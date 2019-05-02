Müftülüğün duyarlı olduğu tek konu!

Hiçbir müftülüğümüz...
“Çocuk susar, sen susma!” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Kafası bozulan eski ya da yeni koca bozuntusu, çekip silahını kadına kurşun yağdırır.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Yeter artık! Kadın cinayetleri durdurulsun” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Kedilerin gözlerini çıkarırlar, köpekleri zehirlerler, atları da vururlar.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Hayvanlara eziyet edenler bizden değildir” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Fakat ne zaman ki...
Bir gayrimüslim vefat eder ve Müslümanlar da onun ardından “Allah rahmet eylesin” derler...
İşte o zaman müftülüğümüz, hemen harekete geçip mesajını yapıştırıverir:
“Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez!”
*
BAKINIZ: Bir trafik kazasında kaybettiğimiz Alanyasporlu Josef Sural’ın ardından “Allah rahmet eylesin” diyenler için... Alanya Müftülüğü’nün yayınladığı “Gayrimüslimlere rahmet dilenmez” mesajı...
*
- Çocuklara el uzatılırken susan...
- Kadınlar katledilirken susan...
- Hayvanlara işkence edilirken susan...
Ancak Allah’ın sonsuz rahmetinden minnacık bir damlanın bile yaban ele gitme ihtimali belirdiğinde haykırmaya başlayan müftülüklerimize üç şey söyleyip kaçacağım:
*
- BİR: Duyarlı olman gereken yerde duyarsız, duyarsız olman gereken yerde duyarlı olursan milleti İslam’dan soğutursun be müftülük!
*
- İKİ: Tek günahımız, tek kusurumuz, tek sorunumuz... Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemek olsun be müftülük!
*
- ÜÇ: Cimriliğin her türlüsü kötüdür, fenadır falan ama “rahmet cimrisi” olmak en kötüsüdür, en fenasıdır be müftülük!
KALABALIK İÇİNDE İTİRAF EDEMEDİĞİM ŞEYLER
- Sarışın bir kadının ejderha sahibi olması, bana süper saçma geliyor.
*
- Yaz geldi, güneş açtı falan diye pek mutsuzum.
*
- Yine ramazan yaklaşıyor ve ben yine güllaç sevmiyorum.
ACABA?
- Melih Gökçek, kendisiyle baş başa kaldığı zamanlarda... “Bensiz girdikleri ilk Ankara seçimini nasıl da kaybettiler ahhahaha” diyor mudur ACABA?
*
- Nihat Zeybekci, ara sıra da olsa... “O son şarap vaadinde bulunmayacaktım, o son rakı normalleştirmesini yapmayacaktım” diyor mudur ACABA?
*
- Mustafa Sarıgül, uzaklara dalarak... “Keşke Eyüp adaylığı teklifini kabul etseydim” diyor mudur ACABA?
VENEZUELA DUASI
ALLAH hiç kimseyi ama hiç kimseyi...
Hangi gerekçeyle olursa olsun...
Amerikancı bir darbenin...
Goygoycusu durumuna düşürmesin.
ÇAY VE TEREYAĞI
CANAN Karatay şöyle demiş:
“Çayın içine şeker yerine tereyağı koyun”.
*
Beş yıl daha fazla yaşayacağımı bilsem dahi...
Çayımın içine tereyağı koymam.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN ÖNÜNDEKİ TC SINAVI
ANKARA Belediyesi’nin ardından İstanbul Belediyesi’nin tabelasına da “TC” geldi.
*
Kürtlerin “TC” ile yani “Türkiye Cumhuriyeti” denmesiyle sorunu olabileceğini düşünen bazı andavallar...
“Yapılır mı bu Kürtlere? Oysa Ekrem İmamoğlu onların sayesinde seçimi kazanmıştı” falan diye bikbik etmeye başladılar.
*
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu konuda...
- Ya “TC niye Kürtleri rahatsız etsin kardeşim” diye...
- Ya da “Doğru vallahi... Kürtleri rahatsız ettik” diye...
Bir tutum almasını bekliyorum.
*
Bakalım Canan Kaftancıoğlu hangi tutumu alacak?
BİZDE NEDEN HAİN ÇOK
BİR rivayete göre İsmet Paşa şöyle demiş:
“Hiçbir ülke yoktur ki kendi içerisinde bizimki kadar hain yetiştirebilsin.”
*
Doğrudur.
Bizde hain çoktur.
*
Çünkü bizde devleti yönetenlerin resmi yaklaşımlarının azıcık da olsa dışına çıktığın anda hemen damgayı yersin: “Hain.”
*
E durum böyle olunca da...
Doğal olarak...
Sağın, solun, önün, arkan “hain” dolu olur.
Kerimcan ahlaksızlığıyla mücadele seferberliği
KERİMCAN Durmaz’ın son skandalından yola çıkarak net bir şey söyleyeceğim:
*
Bizim gibi yetişkinler açısından sorun yok.
Takip etmeyiz, olur biter!
Sorun yetişkin olmayanlarda, çocuklarımızda yani.
Burada sıkıntı büyük...
*
Dernek mi kurulur, seminerler serisine mi başlanır, acil eylem planı mı hazırlanır bilemiyorum ama bir seferberlik başlatmak için vakit geldi de geçiyor bile.
Müftülüğün duyarlı olduğu tek konu!
