHP’den umudumu kestim, DSP’ye geçiyorum” dese... Şaşırmam.
ESPRİ İKİ: Farkında mısınız? “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tazminat almak” diye yeni bir geçim kapısı oluşturulmuş durumda.
SULTANBEYLİ DENİNCE AKLA NE GELİRDİ, NE GELİYOR?
SULTANBEYLİ, Refah Partisi’nin ilk kazandığı İstanbul ilçesiydi. Refah’ın tek belediyesi vardı, o da Sultanbeyli idi.
Yoksul, sorunlarla boğuşan, düzensiz yapılaşmış, tapu sorunu ayyuka çıkmış fukara bir yerdi Sultanbeyli.
Sultanbeyli denilince akla bunlar geliyordu.
Ama artık Sultanbeyli denilince benim aklıma...
Sultanbeyli Belediyesi’nin hakkını vererek düzenlediği “Şiir Festivali” geliyor.
Sultanbeyli Belediyesi’nin dün açılışını yaptığı “Bilim Merkezi” geliyor.
Partisi önemli değil... Kendisini de hiç tanımam...
Ama Sultanbeyli’nin en azından benim zihnimdeki dönüşümüne sağladığı katkı için Başkan Hüseyin Keskin’e tebrikler.