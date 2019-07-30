Millicimiz torpilci de ulusalcımız değil mi?

Kaynatasını özel kalem müdürü yaptı.
Eltisini işe aldı.
Kayınçosuna belediye şirketini teslim etti.
“Oğlumdan başkasına güvenmem” dedi, oğlunu müdür yaptı.
Falan...
*
Yıllardır millicilerin torpilinden şikâyet eden milletimiz, şimdi de ulusalcılarımızın torpil atağıyla karşı karşıya...
Yorulan torpilciler gitti, yerlerine dinlenmiş torpilciler geldi.
*
Bırakın millicileri, bırakın ulusalcıları...
İngiltere’ye başbakan olan Ali Kemal’in torununun yaptığı ilk icraat bile, kardeşini bakan yapmak oldu!
*
Bizim milletin genlerine “torpil” diye bir şey yerleştirilmiş galiba!
BIRAK KILDAN TÜYDEN İŞLERİ MANSUR BAŞKAN
MANSUR Yavaş, Ankara’da belediye personeline sakal yasağı getirmiş.
Buradan kendisine bütün iyi niyetimle sesleniyorum:
*
Mansur Başkan!
Dürüstlüğün, işini düzgün yapmanın, özverili çalışmanın, uyumlu olmanın, görevini severek ve benimseyerek yerine getirmenin, disiplinin, kurallara uygun davranmanın, çözüm odaklı olmanın...
Kılla, tüyle, sakalla, bıyıkla, kravatla, gömlekle zerre kadar alakası yoktur.
Bırak şu kıldan, tüyden işleri!
MARKETTEKİ EKREM BEY
EKREM İmamoğlu, bir markette alışveriş yaparken görüntülenmiş. Dün bütün gün alışverişin görüntüleri aktı durdu internette...
*
Sonra şu oldu: Aklıma Kadir Topbaş’ın, Melih Gökçek’in falan yıllardır markette alışveriş yaparken tek kare fotoğrafını bile görmediğim geldi.
*
Ardından şu oldu: Ekrem Bey’in alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin bayağı profesyonel görüntüler olduğunu, yani “Gözlerden uzak, markette alışverişini yaparken yakalandı” doğallığının çok dışında kaldığını fark ettim.
*
En sonunda hükmümü verdim: Markette alışveriş yapan başkanları, bakanları, milletvekillerini görmek istiyoruz ama tek şartımız: Samimiyet!
*
Unutulmasın ki:
Samimiyet de samimiyetsizlik de çarpan etkisiyle yansır topluma...
HUZUR PARTİSİ
1990’lı yılların araba arkası yazılarının en başında şu slogan geliyordu:
“Huzur İslam’da.”
*
Ali Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı iddialarını öğrenince... Birden aklıma bu geldi.
SON ZAMANLARDA SIK KULLANDIĞIM TABİRLER
VİZYONSUZ/kozmik ortamlar/leş/efso/Boş yapma/zamazingo/vasat/hunharca/kral/paçoz/çöp/hafız/çakal/düz adam/son tahlilde...
KÜFÜRBAZ İMAM EDEPSİZ MÜFTÜ
BALIKESİR Havran’da ilçe müftüsü ile bir imam, sosyal medyada Mustafa İslamoğlu’na sallıyorlar.
Ama ne sallama!
Buraya yazmama edebim müsaade etmez.
*
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyen Peygamber’in ümmetinin müftüsünde edep yok, imamı küfürbaz.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca, bakalım “güzel ahlaka resmen ve alenen savaş açan” bu edepsiz müftü ile küfürbaz imama ne yapacak?
ŞU ÖZELLİKLERİNİZLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ
Şu hayatta seçimini kendinizin yapmadığı şeyleri değil de seçimini kendinizin yaptığı şeyleri önemsiyorsanız...
*
Şu hayatta “Kim kiminle ne yapıyor” türü meraklardan arınıp “Bize ne kardeşim, yetişkin insanlar sonuçta” diyebiliyorsanız...
