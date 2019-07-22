Meclis Başkanı Şentop ile ‘Tostçu Erol’ muhabbeti

Dolmabahçe’de TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop ile özel bir “Tarafsız Bölge” yayını yaptık.
Konumuz şuydu:
“Bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili tartışmalar.”
*
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hem programda hem de yaptığımız sohbette...
Diyaloğa açık...
Bütün partilere eşit mesafede durmaya çalışan...
Gündelik siyasi polemiklere girmemeye özen gösteren...
Çözüm odaklı...
Meselelere tarihsel perspektifi gözeterek yaklaşan...
Bir Meclis Başkanı profili sergiledi.
*
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konusuna da fazlasıyla hâkimdi.
Evet, söyledikleri arasında tartışmaya açık hususlar vardı.
Ancak konuya gayet tutarlı bir bütüncüllük içinde yaklaşmaktaydı.
*
Program bitti...
Cumartesi gecesi ateşi, henüz sönmemişti.
Dolmabahçe’den Beşiktaş’a doğru şöyle bir baktık:
Dışarıda gürül gürül akan bir dünya!
“Hadi” dedik, “Şöyle biraz yürüyelim.”
Meclis Başkanı Şentop’la birlikte elimizi kolumuzu sallayarak başladık yürümeye...
Beşiktaş Meydanı’nı geçtik.
Midyeci Ahmet’in önündeki kalabalığı yararak ilerledik.
Sonra da bulduğumuz münasip bir mekâna oturduk.
*
Midyeci Ahmet’in popülerliğinden falan söz ederken...
Şentop, birden bana dönüp...
“Son günlerde YouTube’da fenomen olan bir Tostçu Erol var... Hiç rastladınız mı?” diye sordu.
İlk defa duyuyordum Tostçu Erol’u...
*
Şentop, başladı anlatmaya:
“Gaziantep’te yaşıyor bu Tostçu Erol... Enteresan bir tost yapma tekniği var... Sucuk ve yumurtayı pişiriyor, ekmeği ikiye bölüp bu karışımın üstüne koyup bastırıyor, sonra kaşar ilave edip servis yapıyor... Aynısından yapmayı ben de denedim... Bayağı lezzetli oluyor.”
*
Meğer Tostçu Erol, “atom” adını verdiği bu tostu yaparken videolar çekiyormuş... Çektiği videolar, YouTube’da izlenme rekorları kırıyormuş... Özellikle gençler, Tostçu Erol’un hayranıymış...
Ve hay bin kunduz!
Meğer bütün bunlardan benim zırnık kadar bile haberim yokmuş!
*
Bu tost muhabbetinin ardından...
Aniden canımız acayip tost çekmesin mi?
Garsona “Siz de tost bulunur mu acaba?” diye sordum.
Cevap olumlu olunca... “Bize iki tost, iki ayran” diye verdim siparişi...
Tostçu Erol’un “atom”unun yanında zavallı kalacak bir tost geldi masaya...
Kaşarlı, mütevazı, düşük profilli, iddiasız, kendi halinde bir tost!
Bununla nefsimizi kandırmaya çalışırken...
Meclis Başkanı Şentop, “Tabii bunun Tostçu Erol’un tostuyla uzaktan yakından alakası yok” demeyi ihmal etmedi.
*
Bu hikâyenin sonu:
İki gündür evde Tostçu Erol’un tostundan yapmak için çabalamaktayım. Mutfağım yumurta lekeleriyle, sucuk kokusuyla, heba olmuş kaşar peynirlerle çalkalanmakta.
Dilimde ise “Hay Allah senin müstahakkını versin Tostçu Erol” cümlesi...
BU TEPKİYİ KOYAN CHP’LİLERİ HARARETLE TEBRİK EDİYORUM
KARABURUN’un CHP’li belediye başkanı...
Şöyle bir şey yaptı:
Belediyenin bir şirketine kendini müdür atadı.
Böylece hem başkanlıktan, hem de müdürlükten maaş almaya başladı.
Çifte kavrulmuş lokum yani.
*
Belediye başkanı, kendisine gösterilen tepkiler üzerine...
“Falanca yasanın falanca maddesinin falanca bendine göre... Ben böyle bir işlem yapabiliyorum... Alacağım çifte maaşımı... Kesin sesinizi...” demeye getiren yazılı bir açıklama yaptı.
*
Bu yazılı açıklama karşısında...
Sosyal medyada CHP’li olduklarını ifade eden birçok kişi...
Bu belediye başkanına milim sahip çıkmayıp...
