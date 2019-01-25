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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Maduro Bey’e mütevazı bir destek

25 Ocak 2019

MADURO Bey!

İtiraf etmeliyim ki sizden pek hazzetmem.

Halkınız sefalet içinde kıvranırken Nusret’te pirzolaları götürmeniz, ardından bunu olağanüstü pişkinlikle geçiştirmeye çalışmanız falan...

Hiç hoş değildi.

*

Fakat Maduro Bey!

Maduro Bey’e mütevazı bir destek

Ne zaman ki...

Vahşi ve manyak Trump’ın emperyalist heva ve hevesleri belirdi.

İşte o andan itibaren unutuverdim Nusret’i, pirzolaları, yakılan puroları falan...

*

Maduro Bey!

Lütfen dik durunuz, eğilmeyiniz.

Ve yanınızda olanların yanına beni de alınız.

 

BİR HAYRİ İNÖNÜ ŞAKASI

Maduro Bey’e mütevazı bir destek

OVACIK’ta CHP adayının adı Mustafa Sarıgül imiş.

*

Hayri İnönü, işte bu isim benzerliğinden yola çıkarak...

Patlatmış espriyi...

“Sayın Mustafa Sarıgül ziyaretime geldi. Sarıgül’e Ovacık’ta başarılar diliyorum. Desteğim kendisiyle.”

*

Valla iyi espri... Güzel espri...

*

Keşke Hayri İnönü, espri yapmaktaki bu maharetini, karanlığa boğduğu ve tenhalaştırdığı Şişli’ye hizmet konusunda da sergileyebilse!

 

NEREDEYSE KİTABINI BEKA MESELESİ YAPACAK

ADAMIN kitabı için uyguladığı çakal promosyona hiç ses etmezsen...

“Hakiki Atatürkçü” oluyorsun.

*

“Pek olmadı galiba! Bir tatsızlık var” falan diye eleştirirsen...

“Karşı devrimci” oluyorsun.

*

Bu zihniyet yanlışlıkla iktidara falan gelse...

Kişisel geleceği ile ülkenin bekası arasında paralellik kurmaz da ne yapar?

*

Bakmayın siz bu tiplerin muhalif falan takıldıklarına...

Eleştirdikleriyle aralarındaki tek fark şudur:

Bunlar iktidara gelemiyorlar!

 

BAŞKAN ADAYLARINDAN BİR İSTEĞİM VAR

SEÇİMDEN önce şöyle bir vaatte bulunmanızı istiyorum:

*

“Halkıma söz veriyorum: Benim başkanlığım döneminde emrimdeki zabıtalar, asla ve kata seyyar satıcılara şiddet uygulamayacaktır.”

*

Arkadaşlar!

Gelin, vaatleri arasında bu olmayan belediye başkanlarına oy vermeyelim.

 

 

OH BE!

MÜJDAT Gezen için konan adli kontrol kararı kaldırılmış.

*

İşittiğim anda gayriihtiyari “Oh be!” dedim.

 

OLMADI MANSUR YAVAŞ

Maduro Bey’e mütevazı bir destek

HAYVANLARA eziyet ile dindarlık arasında bağ kurmuş Mansur Yavaş...

Demiş ki:

“Dindarların çoluğu çocuğu yapıyor hayvanlara eziyeti.”

*

Hangi dindarın hangi çocuğu hangi hayvana eziyet etmiş?

Bir tane örnek verebilir mi Mansur Yavaş?

*

Hadi diyelim ki bir tane örnek verdi...

Bir tane örnekten genellemeye nasıl gidebildiğini açıklayabilir mi Mansur Yavaş?

*

Hadi diyelim ki allem etti kallem etti ve açıklamaya cüret etti.

Bu cüretinin hemen sonrasında azıcık da olsa utanıp sıkılır mı Mansur Yavaş?

 

BOLU ADAYI FATİH METİN’LE TESADÜFİ BİR KARŞILAŞMA

Maduro Bey’e mütevazı bir destek

BİZİM mahallenin namlı lokantalarından Hünkar’da çorba içiyordum.

“Selamünaleyküm” diyerek masama bir beyefendi yaklaştı.

“Ben AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin” diyerek kendini tanıttı.

*

Başladı kendini anlatmaya:

Üç ayrı bakanlıkta bakan yardımcılığı görevini yürütmüş... Bakan yardımcılıklarında elde ettiği deneyimle Ankara’nın imkânlarını Bolu’ya taşıyacakmış... Büyük projeleri varmış...

*

Girişken, hoş sohbet, anında sıcak bir iletişim kurabilen bir siyasetçiydi.

Bilhassa izleyeceğim kendisini... Bakalım Bolu’da nasıl bir performans gösterecek?

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