SOKAKTA oynayan beş yaşındaki bir yavrumuz, tecavüze uğrayıp katledilir.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Çocuk susar, sen susma!” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Kafası bozulan eski ya da yeni koca bozuntusu, çekip silahını kadına kurşun yağdırır.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Yeter artık! Kadın cinayetleri durdurulsun” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Kedilerin gözlerini çıkarırlar, köpekleri zehirlerler, atları da vururlar.
Hiçbir müftülüğümüz...
“Hayvanlara eziyet edenler bizden değildir” diye bir mesaj yayınlamaz.
*
Fakat ne zaman ki...
Bir gayrimüslim vefat eder ve Müslümanlar da onun ardından “Allah rahmet eylesin” derler...
İşte o zaman müftülüğümüz, hemen harekete geçip mesajını yapıştırıverir:
“Müslüman olmayanlara rahmet dilenmez!”
*
BAKINIZ: Bir trafik kazasında kaybettiğimiz Alanyasporlu Josef Sural’ın ardından “Allah rahmet eylesin” diyenler için... Alanya Müftülüğü’nün yayınladığı “Gayrimüslimlere rahmet dilenmez” mesajı...
*
- Çocuklara el uzatılırken susan...
- Kadınlar katledilirken susan...
- Hayvanlara işkence edilirken susan...
Ancak Allah’ın sonsuz rahmetinden minnacık bir damlanın bile yaban ele gitme ihtimali belirdiğinde haykırmaya başlayan müftülüklerimize üç şey söyleyip kaçacağım:
*
- BİR: Duyarlı olman gereken yerde duyarsız, duyarsız olman gereken yerde duyarlı olursan milleti İslam’dan soğutursun be müftülük!
*
- İKİ: Tek günahımız, tek kusurumuz, tek sorunumuz... Müslüman olmayanların arkasından rahmet dilemek olsun be müftülük!
*
- ÜÇ: Cimriliğin her türlüsü kötüdür, fenadır falan ama “rahmet cimrisi” olmak en kötüsüdür, en fenasıdır be müftülük!
KALABALIK İÇİNDE İTİRAF EDEMEDİĞİM ŞEYLER
- Sarışın bir kadının ejderha sahibi olması, bana süper saçma geliyor.
*
- Yaz geldi, güneş açtı falan diye pek mutsuzum.
*
- Yine ramazan yaklaşıyor ve ben yine güllaç sevmiyorum.
ACABA?
- Melih Gökçek, kendisiyle baş başa kaldığı zamanlarda... “Bensiz girdikleri ilk Ankara seçimini nasıl da kaybettiler ahhahaha” diyor mudur ACABA?
*
- Nihat Zeybekci, ara sıra da olsa... “O son şarap vaadinde bulunmayacaktım, o son rakı normalleştirmesini yapmayacaktım” diyor mudur ACABA?
*
- Mustafa Sarıgül, uzaklara dalarak... “Keşke Eyüp adaylığı teklifini kabul etseydim” diyor mudur ACABA?
VENEZUELA DUASI
ALLAH hiç kimseyi ama hiç kimseyi...
Hangi gerekçeyle olursa olsun...
Amerikancı bir darbenin...
Goygoycusu durumuna düşürmesin.
ÇAY VE TEREYAĞI
CANAN Karatay şöyle demiş:
“Çayın içine şeker yerine tereyağı koyun”.
*
Beş yıl daha fazla yaşayacağımı bilsem dahi...
Çayımın içine tereyağı koymam.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN ÖNÜNDEKİ TC SINAVI
ANKARA Belediyesi’nin ardından İstanbul Belediyesi’nin tabelasına da “TC” geldi.
*
Kürtlerin “TC” ile yani “Türkiye Cumhuriyeti” denmesiyle sorunu olabileceğini düşünen bazı andavallar...
“Yapılır mı bu Kürtlere? Oysa Ekrem İmamoğlu onların sayesinde seçimi kazanmıştı” falan diye bikbik etmeye başladılar.
*
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu konuda...
- Ya “TC niye Kürtleri rahatsız etsin kardeşim” diye...
- Ya da “Doğru vallahi... Kürtleri rahatsız ettik” diye...
Bir tutum almasını bekliyorum.
*
Bakalım Canan Kaftancıoğlu hangi tutumu alacak?
BİZDE NEDEN HAİN ÇOK
BİR rivayete göre İsmet Paşa şöyle demiş:
“Hiçbir ülke yoktur ki kendi içerisinde bizimki kadar hain yetiştirebilsin.”
*
Doğrudur.
Bizde hain çoktur.
*
Çünkü bizde devleti yönetenlerin resmi yaklaşımlarının azıcık da olsa dışına çıktığın anda hemen damgayı yersin: “Hain.”
*
E durum böyle olunca da...
Doğal olarak...
Sağın, solun, önün, arkan “hain” dolu olur.
Kerimcan ahlaksızlığıyla mücadele seferberliği
KERİMCAN Durmaz’ın son skandalından yola çıkarak net bir şey söyleyeceğim:
*
Bizim gibi yetişkinler açısından sorun yok.
Takip etmeyiz, olur biter!
Sorun yetişkin olmayanlarda, çocuklarımızda yani.
Burada sıkıntı büyük...
*
Dernek mi kurulur, seminerler serisine mi başlanır, acil eylem planı mı hazırlanır bilemiyorum ama bir seferberlik başlatmak için vakit geldi de geçiyor bile.