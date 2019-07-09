Mansur Yavaş için gelsin: Devri sabık nasıl yaratılır?

Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“Adamın hiçbir şeyini bulamadılar buna sarılıyorlar” derler.
*
Adamın evindeki tartışmalı güvenlik kameralarıyla...
Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“E hani trilyonluk yandaş ihaleleri?” diyerek kendilerini kurtarırlar.
*
Adamın elinde kalan tek cipi en büyük yolsuzluk olarak göstererek...
Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“En büyük yolsuzluğu buysa... Kalsın, almayayım” derler.
*
Devri sabık yaratmak...
Kıytırık jet skilerle, güvenlik kameralarla, teslim edilmeyen ciple falan olmaz.
*
Devri sabık yaratmak için...
Adamın çeyrek asrı aşkın icraat dönemiyle ilgili olarak...
Çeyrek asrı aşkın iddiaları doğrulayacak...
Nal gibi belgelerle, mıh gibi yolsuzluklarla falan çıkacaksın ortaya.
CEVABINI ARAYAN 4 SORU
BİR: Yeni Merkez Bankası Başkanı da görevden alınırsa ne olur?
*
İKİ: Nazlı Ilıcak ne zaman çıkacak?
*
ÜÇ: Acaba İmamoğlu bugün hangi Anadolu kasabasındadır?
*
DÖRT: Muharrem İnce’nin ayağına bir daha top gelir mi?
TÜRK HAVA KURUMU’NDA GÜZEL ŞEYLER OLMAKTA
TÜRK Hava Kurumu...
Yakın zamana kadar borçlarıyla, şikâyetlerle, tartışmalarla, zararlarla falan anılan bir kurum haline gelmişti.
Ben de bu sorunlara değinen yazılar yazmıştım.
*
Şimdi duyuyor ve görüyorum ki...
Türk Hava Kurumu’nun başına getirilen Balyoz kumpasına maruz kalmış emekli havacı generallerden Bertan Nogaylaroğlu...
THK içindeki FETÖ’cüleri temizleyerek...
THK’nın borçlarını yeniden yapılandırarak...
THK’da liyakati esas alıp hiçbir yöneticinin birinci ya da ikinci derece akrabasının kurumda çalışmaması kararını alarak...
Türk Hava Kurumu’nu yeniden havalandırmaya başlamış.
*
Bu arada...
2022’de yapılacak olan “Dünya Hava Oyunları”nın Türkiye’ye gelmesini de sağlamış.
*
Ne diyelim?
Nazar değmez inşallah!
AYNA KIRARAK KAPUTA ÇIKARAK MAĞDUR OLMAK
Hamile kadının kullandığı arabanın önünü kesen...
Kadını boğmak için arabaya saldıran...
Arabaya girmek için kapıya, pencereye yüklenen...
Kapıyı, pencereyi açamayınca sinirden arabanın aynasını kıran...
Öfkelerini alamayınca arabanın kaputunun üstünde tepinen...
Şehir magandaları, kendilerini savunmuşlar.
*
Yaptıkları savunmanın ana hattı ise şöyle bir şey:
“Annemiz hastaydı, ona yetişmeye çalışıyorduk, o yüzden böyle yaptık.”
*
Bu tür şehir magandalarının en temel özelliği şudur:
Hamile bir kadını görünce aslan kesilirler.
Azıcık zoru görünce de kuzu kesilirler kuzu...
SON GÜNLERDE ŞUNLARA DADANDIM
Külahta dondurma...
Balkonda film...
Klasik lokma...
Görevimiz Tehlike serisi...
Al Bowlly şarkıları...
Haşlanmış süt mısır...
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN SILA KONSERİNE DAİR
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği konserler dizisinde Sıla konseri de yer alıyor.
*
Muhafazakâr çevreler, şu üç nedenden dolayı buna şiddetle karşı çıkıyorlar:
BİR: Gezi’ye destek verdi.
İKİ: 15 Temmuz anmasına katılmadı.
ÜÇ: 15 Temmuz’la ilgili üstü kapalı olumsuz mesajlar verdi.
*
Sıla’nın vereceği konserin tarihine baktım:
16 Temmuz.
*
Gezi’ye destek vermesinde, hatta katılmasında sorun yok.
Kimler katılmadı ki! Katılanlara konser verdirilmese... Konser verecek sanatçı kalmaz.
*
15 Temmuz anmasına katılmamasında da sorun yok.
Kendi bileceği iştir. Kimseyi herhangi bir anmaya katılmaya zorlayamazsınız.
¡
Ancak...
15 Temmuz’la ilgili olumsuz yaklaşımlar sergilemesi nedeniyle...
Hiç değilse konser tarihi 16 Temmuz olarak belirlenmeseydi...
Ne bileyim, sanki daha iyi olurdu.
*
Not: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.”
GENÇLERE TAVSİYELER
Aramakla bulunmaz ama siz yine de arayın.
Temmuzda aşk olmaz, eylülü bekleyin.
Her zaman kasanın kazanacağı şeylerden uzak durun.
Çıtayı hep düşük tutun, uzun çıkarsa bahtınıza!
İdare edildiğinizi anladığınız anda vınlayın.
Bazı şeyleri sırf anı olsun diye yaşayın.
Mansur Yavaş için gelsin: Devri sabık nasıl yaratılır?
