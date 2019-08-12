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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar

12 Ağustos 2019

Mansur Bey’in belalısı Melih Gökçek... Ekrem Bey’in belalısı galiba kendisi...

Mansur Bey daha çok işine odaklı gibi... Ekrem Bey biraz dağınık bir ilgiye sahip gibi...

*

Mansur Bey sessiz ve derinden gidiyor... Ekrem Bey inceden paldır küldür gidiyor...

*

Mansur Bey ekibine adam seçerken daha ihtiyatlı gibi... Ekrem Bey “Herkesi kucaklıyorum” yaklaşımının kurbanı oluyor gibi.

Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar

Mansur Bey milliyetçi sağa doğru daha rahat açılıyor... Ekrem Bey muhafazakâr sağa doğru daha rahat açılıyor.

*

Mansur Bey çaktırmadan, fark ettirmeden, matematiksel olarak iyi laf sokuyor... Ekrem Bey uzun konuşarak, dolambaçlı anlatımlarla iyi alttan alıyor...

*

Mansur Bey daha çok icraat adamı gibi... Ekrem Bey daha çok imaj adamı gibi...

*

Mansur Bey İç Anadolu... Ekrem Bey Türkiye...

*

Mansur Bey gideceği yolun sonunda gibi... Ekrem Bey gideceği yolun başında gibi...

*

Mansur Bey sempati halesi oluşturuyor... Ekrem Bey karizma oluşturmaya çalışıyor.

İHSAN ÖZKES HAHAHAHA!

İHSAN Özkes’i hatırlıyor musunuz?

Hani CHP’nin müftüsü idi...

Yıllarca CHP’de milletvekilliği yaptı.

AK Parti’ye dini argümanlarla saldırdı.

*

Sonra günlerden bir gün Külliye’ye gitti.

Ve başladı Külliye’yi övmeye... Ama nasıl övme!

Ardından CHP’ye çatmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenmeler falan.

*

Bu İhsan Özkes, en son nerede ortaya çıktı biliyor musunuz?

Sıkı durun: Ahmet Davutoğlu’nun Konya gezisinde!

*

Ahmet Davutoğlu’nun işi İhsan Özkes’e kaldıysa...

Yandı gülüm keten helva!

YEMEK KÜLTÜRÜMÜZE KARŞI TERÖRİST ATAKLAR

Lahmacunun içine Adana kebap koymak...

Ekmek arasına künefe koymak...

Yemek kültürümüze karşı en azılı terörist ataklardır.

*

Bu teröre dur demenin vakti geldi de geçiyor bile...

AŞKIN NUR YENGİ’NİN ŞİŞE ÜFLEMESİ

BENİM ev, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nun yakınlarında...

Açıkhava’da konser varsa, benim terasta muhakkak yankılanıyor.

*

Geçen akşam, baktım, Aşkın Nur Yengi’nin sesi yükseliyor Açıkhava’da...

Şarkılar falan sürerken...

Birden şişe üfleyerek ritim tutmaya başladı.

*

Aşkın Nur Yengi’nin şişe üfleyerek ritim tutmasını...

30 yıl önce ben de çok desteklemiştim.

Ama 30 yıl sonra... Pek çekilmiyor yahu!

Mansur Bey ile Ekrem Bey arasındaki farklar

RTÜK BAŞKANI DİYOR Kİ: KİŞİLERİN ÖZGÜRLÜK ALANLARI DEĞERLİDİR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le aylar önce buluşup tanışmıştım.

Özgürlüklere önem veren, kurumsal geçmişi önemseyen, diyaloga açık, her kesimle iyi ilişkiler kuran bir isim olduğuna dair izlenimler almıştım.

*

Son çıkan tartışmalarla ilgili olarak kendisiyle konuştum.

Söylediklerini aktarıyorum:

*

GÖRÜŞÜYORUZ: Biz RTÜK olarak... Netflix, Blu TV, Turkcell Plus gibi platformların tepe yöneticileriyle sağlam bir iletişim içindeyiz. Bu platformların yöneticileri, lisanslama için gerekenleri yapmaya hazırlar.

*

SADECE BUNLAR: Yönetmelik, tüm interneti kapsamıyor. Düzenleme internet üzerinden radyo-televizyon yayıncılığı yapacak kuruluşları ilgilendiriyor.

*

ÖZGÜRLÜK ANLAMLI: Platformlarla ilgili yapacağımız denetlemeler, hayatın doğal akışına ters düşecek şekilde asla olmayacaktır. Kişilerin özgürlük alanları bizim için çok değerli ve anlamlıdır.

*

GEREKSİZ VE HAKSIZ: Denetim başladığında bugün koparılan fırtınaların gereksizliği, acımasız eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkacaktır.

*

SON VERİLECEK: İnternet tabanlı yayın yapan şirketlerin, hiçbir vergi yükümlülüğü yoktu. Hukuki hiçbir sorumlulukları yoktu. Buna son veriliyor.

*

ÇOCUKLAR VE GENÇLER: Çocuklarımızın, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişim süreçlerini etkileyecek içeriklere karşı tabii ki tedbir alacağız. İşin bu kısmına önem veriyoruz.

BİR BAKAN: MURAT KURUM

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la ilgili saptamalarım:

 Hakkında kiminle konuşsam hemen herkes “Çok başarılı” diyor.

 Bir torpili yok, sırtını dayadığı bir arkası yok, bir grubu yok... Dayandığı tek nokta: Bürokratken göz dolduran bir performans sergilemiş olması...

 Hiçbir tartışmanın, polemiğin içinde değil... Tamamen işine gücüne bakıyor.

 Çözüm ve proje odaklı...

 İmar barışı ve kentsel dönüşüm alanlarında yenilikler getirdi.

 Bir gafı, tartışmalı bir açıklaması yok. Çok ağır sorumlulukları olmasına rağmen tepkilerin odağı olmadı.

*

Kıssadan hisse: Sansasyonel olmadan, sadece işe odaklanarak da başarılı olmak pekâlâ mümkün.

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