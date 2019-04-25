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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Metrobüs sapığının partisi pırtısı falan

25 Nisan 2019

DOSTLAR! Romalılar! Vatandaşlar!

Beni dinleyin!

*

Bir ruh hastasıdır cinsel sapık... Partisi pırtısı olmaz!

*

Bir sapkındır cinsel sapık... Tuttuğu takımla ilgilenilmez!

*

Bir bozuk kişiliktir cinsel sapık... Siyasi görüşüne bakılmaz!

*

Bir toplumsal arızadır cinsel sapık... Dinine, milliyetine odaklanılmaz!

*

Dostlar! Romalılar! Vatandaşlar!

Bunları niye mi söylüyorum?

Şunun için söylüyorum:

*

İstanbul’da metrobüste iğrenç bir eyleme imza atan bir sapık çıktı ortaya... Ve hemen başladı şayia... Neymiş efendim, metrobüs sanığı CHP üyesi çıkmış. Sonra bu şayia CHP İstanbul İl Başkanı tarafından yalanlandı... Daha sonra metrobüs sapığının sosyal medya paylaşımları gündeme geldi... Bunlara baktığımızda çıkan sonuç ise şu: Adamın bariz bir siyasi tutumu yok, değişik siyasi yaklaşımlara savrulup durmuş!

Neyse... Neyse...

Sonuçta metrobüs sapığı, pekâlâ “CHP üyesi” de çıkabilirdi.

*

Çıksa ne olurdu?

Hiçbir şey!

Çünkü...

Sapığın partisine, ideolojisine, dinine, milliyetine falan bakılmaz, bakılamaz.

“Senin sapığın/benim sapığım” olmaz, olamaz.

*

Şimdi bazıları bana dönüp...

“Yahu sen daha önce dini yönü olan bir vakıfta ortaya çıkan sapıkla ilgili de aynı ilkesel tutumu aldın mı?” diye sorabilir.

Onlara vereceğim cevap şudur:

“Evet, aldım. İnanmayan arşivime dalabilir.”

 

BEN SUSMAYACAĞIM SEN UTANACAKSIN!

METROBÜS sapığının taciz ettiği kadın, sapığın yüzüne karşı şöyle haykırdı:

“Ben susmayacağım! Sen utanacaksın!”

*

İşte bu haykırış...

- Asıl utanması gerekenlerin burnunu sürtecektir!

- Aşağılık sapıkları korkudan tir tir titretecektir!

- Sapık cesareti denilen şeyi yerle bir edecektir!

 

TÜRKİYE NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇER?

- Ahmet Türk’e yumruk atıldığında da...

- Bekir Bozdağ’a yumruk atıldığında da...

- Taner Yıldız’a yumruk atıldığında da...

- Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atıldığında da...

Aynı tutumu, aynı kararlılığı, aynı tavizsiz yaklaşımı, aynı ilkesel duruşu...

Gösteren delikanlıların ve babayiğitlerin ülkesi olduğumuz zaman... Bizi kimse tutamaz!

 

ÖNCE NİHAT DOĞAN’I YİYEN BİR DEVRİM

Metrobüs sapığının partisi pırtısı falan

“AK Parti’ye küstüm, AK Parti’ye kırıldım” falan diye ortalığı velveleye veren Nihat Doğan, şöyle bir cümle de kurmuş:

“Devrim önce kendi evlatlarını yer.”

Fransız Devrimi’nde ilk yenen evlat...

Danton olmuştu.

Rus Devrimi’nde ilk yenen evlat...

Troçki olmuştu.

Bizde yenen ilk evlat ise...

Nihat Doğan oldu.

Şimdi anladınız mı?

Minnacık çocuklarımız niye Alman vatandaşı olmak istiyor falan?

 

ET VE SEMPATİ

Metrobüs sapığının partisi pırtısı falan

NUSRET var ya Nusret...

- Kadınlar Günü’nde kadınlara bedava yemek ikram etti.

- 23 Nisan’da çocuklara bedava yemek ikram etti.

Eğer Nusret...

19 Mayıs’ta da gençlere bedava yemek ikram ederse...

Korkarım...

Kendisine birazcık sempati beslemeye başlayacağım.

 

DİŞ SIKMASINA İYİ GELECEK ŞEYLER

- Burhan Kuzu ve Melih Gökçek tweet’lerinden uzak durmak.

*

- Seçimin yenilenmesi üzerine geyik çevrilen ortamları terk etmek.

*

- Aklın bir köşesinde “Allah’ın da bir planı vardır” cümlesini tutmak...

*

- İki tarafın da sertlik yanlılarına “Yürü git” çekmek...

*

- Kızgın demirin buz gibi olduğunu hayal etmek...

*

- AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun sözlerine kulak vermek...

*

- Durup dururken ikide bir “Türkiye ittifakı!” diye haykırmak...

*

- Yumrukçu Osman Dayı’nın elini öpenlerden birinin Levent Üzümcü’ye olan aşırı benzerliğini düşünüp kahkahalarla gülmek...

 

GÜÇLÜ, ZENGİN VE KANADALI

Metrobüs sapığının partisi pırtısı falan

UYDURANLARIN yalancısıyım:

-

Güya Beşiktaş’ta top koşturan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz adlı oyuncumuza “Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım” diye özel mesaj atmış.

Amacı da Dilan Deniz Çiçek adlı oyuncumuzu etkileyerek bir ilişki tesis etmekmiş!

-

Cyle Larin’e sesleniyorum:

Böyle bir yaklaşımla...

Bırak Dilan Deniz Çiçek’i...

İnsan kendi kendisiyle bile herhangi bir ilişki tesis edemez!

Metrobüste kendisini taciz eden sapığı ifşa etti
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