Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?

Şunu yapıyor:
HDP’ye oy vermiş seçmenin gönlünü kazanmak için taktikler, stratejiler, politikalar geliştirerek... Bunun üzerine üzerine gidiyor.
Malum 1 tanecik oy bile çok mühim.
*
Peki bizim Melih Gökçek, Twitter’da ne yapıyor?
*
Şunu yapıyor:
Ekrem İmamoğlu’na HDP üzerinden hiç durmadan saldırıyor, saldırıyor.
Asla saldırmalara doyamıyor.
Ve HDP’den gelebilecek oyları kaçırtıyor.
*
Bu durumda...
İki ihtimal var:
*
BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Melih Gökçek, akılsızca bir strateji sürdürdüğünün farkında bile değil.
*
İKİNCİ İHTİMAL: Ya da Melih Gökçek, İmamoğlu’nun kazanmasını arzu eden kripto bir Ekrem İmamoğlu’cu...
*
Birinci ihtimal geçerliyse fena...
İkinci ihtimal geçerliyse daha da fena...
DAHA GÜZEL OLMAZ MI?
SİYASETÇİLER, garibanların yoksul sofralarına iftar misafiri olacaklarına...
Garibanları kendi ballı börekli iftar sofralarına misafir etseler...
Daha güzel olmaz mı?
RAMAZAN DAVULCUSU DÜŞMANLARINA KILIM
ORUÇ, iftar, sahur... Bunlar Batı’nın dini ritüelleri olsaydı...
Ve Londra, Paris, Roma sokaklarından sahur vakti davulcu geçseydi...
Londra, Paris, Roma sokaklarında bu davulcularla fotoğraf çektirmek için kendilerini paralayacak olan tipler...
“Ramazan davulcusu geleneği bitsin” falan diye imza kampanyası düzenliyorlar.
*
İşte biraz da bu yüzden kılım ramazan davulcusu düşmanlarına.
İMAMOĞLU BU AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE
GEÇEN pazartesi akşamı Binali Yıldırım’ı konuk etmiştik Tarafsız Bölge’de...
Sorulması gereken her soruyu sormuştuk Yıldırım’a...
*
Bu akşam sıra Ekrem İmamoğlu’nda...
Ona da sorulması gereken her soruyu soracağız.
*
Bekleriz.
YETİME KAFTAN GİYDİRDİ İZLANDA
HADSİZE had bildirmek, yetime kaftan giydirmek gibidir.
*
İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ellerinden Filistin pankartlarını düşürmeyen İzlanda ekibinin yaptığı...
İşte tam da böyle bir şeydir.
*
Allah razı olsun kendilerinden.
BİNALİ BEY NELER YAPMALI?
İlk fırsatta rakibine Erzincan’ın dik halayıyla meydan okumalı.
*
“Bağdaş kurmak için bizim kurs almaya ihtiyacımız yok” diye demeç vermeli.
*
“Güldür Güldür Show”da görünmeli.
*
Kucağında üç kediyle fotoğraf çektirmeli.
*
Nişantaşı’nda vitrin gezmeli.
*
“Proje değiliz... Projeciyiz...” sloganını acilen tedavüle sokmalı.
*
Bir üniversite kantininde gençlerle teklifsiz tekellüfsüz bir muhabbet çevirmeli.
*
Bisikletle Belgrad Ormanları’nda küçük bir tur atmalı.
*
Çocukluk ve gençlik fotoğraflarını tedavüle sokmalı...
*
Şarkıdan, türküden falan uzak durup fıkralara abanmalı.
DİNDARLARIN DEĞİŞİMİ
Bir aşiretin birbirine kaderden mecbur bırakılmış mensupları gibi algılanmaktan fena halde sıkılmış durumdalar... Bu nedenle bireyselleşiyorlar.
*
Asla kafa dengi olmadıkları tiplerle aynı siyasi çerçeve içinde değerlendirilmekten feci bunalmış durumdalar... Bu nedenle gitgide daha çok kendine özgü oluyorlar.
*
Evlerindeki çocuklarının bayrağını yükselttikleri değerlere karşı direnme güçlerini fazlasıyla yitirmiş durumdalar. Bu nedenle zorunlu olarak farklılaşıyorlar.
*
İçinde ahlak barındırmayan şekilci mi şekilci bir dindarlık anlayışının yozlaştırıcı yönlerini fark etmiş durumdalar. Bu nedenle şekilden öze geçiş yapıyorlar.
MÜLAKAT/LİYAKAT
Mülakat, liyakatin düşmanıdır.
*
Mülakatın olduğu yerde liyakat zor barınır.
*
Liyakate giden yollar, mülakat duvarlarıyla kesilir.
*
Mülakat, liyakati her zaman ham yapmıştır.
*
Hem liyakat hem mülakat... Çok zor be hacım.
Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi?
AK Parti ve Binali Yıldırım ne yapıyor?
