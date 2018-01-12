Melih Gökçek Sözcü’de yazarsa

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- Dayanamayıp Ankara’nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna’ya kesin laf çakar.

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- Dayanamayıp sözü mutlaka kendisinin gitmesiyle Ankara’nın kaybettiğine getirir.

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- Dayanamayıp Atatürk şiiri yazar.

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- Dayanamayıp Rahmi Turan’ı kafalamaya çalışır.

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- Dayanamayıp Sözcü’de hizipleşme çıkarır.

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- Dayanamayıp Akit gazetesine çakar.

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- Dayanamayıp Sözcü’ye yüzde 20 ortak olur.

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- Dayanamayıp Ertuğrul Akbay’la röportaj yapar.

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- Dayanamayıp Fehmi Koru’ya girişir.

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- Dayanamayıp Sözcü’nün önüne bir dinozor heykeli diker.

ABDULLAH GÜL KONUSUNDA ERDOĞAN NEDEN HAKLI?

- ABDULLAH Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya...

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- Abdullah Gül dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya...

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- Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...

*

- Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

*

- Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

*

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.

Eh! Haksız da sayılmaz hani.

ASLA BULUNMAK İSTEMEDİĞİM YERLER

RİVAYET odur ki Dostoyevski Baba şöyle demiş:

“Dünyanın en zor hissi, bir insanın kendini ait hissetmediği bir yerde bulunma zorunluluğudur.”

*

Bu durumda...

- Kasıntı bir düğünde...

- Sıkıcı bir konferansta...

- Liselerarası bir münazara yarışmasında...

- Bir kayak otelinde...

Bulunmak...

Benim açımdan dünyanın en zor hissidir.

KIVIRCIK ALİ





VEFAT yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum Kıvırcık Ali’yi...

28 Şubat’ta herkesin ekranında görünmek istemediği Kanal 7’ye aslanlar gibi çıkıp Alevi türküleri söylemiş bir babayiğitti kendisi.

Kısacası...

İyi bilirdik, iyi bilirdik, iyi bilirdik.

İSMET ABİ, AHMET ABİ

CAVİT Çağlar’ın Türk siyasetine armağan ettiği ünlü cümle şudur:

“Kasıma kadar İsmet Abi”...

HDP’deki iç kavganın ardından Ahmet Türk’ün adının eş genel başkanlık için geçmesi üzerine...

Cavit Çağlar’ın o meşhur sözünü hatırlamadan edemedim.

BAYILDIM BU ESPRİYE





GALİBA ilk “Berkutay” adlı bir Twitter kullanıcısı paylaştı.

Ardından da sosyal medyada pıtrak gibi çoğaldı.

Bizim Kanal D Haber’de ekrana getirdiğimiz...

“Kâğıt para mikrop saçıyor” başlıklı haberle ilgili olarak...

“Bu kış da hasta olmayacağız” esprisinden söz ediyorum.

Bayıldım espriye.

Gerçekten ince görmüş.

MİLLİ VE YERLİLİK AÇISINDAN CHP’YE BİR TAVSİYE

İKTİDARIN sizi millilik ve yerlilik açısından sıkıştırmasını boşa çıkarmak için...

Ve tabii ayrıca vatanseverlik için...

ABD’nin PYD ile birlikte hareket etmesine ve PYD’ye silah vermesine yönelik...

Çok etkili bir itirazı dile getirmeniz şarttır.

ORTADOĞU’DA DAĞITILAN KARTLARDAN BİLE DAHA KARMAŞIK KARTLAR

- SEDA Sayan...

- Gülben Ergen...

- Yeşim Salkım...

- Ece Erken...

- Seren Serengil...

- Hande Yener...

- Demet Akalın...

Arasında her gün yeniden dağıtılan kartlar, Ortadoğu’da yeniden dağıtılan kartlardan bile çok daha karmaşık, çok daha girift, çok daha anlaşılmaz.