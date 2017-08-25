Meral Akşener... Tutar mı, tutmaz mı?

- KURAL dışı bir şekilde önü kesilmeye çalışılırsa... Uzun, orta ve hatta kısa vadede kazanan Meral Akşener olur.

*

- “Güçlü bir merkez sağ parti” kurmak yerine “yeni bir MHP” kurmayı tercih ederse... Akşener rüzgârını, Akşener meltemine dönüştürmüş olur.

*

- AK Parti tabanını ikna etmek yerine CHP tabanına göz kırparsa... Tayyip Erdoğan, Akşener’den çok memnun olur.

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- 2019’da Erdoğan’ın birinci turdan çıkmasına engel olursa... Tayyip Erdoğan’ın işini çok zorlaştırmış olur.

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- Ümit Özdağ ve Koray Aydın’dan sonra Sinan Oğan’ı da yanına çekebilirse... Bayağı bir moral kazanmış olur.

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- Hesap kitap yapmazsa, belli ittifaklar içine girmeyi başaramazsa, iyi bir başlangıç yapamazsa... Baştan kaybetmiş olur.

*

- AK Parti’den bunalmış, CHP’ye mesafeli, HDP’nin önünden bile geçmeyen seçmen için seçenek olamazsa... Başaramamış olur.

KILIÇDAROĞLU: BEN TAYYİP ERDOĞAN OLMAYACAĞIM!





“KEMAL Bey’le olmuyor, olamıyor” başlıklı bir yazı yazmıştım geçen gün... Yazıda söylediğim şuydu: “Tutuklanacaksın rivayeti karşısında etkili bir çıkış yapamadı Kemal Bey... Oysa Tayyip Erdoğan böyle bir durumla karşılaşsaydı, neler yapardı neler.”

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Kemal Kılıçdaroğlu işte bu yazıma, kendi kaleme aldığı bir yazıyla cevap verdi. Ana fikri “Ben Tayyip Erdoğan olmayacağım” olan bu yazıyı, cevap hakkına duyduğum saygı gereği yayınlıyorum.

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İşte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaleme aldığı o yazı:

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- Sayın Ahmet Hakan... 22 Ağustos 2016 tarihli köşe yazınıza ilişkin olarak şunları söylemek isterim:

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- Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine uymamayı erdem sayan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset tarzına benzer bir yaklaşımda hiçbir dönem bulunmadım, bulunmayacağım. Çünkü benim namus ve şeref anlayışımla, Erdoğan’ın namus ve şeref anlayışı arasında dünyalar kadar fark vardır.

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- Adı geçen şahsın mağduriyet edebiyatına dayalı, toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyaset dilinin her zaman karşısında oldum, olmaya devam edeceğim.

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- Siyasi yaşamımın en temel düsturu olan halkımıza her zaman doğruları söyleme kararlığımdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

*

- Erdoğan demokrasi, insanları, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel değerlerin korunması ve kökleştirilmesi ülküsünden uzak bir politik aktördür. Kendisiyle aramızdaki temel fark bu kavramların benim yaşamımda vazgeçilmez değerler olarak yer almasıdır. Bu bağlamda kendisiyle benzeşmedim, benzeşmeyeceğim.

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- Haksızlıklar karşısında susmayacağım. Dilsiz bir şeytana dönüşmedim, dönüşmeyeceğim.

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- Siyasi rakiplerimiz kim olursa olsun etik değerlere her zaman bağlı kalacağım.

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-Kendilerinin yapageldiği üzere ailelerimizi, aramızdaki siyasi rekabete alet etmedim, etmeyeceğim.

*

- İktidar bana, Erdoğan’ın yaptıklarını yapmam halinde gelebilecekse... İstemem... Benden uzak dursun.

*

- Büyük şairimiz Edip Cansever’in dizelerinden ilham alarak söylemek isterim ki... Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak gülmek, ülkemizin her bir ferdi gülüyorsa gülmektir.

Saygılarımla.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı

İHLAS FİNANS TASFİYE EDİLMELİ, GARİBANLARIN YÜZÜ GÜLMELİ





AMERİKALI Mücahit Ören’in İhlas Finans’ında yüz bin kişinin tam 800 milyon doları battı.

*

Türkiye’deki batık bankaların tümü, TMSF tarafından tasfiye edildi.

Bunun tek istisnası: İhlas Finans...

İhlas Finans, TMSF tarafından tasfiye edilmediği için parasını bu bankaya kaptıran vatandaşlarımız maalesef paralarını kurtaramadı.

*

Yapılması gereken şudur:

Bankacılık Kanunu’na bir madde eklenerek İhlas Finans’ın TMSF tarafından tasfiyesi sağlanmalıdır.

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Eğer bu yapılırsa gariban vatandaşların alacakları, İhlas Finans’ın varlığıyla karşılanacaktır.

Peki İhlas Finans’ın varlığı, vatandaşların alacaklarını karşılamaya yetmezse ne olacak?

Şu olacak:

Amerikalı Mücahit’e “Öde şu borcunu” denecek.

O zaman da Amerikalı Mücahit, lüks ve şatafat içinde yaşadığı hayattan biraz feragat edip gariban vatandaşlara olan borcunu ödemek durumunda kalacak.

*

Amerikalı Mücahit’e önerim: Tez elden Bodrum’daki 7 milyon Euro’luk villanı satışa çıkarmaya bak.

KUSURA BAKMAYIN AMA KORAY BEY

MERAL Hanım’la MHP Genel Başkanlığı için yarışırken...

“Meral Hanım’ın Cemaat tarafından desteklendiği algısı var” demiştiniz.

*

Meral Hanım’la birlikte hareket etmeye başladığınız şu günlerde...

Bu açıklamanızla hesaplaşmanız gerekmez mi?

ALLAHU EKBER DİYEN VURULACAKTIR





İTALYA’da şöyle şeyler olmuş:

- Venedik valisi “San Marco Meydanı’nda Allahu ekber diye bağıran herhangi biri keskin nişancılar tarafından vurulacağını bilmeli” demiş.

- Venedik valisinin bu açıklamayı yaptığı sırada içeri giren Floransa valisi, “Allahu ekber” diyerek şaka yapmış.

*

- “Allahu ekber”e böyle yaklaşan bu iki valiyi mi lanetleyeyim?

- “Allahu ekber”in bu noktalara gelmesine neden olan katilleri mi lanetleyeyim?

Bilemedim.

SEN EN İYİSİ ŞUNLARI YAP MURAT BAŞOĞLU!

- BİR an önce insanlıktan istifa et.

*

- Kafayı bir daha asla çıkarma.

*

- Çatlayan ar damarını yapıştıracak bir yol bul.

*

- İnsan içine pek çıkma.

*

- Rezil olmayı başar.

NOTLAR

- KEMAL Kılıçdaroğlu’nun yazılı açıklamasına bir cevap vermeyi planlıyorum.

*

- Dünkü yazımda “dayısının oğlunun eski kocasının yeğeni” diye bir şey yazmışım. Ulan Murat Başoğlu! Nevrimizi döndürdün nevrimizi!

*

- Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” adlı şarkısını dinledim. Çok gıcık bir şarkı ama insan kopamıyor şarkıdan.

*

- Sibel Can, Seda Sayan falan doğum tarihlerini değiştirmek için uğraşıyorlarmış. Ben bu konuda Ajda’cıyım!