Şunu yapıyor:
HDP’ye oy vermiş seçmenin gönlünü kazanmak için taktikler, stratejiler, politikalar geliştirerek... Bunun üzerine üzerine gidiyor.
Malum 1 tanecik oy bile çok mühim.
*
Peki bizim Melih Gökçek, Twitter’da ne yapıyor?
*
Şunu yapıyor:
Ekrem İmamoğlu’na HDP üzerinden hiç durmadan saldırıyor, saldırıyor.
Asla saldırmalara doyamıyor.
Ve HDP’den gelebilecek oyları kaçırtıyor.
*
Bu durumda...
İki ihtimal var:
*
BİRİNCİ İHTİMAL: Ya Melih Gökçek, akılsızca bir strateji sürdürdüğünün farkında bile değil.
*
İKİNCİ İHTİMAL: Ya da Melih Gökçek, İmamoğlu’nun kazanmasını arzu eden kripto bir Ekrem İmamoğlu’cu...
*
Birinci ihtimal geçerliyse fena...
İkinci ihtimal geçerliyse daha da fena...
DAHA GÜZEL OLMAZ MI?
SİYASETÇİLER, garibanların yoksul sofralarına iftar misafiri olacaklarına...
Garibanları kendi ballı börekli iftar sofralarına misafir etseler...
Daha güzel olmaz mı?
RAMAZAN DAVULCUSU DÜŞMANLARINA KILIM
ORUÇ, iftar, sahur... Bunlar Batı’nın dini ritüelleri olsaydı...
Ve Londra, Paris, Roma sokaklarından sahur vakti davulcu geçseydi...
Londra, Paris, Roma sokaklarında bu davulcularla fotoğraf çektirmek için kendilerini paralayacak olan tipler...
“Ramazan davulcusu geleneği bitsin” falan diye imza kampanyası düzenliyorlar.
*
İşte biraz da bu yüzden kılım ramazan davulcusu düşmanlarına.
İMAMOĞLU BU AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE
GEÇEN pazartesi akşamı Binali Yıldırım’ı konuk etmiştik Tarafsız Bölge’de...
Sorulması gereken her soruyu sormuştuk Yıldırım’a...
*
Bu akşam sıra Ekrem İmamoğlu’nda...
Ona da sorulması gereken her soruyu soracağız.
*
Bekleriz.
YETİME KAFTAN GİYDİRDİ İZLANDA
HADSİZE had bildirmek, yetime kaftan giydirmek gibidir.
*
İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ellerinden Filistin pankartlarını düşürmeyen İzlanda ekibinin yaptığı...
İşte tam da böyle bir şeydir.
*
Allah razı olsun kendilerinden.
BİNALİ BEY NELER YAPMALI?
İlk fırsatta rakibine Erzincan’ın dik halayıyla meydan okumalı.
*
“Bağdaş kurmak için bizim kurs almaya ihtiyacımız yok” diye demeç vermeli.
*
“Güldür Güldür Show”da görünmeli.
*
Kucağında üç kediyle fotoğraf çektirmeli.
*
Nişantaşı’nda vitrin gezmeli.
*
“Proje değiliz... Projeciyiz...” sloganını acilen tedavüle sokmalı.
*
Bir üniversite kantininde gençlerle teklifsiz tekellüfsüz bir muhabbet çevirmeli.
*
Bisikletle Belgrad Ormanları’nda küçük bir tur atmalı.
*
Çocukluk ve gençlik fotoğraflarını tedavüle sokmalı...
*
Şarkıdan, türküden falan uzak durup fıkralara abanmalı.
DİNDARLARIN DEĞİŞİMİ
Bir aşiretin birbirine kaderden mecbur bırakılmış mensupları gibi algılanmaktan fena halde sıkılmış durumdalar... Bu nedenle bireyselleşiyorlar.
*
Asla kafa dengi olmadıkları tiplerle aynı siyasi çerçeve içinde değerlendirilmekten feci bunalmış durumdalar... Bu nedenle gitgide daha çok kendine özgü oluyorlar.
*
Evlerindeki çocuklarının bayrağını yükselttikleri değerlere karşı direnme güçlerini fazlasıyla yitirmiş durumdalar. Bu nedenle zorunlu olarak farklılaşıyorlar.
*
İçinde ahlak barındırmayan şekilci mi şekilci bir dindarlık anlayışının yozlaştırıcı yönlerini fark etmiş durumdalar. Bu nedenle şekilden öze geçiş yapıyorlar.
MÜLAKAT/LİYAKAT
Mülakat, liyakatin düşmanıdır.
*
Mülakatın olduğu yerde liyakat zor barınır.
*
Liyakate giden yollar, mülakat duvarlarıyla kesilir.
*
Mülakat, liyakati her zaman ham yapmıştır.
*
Hem liyakat hem mülakat... Çok zor be hacım.