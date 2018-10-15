MHP’li Cemal Enginyurt ‘bam bam bam’ yaptı

MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, taktik maktik gözetmeden “bam bam bam” yaptı.
*
Şunların hepsi onun cümleleri:
- Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık, Brunson uçağa binip gitti.
- Amerika’yla aramın açıldığına mı yanayım, giden iPhone’a mı üzüleyim, ajan Brunson’ın serbest kalmasına mı kızayım?
- Kaldık ya la ortada, iPhone’umu verin!
*
MHP’li Cemal Enginyurt’un...
Bu gayet hesapsız, bu süper taktiksiz, bu müthiş stratejisiz çıkışı...
İktidar blokundan gelen...
- Ama biz de Trump’ı bayağı oyaladık ha!
- Ama rahibi hemen vermedik ha!
- Ama Trump da sayemizde sevindirik oldu ha!
Türü çıkışların hepsinden...
- Bin kat daha dürüst!
- Bin kat daha samimi!
- Bin kat daha hasbi!
- Bin kat daha kıymetli!
- Bin kat daha sahici!
ÇOK RİCA EDİYORUM
BİR süre ama uzun bir süre...
Kimse bana...
“Papaz”, “rahip”, “pastör”, “al papazı”, “ver papazı”, “papaz kaçtı”, “Brunson”, “Trump”, “oval ofis”, “Trump tweet attı” falan demesin.
Zira nezaketimi kaybedebilirim.
PSİKİYATRİSTLERDEN BİR RİCAM VAR
SON günlerde kime rastlasam...
Milli gururunun incindiğini, örselendiğini falan söylüyor.
*
Değerli psikiyatristlerimiz!
Acaba psikiyatride “milli gurur incinmesi” diye bir şey var mıdır?
Varsa...
Böyle bir duyguya kapılanlara...
Antidepresan tavsiye eder misiniz?
RÜYA TABİRCİSİ ARIYORUM
- Rüyada Mevlüt Çavuşoğlu’nun Trump’a tokat attığını görmek... Ne anlama gelmektedir?
*
- Rüyanın fonunda sürekli Sezen Aksu’nun “Şinanay” şarkısının çalması... Nedir bunun hikmeti?
*
- Rüyada Ferit Şahenk’in “öncelikli satılacaklar” listesinin en tepesine Nusret’i yazdığını görmek... Biri tabir eder mi?
İŞİTTİĞİMDE BENİ MUTLU EDEN CÜMLELER
- Sakın şu çizgisiz çizgini bozma.
- Yazdıklarına çoğu zaman katılmıyorum ama sürekli okuyorum.
- Abi senin de bir tarafın yok yahu!
- Ne İsa’ya, ne Musa’ya...
- Hem nalına, hem mıhına...
AMEDSPOR OLAYI
SAKARYA’da oynanacak olan Sakaryaspor / Amedspor karşılaşmasında maçtan önce “Ölürüm Türkiye’m” dinletilmiş, skorbordda askeri operasyon görüntüleri gösterilmiş.
İtiraz edenlere hemen şöyle deniyor:
- “Ölürüm Türkiye’m” türküsünün yayınlanmasından niye rahatsız oldunuz ki?
- Operasyon görüntülerinin yayınlanmasına niye alınganlık gösteriyorsunuz ki?
Bak kardeşim!
Sen bu yaptıklarını başka hiçbir takımın maçında yapmayıp sadece Amedspor’un maçında yaparsan...
Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun.
Buna zerre kadar hakkın yok!
Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de...
Derhal titre ve kendine gel!
DİYANET BÜTÇESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi yarı yarıya kırpılırken...
Diyanet’e ek 5 milyar bütçe verilmiş.
Vay efendim bu nasıl olur falan demiyorum.
Onun yerine şunu diyorum:
Diyanet, böyle muazzam bütçeye sahipken...
Nasıl oluyor da...
Toplum hâlâ Cübbeli’lere, Adnan’lara, abuk sabuk fetvalar veren tiplere, çeşitli cemaatlere, merdiven altı kurslara falan ihtiyaç duyabiliyor?
Ey Diyanet!
Onca parayı ne yapıyorsun sen ya!
SALIVERİN İŞÇİLERİ!
ÜÇÜNCÜ Havalimanı’nın CEO’su Fatih Altaylı’ya açıklamış.
Demiş ki:
“İşçiler haklıdır. İşçilerin sorunları vardı.”
*
Eylem yaptılar diye tutuklanan 33 işçiyi salıvermek için daha ne duruluyor ki?
Bu açıklama bile salıvermek için yeterli kanıt değil mi?
BERKAY DA AZ ŞEY DEĞİL HANİ
TAMAM, Arda’nın elle tutulacak bir tarafı yok, ama şu Berkay’da da...
- Hemen maçoluğa kayacak bir eda...
- Erkeklik edebiyatına biraz fazla merak...
- Arkasında durulmayacak geçmiş
arızalar...
- Ve gerekçesiz bir kekremsilik...
Yok değil hani!
MHP’li Cemal Enginyurt ‘bam bam bam’ yaptı
İKTİDAR blokunda yer alan herkesler “Durumu nasıl kurtarabiliriz acaba” diye çırpınırken...
MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt, taktik maktik gözetmeden “bam bam bam” yaptı.
*
Şunların hepsi onun cümleleri:
- Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık, Brunson uçağa binip gitti.
- Amerika’yla aramın açıldığına mı yanayım, giden iPhone’a mı üzüleyim, ajan Brunson’ın serbest kalmasına mı kızayım?
- Kaldık ya la ortada, iPhone’umu verin!
*
MHP’li Cemal Enginyurt’un...
Bu gayet hesapsız, bu süper taktiksiz, bu müthiş stratejisiz çıkışı...
İktidar blokundan gelen...
- Ama biz de Trump’ı bayağı oyaladık ha!
- Ama rahibi hemen vermedik ha!
- Ama Trump da sayemizde sevindirik oldu ha!
Türü çıkışların hepsinden...
- Bin kat daha dürüst!
- Bin kat daha samimi!
- Bin kat daha hasbi!
- Bin kat daha kıymetli!
- Bin kat daha sahici!
ÇOK RİCA EDİYORUM
BİR süre ama uzun bir süre...
Kimse bana...
“Papaz”, “rahip”, “pastör”, “al papazı”, “ver papazı”, “papaz kaçtı”, “Brunson”, “Trump”, “oval ofis”, “Trump tweet attı” falan demesin.
Zira nezaketimi kaybedebilirim.
PSİKİYATRİSTLERDEN BİR RİCAM VAR
SON günlerde kime rastlasam...
Milli gururunun incindiğini, örselendiğini falan söylüyor.
*
Değerli psikiyatristlerimiz!
Acaba psikiyatride “milli gurur incinmesi” diye bir şey var mıdır?
Varsa...
Böyle bir duyguya kapılanlara...
Antidepresan tavsiye eder misiniz?
RÜYA TABİRCİSİ ARIYORUM
- Rüyada Mevlüt Çavuşoğlu’nun Trump’a tokat attığını görmek... Ne anlama gelmektedir?
*
- Rüyanın fonunda sürekli Sezen Aksu’nun “Şinanay” şarkısının çalması... Nedir bunun hikmeti?
*
- Rüyada Ferit Şahenk’in “öncelikli satılacaklar” listesinin en tepesine Nusret’i yazdığını görmek... Biri tabir eder mi?
İŞİTTİĞİMDE BENİ MUTLU EDEN CÜMLELER
- Sakın şu çizgisiz çizgini bozma.
- Yazdıklarına çoğu zaman katılmıyorum ama sürekli okuyorum.
- Abi senin de bir tarafın yok yahu!
- Ne İsa’ya, ne Musa’ya...
- Hem nalına, hem mıhına...
AMEDSPOR OLAYI
SAKARYA’da oynanacak olan Sakaryaspor / Amedspor karşılaşmasında maçtan önce “Ölürüm Türkiye’m” dinletilmiş, skorbordda askeri operasyon görüntüleri gösterilmiş.
İtiraz edenlere hemen şöyle deniyor:
- “Ölürüm Türkiye’m” türküsünün yayınlanmasından niye rahatsız oldunuz ki?
- Operasyon görüntülerinin yayınlanmasına niye alınganlık gösteriyorsunuz ki?
Bak kardeşim!
Sen bu yaptıklarını başka hiçbir takımın maçında yapmayıp sadece Amedspor’un maçında yaparsan...
Bu yaptığınla ülkenin meşru bir futbol takımı olan Amedspor’u töhmet altında bırakmış olursun.
Buna zerre kadar hakkın yok!
Bırak şu ayrımcılığı, bırak şu bölücülüğü de...
Derhal titre ve kendine gel!
DİYANET BÜTÇESİNE AYKIRI BİR BAKIŞ
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi yarı yarıya kırpılırken...
Diyanet’e ek 5 milyar bütçe verilmiş.
Vay efendim bu nasıl olur falan demiyorum.
Onun yerine şunu diyorum:
Diyanet, böyle muazzam bütçeye sahipken...
Nasıl oluyor da...
Toplum hâlâ Cübbeli’lere, Adnan’lara, abuk sabuk fetvalar veren tiplere, çeşitli cemaatlere, merdiven altı kurslara falan ihtiyaç duyabiliyor?
Ey Diyanet!
Onca parayı ne yapıyorsun sen ya!
SALIVERİN İŞÇİLERİ!
ÜÇÜNCÜ Havalimanı’nın CEO’su Fatih Altaylı’ya açıklamış.
Demiş ki:
“İşçiler haklıdır. İşçilerin sorunları vardı.”
*
Eylem yaptılar diye tutuklanan 33 işçiyi salıvermek için daha ne duruluyor ki?
Bu açıklama bile salıvermek için yeterli kanıt değil mi?
BERKAY DA AZ ŞEY DEĞİL HANİ
TAMAM, Arda’nın elle tutulacak bir tarafı yok, ama şu Berkay’da da...
- Hemen maçoluğa kayacak bir eda...
- Erkeklik edebiyatına biraz fazla merak...
- Arkasında durulmayacak geçmiş
arızalar...
- Ve gerekçesiz bir kekremsilik...
Yok değil hani!