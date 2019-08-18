Mimaride çirkinliğin, doğada talanın, betonda pervasızlığın sembol anıtı

Bodrum’un en güzide yerlerinden Göltürkbükü ile Gündoğan arasında yapılan bu inşaat, son günlerde...
Mimaride çirkinlik ötesinin, doğa talanında işin katliama varmasının, ortalığı betona boğmada pervasızlık aşımının sembol anıtı haline geldi.
Ancak bu hoyratlık anıtının bu hale gelmesinin bir geçmişi var ki o da aşağı yukarı şöyle bir şey:
*
Kadim zeytin ağaçları kesildi... Kimsenin ruhu duymadı.
*
Araziye kepçelerle dalındı.... Pek ses eden çıkmadı.
*
Molozlarla deniz dolduruldu... Birkaç cılız sesten başka bir şey çıkmadı.
*
Deniz doldurulup 20 dönüme yakın bir arazi elde edildi... Yerel çevreciler dışında kimse tınmadı.
*
Deniz altı tabiatı, ahtapot yuvaları hunharca mahvedildi... Herkes seyretti.
En sonunda... İdare mahkemesi, bu vahşete “Hop! Dur bakalım!” diyecek oldu... Fakat İstinaf mahkemesi, bu kararı “küt” diye bozdu ve “Yürü ya inşaat” dedi.
*
Son durum şu: Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’ye ait bu çirkinlik anıtı yürüyeduruyor!
*
Sayın Cumhurbaşkanı! Sayın Çevre Bakanı! Sayın Muğla Belediye Başkanı! Sayın Bodrum Belediye Başkanı!
Gelin, bu sefer radikal bir adım atın ve şu ucubeyi ibreti âlem için yerle yeksan edin.
Hiç değilse bir kereliğine olsun kazanan ucubeciler olmasın... Ne olur yani...
METİN FEYZİOĞLU KÜLLİYE’DEKİ O TÖRENE NASIL GİDERMİŞ!
Adamın sizden farklı bir yaklaşımı olamaz mı? Bu ne abanma!
*
Sen gitmeyerek mesajını veriyor olabilirsin, o giderek... Ne var bunda?
*
Temsil ettiği kitleye ters davranıyorsa... Bir daha seçilmez olur biter.
*
Eleştir, kabul edilemez bul falan... Ama nedir bu küfür kıyamet?
*
Sizin gibi davranmayınca... Aforoz mangası gibi davranmak şart mı?
İLK KİM DEDİ?
“Pazartesilerden nefret ediyorum” diyen ilk kişi... Gregor Samsa adlı bir roman kahramanıdır.
*
Sabahları üç kahve içmeden kendime gelemiyorum” diyen ilk kişi... Şeker Ahmet Paşa adlı ressamımızdır.
*
Çocuklarına “Çok dikkat edin... Herkes kendini kurtarır, olan size olur yavrularım” diyen ilk kişi... Annemdir.
*
“Sen benim için fazla iyisin, ben seni hiç hak etmiyorum” diyen ilk kişi... “Samatyalı artist Selim” diye bilinen bir çakaldır.
KAZANASMAZ
İSTANBUL Belediyesi çalışanı Murat Kazanasmaz, seçim öncesi belediye önünde Ekrem İmamoğlu aleyhine bir bildiri okuduğu için işten atıldı.
*
Yaptığı doğru değildi Kazanasmaz’ın... “O bildiriyi elime tutuşturup okuttular” diye kendini savunarak üstüne tüy dikmiş oldu.
*
Fakat yine de insan “Acaba işten atarak pişman etmek yerine, işten atmayarak mahcup etmek yoluna gidilemez miydi” diye düşünmeden edemiyor.
*
Gitgide daha mı yufka yürekli oluyorum, nedir?
ASIL KABAHAT ŞU MADRABAZ PİŞEKÂRI CİDDİYE ALANDA
İSKENDER Evrenesoğlu diye bir madrabaz var.
“Ben peygamberim, ben Mehdiyim” falan diye ortalıkta dolaşan...
Rahmetli Yaşar Nuri Hoca, yıllar önce televizyon ekranında bu madrabazı öyle bir paçavraya çevirmişti ki...
Yıllardır kafayı çıkaracak takati bulamıyordu.
*
Baktım: İki gündür yeniden gündeme gelmiş.
Neden? Çünkü Diyanet, bunun internet sitelerinin kapatılması için mahkemeye başvurmuş da ondan...
Yahu Diyanet! Bu madrabazı mahkemeye vermek bile buna haddinden fazla bir değer vermektir.
Bırak yahu bırak! Bırak da çöplüğünde eşelensin...
Ne diye bu kavuklu pişekâra “çok ciddi bir tehlike” muamelesi çekiyorsun ki?
NOT ALIN
22 Ağustos perşembe Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Rafet El Roman ile Deniz Seki birlikte sahne alacaklar.
*
Rafet’i ayrı severiz, Deniz Seki’yi ayrı... İkisi aynı sahneyi paylaşınca romantizm voltranını oluşturacakları da kesin gibi... Kim bilir belki bir-iki türkü de çığırırlar.
