Marjinal ne arar Beyoğlu’nda

*

“Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller, edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabilirler. Ama baskıyla, kendilerinden olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, şiddete vardırırlarsa hiç kimse kusura bakmasın, kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız”.

*

Danışmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a acilen bir Beyoğlu brifingi vermesinde büyük yarar var.

Zira Beyoğlu, çoktaaan bir marjinaller yurdu olmaktan çıkmış durumda.

*

Nereye mi gitti marjinaller?

Nereye gidecekler?

İyi atlara binip başka diyarlara göç eylediler.

*

- Bir kısmı Kadıköy’e taşındı, bir kısmı Karaköy’e...

- Bir kısmı Bodrum’da kafe açtı, bir kısmı Alaçatı’da sörfe başladı.

- Bir kısmı Samatya’da takılıyor, bir kısmı Kumkapı’da...

- Bir kısmı Halkalı’daki yeni rezidanslara çekildi, bir kısmı Üsküdar’a...

- Bir kısmı Anadolu’ya anacığının tarhana çorbasına döndü, bir kısmı yurtdışına kapağı attı.

*

Kısacası...

Demem o ki...

- Ya danışmanları bilgilendirmelidir Cumhurbaşkanı’nı...

- Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebdili kıyafet eyleyip dolaşmalıdır Beyoğlu’nda...

*

Eğer tebdili kıyafet eyleyip dolaşırsa...

Şaşırarak...

“Yahu nereye gitti bu marjinaller? Nereden çıktı bu nargile kafeler?” demesi kaçınılmaz olacaktır.

KEFEN SOYTARILIK ARACI DEĞİLDİR

FOTOĞRAFTA gördüğünüz bu adamın adı: Aydın Arabacı.

Jilet gibi takım elbisesinin üstüne aldığı beyaz örtü ise... Güya kefenmiş.

*

Peki niye kefen giyiyor bu adam?

AK Parti’nin Aydın İl Başkanlığı’na aday olmuş da ondan...

*

Buradan AK Parti yönetimine sesleniyorum:

*

- Bunca şehit verdiğimiz bir dönemde kefenle yapılan bu politik şova derhal el koyunuz.

*

- Kefenin bir soytarılık aracı olmayacağını, olamayacağını bu Aydın Arabacı adlı şahsa anlatınız.

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- Gencecik çocuklarımız vatan uğruna canlarını verirken kefenle şov yapan bu adamın adaylığını reddediniz.

MUAMMALI DURUMLARIN KİŞİ ÜZERİNDEKİ 7 ETKİSİ

- BİR: Çok fazla makarna yediriyor.

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- İKİ: Gülden Karaböcek dinletiyor.

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- ÜÇ: Ağır akan filmler izlettiriyor.

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- DÖRT: Günde 20 bin adım yürütüyor.

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- BEŞ: Boşvermişlik aşılıyor.

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- ALTI: Sürekli “var mı yeni bir dedikodu” diye dolaştırıyor.

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- YEDİ: Mizah duygusunu geliştiriyor.

KILIÇDAROĞLU ÜÇ SEÇİMİN ÜÇÜNÜ DE KAZANACAKMIŞ

DOĞRUDUR.

Kazanır.

Hem de kesin kazanır.

*

Nasıl mı?

Şöyle:

*

Üç seçimin üçünü de...

AK Parti kazansa da...

Kemal Bey koltuğunu koruyarak...

Kazanmış olur.

DOLAR DEMEÇLERİ

BENİM bildiğim en tehlikeli yetkili demeçleri...

Dolar konusunda verilen demeçlerdir.

*

Diğer konularda verilen demeçlerin her biri için muhakkak bir çıkış yolu bulunabiliyor ama sıra dolara gelince...

İşte orada duruluyor.

- Çünkü rakamlar kesin ve net.

- Çünkü rakamlar acımasız.

- Çünkü rakamlar eğip bükmeye gelmiyor.

*

Kısacası tavsiyem şudur yetkililere:

Konu dolar ise...

Bin kere düşünüp öyle demeç verin.

MAGAZİN KISIRDÖNGÜLERİ

- Aldatılmayı kabul ederim diyen bir ünlü / Ve ona laf saydıran on binlerce kişi.

*

- Beni taşıyacak erkek arıyorum diyen Ajda Pekkan / Ve bunun üzerinden espriler, şakalar falan havalandıranlar.

*

- Alişan ve bin iki yüz elli sekizinci evlilik teklifi...

DÜMEN

ARKADAŞIMA anlatıyorum.

Diyorum ki:

“İşadamının biri, karısına ‘FETÖ’den hakkımda soruşturma var, malımıza mülkümüze el koyacaklar’ demiş ve karısını dümenden boşanmaya ikna etmiş. Boşanır boşanmaz da sevgilisiyle evlenmiş”.

*

Bunu duyan evli arkadaşım şöyle diyor:

“Vallahi billahi bu dümen benim aklıma daha önceden gelmişti ama uygulamaya sokmaya cüret edememiştim”.