Malazgirt, Taarruz... Alparslan, Atatürk...

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’da kalırken kapattığımız son kapıdır.

*

- ALPARSLAN: İlk dayanak noktamızdır.

- ATATÜRK: Son dayanak noktamızdır.

*

- MALAZGİRT: Anadolu’nun vatan haline gelmesinin ilk büyük adımıdır.

- BÜYÜK TAARRUZ: Anadolu’nun vatan olarak kalmasının son büyük adımıdır.

*

- ALPARSLAN: Anadolu’nun kapısını hepimize açmıştır.

- ATATÜRK: Anadolu’nun kapısını düşmanlara kapatmıştır.

*

- MALAZGİRT: Doğu Roma’nın tükendiği yerdir.

- BÜYÜK TAARRUZ: Batılı emperyalistlerin tükendiği gündür.

*

- ALPARSLAN: Bu toprakların kurucu ilk babasıdır.

- ATATÜRK: Bu toprakların kurucu son babasıdır.

HEZİMETLERİMİZİ DE UNUTMAYALIM

MALAZGİRT’i, Büyük Taarruz’u, İstanbul’un Fethi’ni, Mohaç’ı, Preveze’yi, Niğbolu’yu, Plevne’deki direniş azmini falan unutmayalım, analım, hep analım.

Ama hezimetlerimizi de unutmayalım.

Niye çöktük, nasıl geri kaldık, ne oldu da eridik, nasıl oldu da küçüldük, ne yaptık da başaramadık falan...

Bunlar üzerinde de kafa yoralım.

*

Yoksa durumumuz kafasına huni geçirip... “Ver mehteri ver” diyen ekran delisine döner.

ATLETİ İLK ÜÇ GÜN BEN DE DESTEKLEDİM





ATLET olayını ilk üç gün ben de destekledim.

Fakat ne zaman ki...

CHP’liler, şu fotoğrafta olduğu gibi, atletleriyle direnişe geçtiler.

Ben de işte o zaman...

“Yetti gayri” dedim.

ERDOĞAN, AKŞENER’İ HEDEF ALIR MI?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan siyasette ikili bir yapı istiyor:

- AK Parti ve CHP...

- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

Böyle bir siyasi yapı içinde yüzde 50 artı 1’e çok rahat ulaşacağını düşünüyor.

*

İşte tam da bu nedenle...

Sürekli Kemal Kılıçdaroğlu’na çatarken...

Yavaştan kafayı çıkarmaya başlayan Meral Akşener’in M’sinden bile söz etmemeye özen gösteriyor.

*

Biliyorum.

Henüz çok erken...

Ama ben yine de iddiamı seslendirmek istiyorum:

*

Eğer Meral Akşener, Tayyip Erdoğan’ın yeni bir taktik geliştirmesine yol açacak denli önemli bir ivme yakalayamazsa...

Erdoğan “Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu” demeye devam eder.

HALKOYUNLARINA KARŞI ÇIKANLARA NEFRETLERİMLE





- ÇAYDA ÇIRA: Elazığ’dan çıkıp da estetiğe çığır açtıran bir oyundur. Batı’nın içimize soktuğu bir oyun değildir a be dangalak!

*

- HORON: Doğu Karadeniz’de bunu tepmeyenleri insan yerine koymazlar ki... Almanya 40 yıl uğraşsa aynısını yapamaz a be gıcık!

*

- KAŞIK: Konya’da kaşık iki şeye yarar: Pilav yemeye ve dans etmeye... Hadi şimdi uza a be halkına yabancılaşmış gerzek!

*

- HORA: Bizim Trakyamızın kadın erkek el ele oynadıkları oyundur ki... Dış güçler görse kıskanır a be sersem!

*

- AĞIRLAMA: Bunu Yozgat’ta öyle bir oynarlar ki... Maruz kaldığın an kaçacak delik ararsın a be ruhsuz!