Mimaride çirkinliğin, doğada talanın, betonda pervasızlığın sembol anıtı
Bodrum’un en güzide yerlerinden Göltürkbükü ile Gündoğan arasında yapılan bu inşaat, son günlerde...
Mimaride çirkinlik ötesinin, doğa talanında işin katliama varmasının, ortalığı betona boğmada pervasızlık aşımının sembol anıtı haline geldi.
Ancak bu hoyratlık anıtının bu hale gelmesinin bir geçmişi var ki o da aşağı yukarı şöyle bir şey:
*
Kadim zeytin ağaçları kesildi... Kimsenin ruhu duymadı.
*
Araziye kepçelerle dalındı.... Pek ses eden çıkmadı.
*
Molozlarla deniz dolduruldu... Birkaç cılız sesten başka bir şey çıkmadı.
*
Deniz doldurulup 20 dönüme yakın bir arazi elde edildi... Yerel çevreciler dışında kimse tınmadı.
*
Deniz altı tabiatı, ahtapot yuvaları hunharca mahvedildi... Herkes seyretti.
En sonunda... İdare mahkemesi, bu vahşete “Hop! Dur bakalım!” diyecek oldu... Fakat İstinaf mahkemesi, bu kararı “küt” diye bozdu ve “Yürü ya inşaat” dedi.
*
Son durum şu: Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci’ye ait bu çirkinlik anıtı yürüyeduruyor!
*
Sayın Cumhurbaşkanı! Sayın Çevre Bakanı! Sayın Muğla Belediye Başkanı! Sayın Bodrum Belediye Başkanı!
Gelin, bu sefer radikal bir adım atın ve şu ucubeyi ibreti âlem için yerle yeksan edin.
Hiç değilse bir kereliğine olsun kazanan ucubeciler olmasın... Ne olur yani...
METİN FEYZİOĞLU KÜLLİYE’DEKİ O TÖRENE NASIL GİDERMİŞ!
Adamın sizden farklı bir yaklaşımı olamaz mı? Bu ne abanma!
*
Sen gitmeyerek mesajını veriyor olabilirsin, o giderek... Ne var bunda?
*
Temsil ettiği kitleye ters davranıyorsa... Bir daha seçilmez olur biter.
*
Eleştir, kabul edilemez bul falan... Ama nedir bu küfür kıyamet?
*
Sizin gibi davranmayınca... Aforoz mangası gibi davranmak şart mı?
İLK KİM DEDİ?
“Pazartesilerden nefret ediyorum” diyen ilk kişi... Gregor Samsa adlı bir roman kahramanıdır.
*
Sabahları üç kahve içmeden kendime gelemiyorum” diyen ilk kişi... Şeker Ahmet Paşa adlı ressamımızdır.
*
Çocuklarına “Çok dikkat edin... Herkes kendini kurtarır, olan size olur yavrularım” diyen ilk kişi... Annemdir.
*
“Sen benim için fazla iyisin, ben seni hiç hak etmiyorum” diyen ilk kişi... “Samatyalı artist Selim” diye bilinen bir çakaldır.
KAZANASMAZ
İSTANBUL Belediyesi çalışanı Murat Kazanasmaz, seçim öncesi belediye önünde Ekrem İmamoğlu aleyhine bir bildiri okuduğu için işten atıldı.
*
Yaptığı doğru değildi Kazanasmaz’ın... “O bildiriyi elime tutuşturup okuttular” diye kendini savunarak üstüne tüy dikmiş oldu.
*
Fakat yine de insan “Acaba işten atarak pişman etmek yerine, işten atmayarak mahcup etmek yoluna gidilemez miydi” diye düşünmeden edemiyor.
*
Gitgide daha mı yufka yürekli oluyorum, nedir?
ASIL KABAHAT ŞU MADRABAZ PİŞEKÂRI CİDDİYE ALANDA
İSKENDER Evrenesoğlu diye bir madrabaz var.
“Ben peygamberim, ben Mehdiyim” falan diye ortalıkta dolaşan...
Rahmetli Yaşar Nuri Hoca, yıllar önce televizyon ekranında bu madrabazı öyle bir paçavraya çevirmişti ki...
Yıllardır kafayı çıkaracak takati bulamıyordu.
*
Baktım: İki gündür yeniden gündeme gelmiş.
Neden? Çünkü Diyanet, bunun internet sitelerinin kapatılması için mahkemeye başvurmuş da ondan...
Yahu Diyanet! Bu madrabazı mahkemeye vermek bile buna haddinden fazla bir değer vermektir.
Bırak yahu bırak! Bırak da çöplüğünde eşelensin...
Ne diye bu kavuklu pişekâra “çok ciddi bir tehlike” muamelesi çekiyorsun ki?
NOT ALIN
22 Ağustos perşembe Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Rafet El Roman ile Deniz Seki birlikte sahne alacaklar.
*
Rafet’i ayrı severiz, Deniz Seki’yi ayrı... İkisi aynı sahneyi paylaşınca romantizm voltranını oluşturacakları da kesin gibi... Kim bilir belki bir-iki türkü de çığırırlar.