“E hani etik? Etik ne oldu? Sen en iyisi partiden istifa et! Bize yakışmıyorsun!” falan diye mesajlar yolladılar.
Keşke bütün partilerin tabanları, kendi partilerinde yaşanan arızalar karşısında bu denli duyarlı olabilseler.
Keşke siyasette kırılan kollar, hiçbir biçimde yen içinde kalmasa...
DEVLET BAHÇELİ’NİN FOTOĞRAFINA BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM
Ben olsam arabaya binmeden önce kravatı gevşetir, ceketi yan koltuğa fırlatırdım... Ama Devlet Bey, ceketinin düğmelerini bile açmamış.
*
- Elindeki tespihten anladığım kadarıyla sanırım “Benim çok zengin bir tespih koleksiyonum var” demek istiyor.
*
- Bundan sonra ben de kol saatimin rengini, takım elbisemin rengi ile uyumlu hale getirmeye çalışacağım, söz.
*
- Fotoğrafın dersi: Karizmanızın çarpan etkisiyle yansımasını istiyorsanız... Muhakkak çerçevesiz siyah bir güneş gözlüğü kullanın.
SÜLEYMAN ARİF EMRE
MİLLİ Görüş’ün çınarlarından Süleyman Arif Emre, Cumhuriyet’le yaşıttı.
1923’te dünyaya gelmişti.
Taaa Milli Nizam Partisi’nden beri Erbakan’ın yanında durdu.
*
Yaşına rağmen çok dinç kalmayı başardı Süleyman Arif Emre.
Bunu da yaz kış buz gibi soğuk suyla duş almasına bağlayanlar vardı.
*
Allah rahmet eylesin.
SETA’NIN ARKASINDA PUTİN Mİ VAR?
RUSYA’nın finanse ettiği yayın organlarında çalışan meslektaşlarımız, Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettikleri programın ardından yayın organlarından atıldılar.
*
Atılır atılmaz da...
Şöyle dediler:
“Bu işin arkasında SETA raporu var... SETA’nın fişlemesinin ilk meyvesi ortaya çıktı...”
*
Pardon ama sormak isterim:
Sizi kovan Putin’di.
Ne yani?
SETA’nın arkasında Putin mi var?
Meclis Başkanı Şentop ile ‘Tostçu Erol’ muhabbeti
GEÇEN cumartesi akşamıydı.
Dolmabahçe’de TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop ile özel bir “Tarafsız Bölge” yayını yaptık.
Konumuz şuydu:
“Bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili tartışmalar.”
*
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hem programda hem de yaptığımız sohbette...
Diyaloğa açık...
Bütün partilere eşit mesafede durmaya çalışan...
Gündelik siyasi polemiklere girmemeye özen gösteren...
Çözüm odaklı...
Meselelere tarihsel perspektifi gözeterek yaklaşan...
Bir Meclis Başkanı profili sergiledi.
*
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konusuna da fazlasıyla hâkimdi.
Evet, söyledikleri arasında tartışmaya açık hususlar vardı.
Ancak konuya gayet tutarlı bir bütüncüllük içinde yaklaşmaktaydı.
*
Program bitti...
Cumartesi gecesi ateşi, henüz sönmemişti.
Dolmabahçe’den Beşiktaş’a doğru şöyle bir baktık:
Dışarıda gürül gürül akan bir dünya!
“Hadi” dedik, “Şöyle biraz yürüyelim.”
Meclis Başkanı Şentop’la birlikte elimizi kolumuzu sallayarak başladık yürümeye...
Beşiktaş Meydanı’nı geçtik.
Midyeci Ahmet’in önündeki kalabalığı yararak ilerledik.
Sonra da bulduğumuz münasip bir mekâna oturduk.
*
Midyeci Ahmet’in popülerliğinden falan söz ederken...
Şentop, birden bana dönüp...
“Son günlerde YouTube’da fenomen olan bir Tostçu Erol var... Hiç rastladınız mı?” diye sordu.
İlk defa duyuyordum Tostçu Erol’u...
*
Şentop, başladı anlatmaya:
“Gaziantep’te yaşıyor bu Tostçu Erol... Enteresan bir tost yapma tekniği var... Sucuk ve yumurtayı pişiriyor, ekmeği ikiye bölüp bu karışımın üstüne koyup bastırıyor, sonra kaşar ilave edip servis yapıyor... Aynısından yapmayı ben de denedim... Bayağı lezzetli oluyor.”