*

- KARŞILAMA: Malazgirt’ten bu yana kadın ve erkek beraber oynarlar bu oyunu... Asırlardır... Bu topraklarda... Ne sandın a be cahil!

SON KHK İLE İLGİLİ TEK SORU

SON KHK’da şöyle bir madde var:

İhraç edilmiş bir akademisyen, görevine iade edilirse... Kendi üniversitesine dönemeyecek, başka üniversitelerde görevlendirilecek...

*

Sorum çok kısa ve net:

Niye?

KİŞİSEL İLKLERİM

- ALDIĞIM İLK ARABA: Murat Şahin... Taksiden bozma olduğu sonradan fark edilmiştir, tarafıma itelenmiştir.

*

- ALDIĞIM İLK ŞİİR KİTABI: “Çağırın gidenleri”... Müştak Erenus’un şiir kitabı... Adı ve kapağı hoşuma gitmişti. Cebimdeki son parayı bayılmıştım.

*

- ALDIĞIM İLK HEDİYELİK: Bir saat almıştım... Beyaz kadranlı, siyah deri kayışlı bayağı şık ve zarif bir saat... Yoklukta çok para vermiştim. Kime aldığımı söylemem.

*

- ALDIĞIM İLK KASET: Mazhar Fuat Özkan beylerin “Ele Güne Karşı Yapayalnız” albümü... “Olmuyor, Olamıyor”u döne döne dinlememiş miydim? Vay be!

*

-ALDIĞIM İLK DM MESAJI: “Abi sen Melih Gökçek’le dost musun, düşman mısın? Doğru söyle” şeklinde bir mesaj...

*

- ALDIĞIM İLK DERS: İyi niyetinin suiistimal edilmesinin sana çok fazla zararı olmaz, mesele etme.

ŞARJÖR TOPLANMASA ŞUURSUZLUK OLURDU





CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Emniyet’te yaptığı konuşmada polislerin şarjörleri toplatılmış.

*

Bin tane laf sokma, bin tane ironik takılmaca, bin tane aleyhte propaganda.

*

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı’nın en yakınına kadar sızmış bir terör örgütünün darbe girişimine sahne olmuş bir ülkede...

Polislerin şarjörlerinin toplanmaması...

Tam anlamıyla basiretsizlik ve şuursuzluk olurdu.

300 GÜN OLDU





Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu 300 gündür içeride.

*

Ve biz seslenmeye devam ediyoruz:

Kadri Gürsel’e, Ahmet Şık’a, Akın Atalay’a, Murat Sabuncu’ya özgürlük, hemen şimdi.

ŞU TİPLERDEN UZAK DURUN

- Hep konuşan ama hiç dinlemeyenlerden...

*

- Sadece kendi hayatının roman olduğunu sananlardan...

*

- Ortama sürekli aşırı karamsarlık ve kötümserlik pompalayanlardan...

*

- Yetmiş yaşında ergenliğini yeniden keşfedenlerden...

*

- Devamlı araba muhabbeti yapan erkeklerden...

BIKTIĞIM ŞEYLER

- Adil Öksüz denilen darbeci teröriste dair her türden üfürme haber...

*

- “Büyük deprem geliyor” diyen bakan açıklamaları...

*

-Birilerinin “ekonomi çok iyi” derken birilerinin “ekonomi çok kötü” demesi...

KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ’Nİ KURAN ÇIKAR MI?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, geçtiğimiz günlerde...

“Bu komünistler var ya bu komünistler! Bunlar her şeye istemezük derler! Bunlar hiçbir zaman vatansever değillerdir” şeklinde bir konuşma yaptı.

*

Acaba bu konuşmanın ardından...

6. Filo’yu taşlayanları taşlayan Mehmet Şevket Eygi’lerin yeni dönem sürümleri falan çıkıp da...

“Komünizmle Mücadele Derneği”ni kurarlar mı?