Artık ıskartaya çıkmış ihtiyar bir jet ski ile...
Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“Adamın hiçbir şeyini bulamadılar buna sarılıyorlar” derler.
*
Adamın evindeki tartışmalı güvenlik kameralarıyla...
Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“E hani trilyonluk yandaş ihaleleri?” diyerek kendilerini kurtarırlar.
*
Adamın elinde kalan tek cipi en büyük yolsuzluk olarak göstererek...
Devri sabık yaratmaya kalkarsan...
“En büyük yolsuzluğu buysa... Kalsın, almayayım” derler.
*
Devri sabık yaratmak...
Kıytırık jet skilerle, güvenlik kameralarla, teslim edilmeyen ciple falan olmaz.
*
Devri sabık yaratmak için...
Adamın çeyrek asrı aşkın icraat dönemiyle ilgili olarak...
Çeyrek asrı aşkın iddiaları doğrulayacak...
Nal gibi belgelerle, mıh gibi yolsuzluklarla falan çıkacaksın ortaya.
CEVABINI ARAYAN 4 SORU
BİR: Yeni Merkez Bankası Başkanı da görevden alınırsa ne olur?
*
İKİ: Nazlı Ilıcak ne zaman çıkacak?
*
ÜÇ: Acaba İmamoğlu bugün hangi Anadolu kasabasındadır?
*
DÖRT: Muharrem İnce’nin ayağına bir daha top gelir mi?
TÜRK HAVA KURUMU’NDA GÜZEL ŞEYLER OLMAKTA
TÜRK Hava Kurumu...
Yakın zamana kadar borçlarıyla, şikâyetlerle, tartışmalarla, zararlarla falan anılan bir kurum haline gelmişti.
Ben de bu sorunlara değinen yazılar yazmıştım.
*
Şimdi duyuyor ve görüyorum ki...
Türk Hava Kurumu’nun başına getirilen Balyoz kumpasına maruz kalmış emekli havacı generallerden Bertan Nogaylaroğlu...
THK içindeki FETÖ’cüleri temizleyerek...
THK’nın borçlarını yeniden yapılandırarak...
THK’da liyakati esas alıp hiçbir yöneticinin birinci ya da ikinci derece akrabasının kurumda çalışmaması kararını alarak...
Türk Hava Kurumu’nu yeniden havalandırmaya başlamış.
*
Bu arada...
2022’de yapılacak olan “Dünya Hava Oyunları”nın Türkiye’ye gelmesini de sağlamış.
*
Ne diyelim?
Nazar değmez inşallah!
AYNA KIRARAK KAPUTA ÇIKARAK MAĞDUR OLMAK
Hamile kadının kullandığı arabanın önünü kesen...
Kadını boğmak için arabaya saldıran...
Arabaya girmek için kapıya, pencereye yüklenen...
Kapıyı, pencereyi açamayınca sinirden arabanın aynasını kıran...
Öfkelerini alamayınca arabanın kaputunun üstünde tepinen...
Şehir magandaları, kendilerini savunmuşlar.
*
Yaptıkları savunmanın ana hattı ise şöyle bir şey:
“Annemiz hastaydı, ona yetişmeye çalışıyorduk, o yüzden böyle yaptık.”
*
Bu tür şehir magandalarının en temel özelliği şudur:
Hamile bir kadını görünce aslan kesilirler.
Azıcık zoru görünce de kuzu kesilirler kuzu...
SON GÜNLERDE ŞUNLARA DADANDIM
Külahta dondurma...
Balkonda film...
Klasik lokma...
Görevimiz Tehlike serisi...
Al Bowlly şarkıları...
Haşlanmış süt mısır...
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN SILA KONSERİNE DAİR
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği konserler dizisinde Sıla konseri de yer alıyor.
*
Muhafazakâr çevreler, şu üç nedenden dolayı buna şiddetle karşı çıkıyorlar:
BİR: Gezi’ye destek verdi.
İKİ: 15 Temmuz anmasına katılmadı.
ÜÇ: 15 Temmuz’la ilgili üstü kapalı olumsuz mesajlar verdi.
*
Sıla’nın vereceği konserin tarihine baktım:
16 Temmuz.
*
Gezi’ye destek vermesinde, hatta katılmasında sorun yok.
Kimler katılmadı ki! Katılanlara konser verdirilmese... Konser verecek sanatçı kalmaz.
*
15 Temmuz anmasına katılmamasında da sorun yok.
Kendi bileceği iştir. Kimseyi herhangi bir anmaya katılmaya zorlayamazsınız.
¡
Ancak...
15 Temmuz’la ilgili olumsuz yaklaşımlar sergilemesi nedeniyle...
Hiç değilse konser tarihi 16 Temmuz olarak belirlenmeseydi...
Ne bileyim, sanki daha iyi olurdu.
*
Not: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.”
GENÇLERE TAVSİYELER
Aramakla bulunmaz ama siz yine de arayın.
Temmuzda aşk olmaz, eylülü bekleyin.
Her zaman kasanın kazanacağı şeylerden uzak durun.
Çıtayı hep düşük tutun, uzun çıkarsa bahtınıza!
İdare edildiğinizi anladığınız anda vınlayın.
Bazı şeyleri sırf anı olsun diye yaşayın.