*
Meğer Tostçu Erol, “atom” adını verdiği bu tostu yaparken videolar çekiyormuş... Çektiği videolar, YouTube’da izlenme rekorları kırıyormuş... Özellikle gençler, Tostçu Erol’un hayranıymış...
Ve hay bin kunduz!
Meğer bütün bunlardan benim zırnık kadar bile haberim yokmuş!
*
Bu tost muhabbetinin ardından...
Aniden canımız acayip tost çekmesin mi?
Garsona “Siz de tost bulunur mu acaba?” diye sordum.
Cevap olumlu olunca... “Bize iki tost, iki ayran” diye verdim siparişi...
Tostçu Erol’un “atom”unun yanında zavallı kalacak bir tost geldi masaya...
Kaşarlı, mütevazı, düşük profilli, iddiasız, kendi halinde bir tost!
Bununla nefsimizi kandırmaya çalışırken...
Meclis Başkanı Şentop, “Tabii bunun Tostçu Erol’un tostuyla uzaktan yakından alakası yok” demeyi ihmal etmedi.
*
Bu hikâyenin sonu:
İki gündür evde Tostçu Erol’un tostundan yapmak için çabalamaktayım. Mutfağım yumurta lekeleriyle, sucuk kokusuyla, heba olmuş kaşar peynirlerle çalkalanmakta.
Dilimde ise “Hay Allah senin müstahakkını versin Tostçu Erol” cümlesi...
BU TEPKİYİ KOYAN CHP’LİLERİ HARARETLE TEBRİK EDİYORUM
KARABURUN’un CHP’li belediye başkanı...
Şöyle bir şey yaptı:
Belediyenin bir şirketine kendini müdür atadı.
Böylece hem başkanlıktan, hem de müdürlükten maaş almaya başladı.
Çifte kavrulmuş lokum yani.
*
Belediye başkanı, kendisine gösterilen tepkiler üzerine...
“Falanca yasanın falanca maddesinin falanca bendine göre... Ben böyle bir işlem yapabiliyorum... Alacağım çifte maaşımı... Kesin sesinizi...” demeye getiren yazılı bir açıklama yaptı.
*
Bu yazılı açıklama karşısında...
Sosyal medyada CHP’li olduklarını ifade eden birçok kişi...
Bu belediye başkanına milim sahip çıkmayıp...
“E hani etik? Etik ne oldu? Sen en iyisi partiden istifa et! Bize yakışmıyorsun!” falan diye mesajlar yolladılar.
Keşke bütün partilerin tabanları, kendi partilerinde yaşanan arızalar karşısında bu denli duyarlı olabilseler.
Keşke siyasette kırılan kollar, hiçbir biçimde yen içinde kalmasa...
DEVLET BAHÇELİ’NİN FOTOĞRAFINA BAKARKEN MIRILDANDIKLARIM
Ben olsam arabaya binmeden önce kravatı gevşetir, ceketi yan koltuğa fırlatırdım... Ama Devlet Bey, ceketinin düğmelerini bile açmamış.
*
- Elindeki tespihten anladığım kadarıyla sanırım “Benim çok zengin bir tespih koleksiyonum var” demek istiyor.
*
- Bundan sonra ben de kol saatimin rengini, takım elbisemin rengi ile uyumlu hale getirmeye çalışacağım, söz.
*
- Fotoğrafın dersi: Karizmanızın çarpan etkisiyle yansımasını istiyorsanız... Muhakkak çerçevesiz siyah bir güneş gözlüğü kullanın.
SÜLEYMAN ARİF EMRE
MİLLİ Görüş’ün çınarlarından Süleyman Arif Emre, Cumhuriyet’le yaşıttı.
1923’te dünyaya gelmişti.
Taaa Milli Nizam Partisi’nden beri Erbakan’ın yanında durdu.
*
Yaşına rağmen çok dinç kalmayı başardı Süleyman Arif Emre.
Bunu da yaz kış buz gibi soğuk suyla duş almasına bağlayanlar vardı.
*
Allah rahmet eylesin.
SETA’NIN ARKASINDA PUTİN Mİ VAR?
RUSYA’nın finanse ettiği yayın organlarında çalışan meslektaşlarımız, Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettikleri programın ardından yayın organlarından atıldılar.
*
Atılır atılmaz da...
Şöyle dediler:
“Bu işin arkasında SETA raporu var... SETA’nın fişlemesinin ilk meyvesi ortaya çıktı...”
*
Pardon ama sormak isterim:
Sizi kovan Putin’di.
Ne yani?
SETA’nın arkasında Putin mi var?