*
Şu hayatta statü olarak azıcık üstte olup da altındakileri ezmeye meraklı tiplere haddini bildiriyorsanız...
*
Şu hayatta kendinizin ne kadar dürüst, ne kadar güvenilir, ne kadar onurlu bir insan olduğunuzu vurgulamaya hiç gerek duymuyorsanız...
*
Bu özelliklerinizle gurur duyabilirsiniz.
ÇÜNKÜ DANSIN TİLKİLİK
HADİSE’nin “Çünkü Gözlerin Ela” şarkısı eşliğinde yaptığı dansın videosunu dünkü yazımda kıyasıya eleştirmiştim.
Benzer bir video da Yeşim Polat adlı kim olduğunu, ne iş yaptığını bilemediğim bir şahıstan geldi.
*
Tamamen “Madem Hadise olay oldu... Biraz da ben olay olayım” tilkiliğinde bir gayret bu...
*
Kendisine şu şarkıyı armağan ediyorum:
“Olay olamazsın kardeşlik/Çünkü dansın tilkilik.”
BİLENLER BİLİYOR DA BİLMEYENLER DE BİLSİN
BUGÜNLERDE eşi Osman Kavala’nın Silivri zindanından çıkması için çabalayan, demeçler, röportajlar veren, koşuşturan Prof. Dr. Ayşe Buğra, Türk edebiyatının önemli isimlerinden rahmetli Tarık Buğra’nın kızıdır.
*
Tarık Buğra ise...
“Küçük Ağa” gibi... “Oğlumuz” gibi... “Osmancık” gibi... “Firavun İmanı” gibi... “İbiş’in Rüyası” gibi... “Gençliğim Eyvah” gibi... Dizilere, filmlere konu olmuş, milli ve yerli edebiyat alanında eşsiz bulunan eserlerin yazarıdır.
*
Bilenler zaten biliyor da...
Bilmeyenler de bilsin istedim.
Millicimiz torpilci de ulusalcımız değil mi?
CHP’li belediyelerden şu tür torpil haberleri geliyor:
Kaynatasını özel kalem müdürü yaptı.
Eltisini işe aldı.
Kayınçosuna belediye şirketini teslim etti.
“Oğlumdan başkasına güvenmem” dedi, oğlunu müdür yaptı.
Falan...
*
Yıllardır millicilerin torpilinden şikâyet eden milletimiz, şimdi de ulusalcılarımızın torpil atağıyla karşı karşıya...
Yorulan torpilciler gitti, yerlerine dinlenmiş torpilciler geldi.
*
Bırakın millicileri, bırakın ulusalcıları...
İngiltere’ye başbakan olan Ali Kemal’in torununun yaptığı ilk icraat bile, kardeşini bakan yapmak oldu!
*
Bizim milletin genlerine “torpil” diye bir şey yerleştirilmiş galiba!
BIRAK KILDAN TÜYDEN İŞLERİ MANSUR BAŞKAN
MANSUR Yavaş, Ankara’da belediye personeline sakal yasağı getirmiş.
Buradan kendisine bütün iyi niyetimle sesleniyorum:
*
Mansur Başkan!
Dürüstlüğün, işini düzgün yapmanın, özverili çalışmanın, uyumlu olmanın, görevini severek ve benimseyerek yerine getirmenin, disiplinin, kurallara uygun davranmanın, çözüm odaklı olmanın...
Kılla, tüyle, sakalla, bıyıkla, kravatla, gömlekle zerre kadar alakası yoktur.
Bırak şu kıldan, tüyden işleri!
MARKETTEKİ EKREM BEY
EKREM İmamoğlu, bir markette alışveriş yaparken görüntülenmiş. Dün bütün gün alışverişin görüntüleri aktı durdu internette...
*
Sonra şu oldu: Aklıma Kadir Topbaş’ın, Melih Gökçek’in falan yıllardır markette alışveriş yaparken tek kare fotoğrafını bile görmediğim geldi.
*
Ardından şu oldu: Ekrem Bey’in alışveriş yaparken çekilen görüntülerinin bayağı profesyonel görüntüler olduğunu, yani “Gözlerden uzak, markette alışverişini yaparken yakalandı” doğallığının çok dışında kaldığını fark ettim.
*
En sonunda hükmümü verdim: Markette alışveriş yapan başkanları, bakanları, milletvekillerini görmek istiyoruz ama tek şartımız: Samimiyet!
*
Unutulmasın ki:
Samimiyet de samimiyetsizlik de çarpan etkisiyle yansır topluma...
HUZUR PARTİSİ
1990’lı yılların araba arkası yazılarının en başında şu slogan geliyordu:
“Huzur İslam’da.”
*
Ali Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı iddialarını öğrenince... Birden aklıma bu geldi.
SON ZAMANLARDA SIK KULLANDIĞIM TABİRLER
VİZYONSUZ/kozmik ortamlar/leş/efso/Boş yapma/zamazingo/vasat/hunharca/kral/paçoz/çöp/hafız/çakal/düz adam/son tahlilde...
KÜFÜRBAZ İMAM EDEPSİZ MÜFTÜ
BALIKESİR Havran’da ilçe müftüsü ile bir imam, sosyal medyada Mustafa İslamoğlu’na sallıyorlar.
Ama ne sallama!
Buraya yazmama edebim müsaade etmez.
*
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diyen Peygamber’in ümmetinin müftüsünde edep yok, imamı küfürbaz.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca, bakalım “güzel ahlaka resmen ve alenen savaş açan” bu edepsiz müftü ile küfürbaz imama ne yapacak?
ŞU ÖZELLİKLERİNİZLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ
Şu hayatta seçimini kendinizin yapmadığı şeyleri değil de seçimini kendinizin yaptığı şeyleri önemsiyorsanız...
*
Şu hayatta “Kim kiminle ne yapıyor” türü meraklardan arınıp “Bize ne kardeşim, yetişkin insanlar sonuçta” diyebiliyorsanız...
*
Şu hayatta statü olarak azıcık üstte olup da altındakileri ezmeye meraklı tiplere haddini bildiriyorsanız...
*
Şu hayatta kendinizin ne kadar dürüst, ne kadar güvenilir, ne kadar onurlu bir insan olduğunuzu vurgulamaya hiç gerek duymuyorsanız...
*
Bu özelliklerinizle gurur duyabilirsiniz.
ÇÜNKÜ DANSIN TİLKİLİK
HADİSE’nin “Çünkü Gözlerin Ela” şarkısı eşliğinde yaptığı dansın videosunu dünkü yazımda kıyasıya eleştirmiştim.
Benzer bir video da Yeşim Polat adlı kim olduğunu, ne iş yaptığını bilemediğim bir şahıstan geldi.
*
Tamamen “Madem Hadise olay oldu... Biraz da ben olay olayım” tilkiliğinde bir gayret bu...
*
Kendisine şu şarkıyı armağan ediyorum:
“Olay olamazsın kardeşlik/Çünkü dansın tilkilik.”
BİLENLER BİLİYOR DA BİLMEYENLER DE BİLSİN
BUGÜNLERDE eşi Osman Kavala’nın Silivri zindanından çıkması için çabalayan, demeçler, röportajlar veren, koşuşturan Prof. Dr. Ayşe Buğra, Türk edebiyatının önemli isimlerinden rahmetli Tarık Buğra’nın kızıdır.
*
Tarık Buğra ise...
“Küçük Ağa” gibi... “Oğlumuz” gibi... “Osmancık” gibi... “Firavun İmanı” gibi... “İbiş’in Rüyası” gibi... “Gençliğim Eyvah” gibi... Dizilere, filmlere konu olmuş, milli ve yerli edebiyat alanında eşsiz bulunan eserlerin yazarıdır.
*
Bilenler zaten biliyor da...
Bilmeyenler de bilsin istedim.