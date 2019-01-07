Leyla Alaton’a tane tane anlatıyorum: Ayasofya’da bale fotoğrafı niye olay oldu?

Bir tur şirketinin organizasyonuyla rehber eşliğinde bir gece vakti Ayasofya Müzesi’ni ziyaret etmişsiniz.
Tabii parasını ödeyerek...
Ziyaret sırasında grupta bulunan bir hanımefendi, bir bale figürü sergilemiş, siz de fotoğrafını çekmişsiniz.
Ardından da “çok şık” bulduğunuz bu kareyi, sosyal medyada paylaşmışsınız.
*
Tabii paylaşımınızın hemen ardından ortalık fena karışmış.
Tepki üstüne tepki.
Neye uğradığınızı şaşırarak özür dileyip fotoğrafı silmişsiniz.
*
Sayın Leyla Alaton!
Şimdi size...
Dört maddede aldığınız tepkinin nedenlerini anlatmaya çalışacağım:
*
- MADDE BİR: Muhafazakâr kesim, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesini tarihi bir yenilgi olarak gördü, görüyor. Bunda Necip Fazıl’ın etkisi büyük... Necip Fazıl, verdiği ateşli konferanslarla Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine gereğinden çok fazla anlamlar yükledi.
*
- MADDE İKİ: Böylece Ayasofya meselesi, muhafazakâr kesimin kanayan yarası haline geldi, getirildi... 50 yıllık sloganları var: “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın.” Ayasofya’nın ibadete açılması, muhafazakâr kesim için İstanbul’un yeniden fethedilmesi gibi bir şey...
*
-MADDE ÜÇ: Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekleyen muhafazakârlar, Ayasofya’nın paralı ziyaretçilerin özel gece ziyaretlerine açık olduğunu ve o ziyaretlerde de bu tür pozlar verilebildiğini gördüklerinde öfkelendiler.
*
- MADDE DÖRT: Tabii şunu da hatırladılar: Ayasofya’da namaz kılmak için girişimde bulunanlara, güvenlik görevlileri anında müdahale ediyordu! Bunu hatırlayınca öfkeleri daha da büyüdü.
*
Sayın Leyla Alaton!
Kısacası...
Yayınladığınız o fotoğrafla...
Farkında olmadan bu ülkenin bir büyük siyasi ve kültürel çatışma alanını gıdıklamış oldunuz.
“Yahu altı üstü şık bir bale fotoğrafı paylaştık, bu ne öfke böyle” falan diyerek şaşırıyorsanız...
Sakın şaşırmayın!
Olay sandığınızdan çok daha derin, karmaşık, kırılgan, katmanlı ve duygusal.
NİHAT ZEYBEKCİ İZMİR’E DM’DEN YÜRÜYOR GİBİ
DAHA önce İzmir için...
“İzmir mahallenin en güzel kızı... Onu kim istemez” diyen AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci, İzmir için bu sefer de şöyle demiş:
- Güzelsin, asil duruşlu!
- Medenisin, hoşgörülü!
- Güzel İzmir!
- Sana geldim!
*
Bu açıklamaları ardı ardına koyunca söylenecek tek bir şey var:
Nihat Zeybekci Bey, İzmir’e DM’den yürümektedir...
Alenen, resmen ve de hunharca!
*
Üstelik Nihat Hatipoğlu Hoca, DM’den yürümeyi dinen pek caiz bulmadığını söylemişken...
MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDI?
YENİ tartışma konumuz şu:
Dinimize göre...
Karı kocalar, birbirlerinin telefonlarını karıştırabilirler mi?
*
Nihat Hatipoğlu’nun bu konudaki fetvası şöyle:
“Telefonlar ortada olacak... Gizli saklı olmaz.”
*
Dubai müftüsü ise bu konuda şöyle demiş:
“Eşlerin birbirlerinin cep telefonlarını karıştırması haramdır.”
*
“Müslümanlar neden geri kaldı?” diye kadim bir soru vardır ya...
İşte o soruya şöyle cevap verebiliriz:
Müslümanların temel meseleleri, cep telefonunu bulup geliştirmek değil de bunlar olduğu için...
METEOROLOJİYİ UYARIYORUM
EY Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü!
Eğer bir kez daha...
Biz İstanbul ahalisini...
“İstanbul’a kar geliyor” diyerek uyarırsanız...
Ve bu uyarınıza rağmen...
İstanbul’a bir dirhem bile kar yağmazsa...
Genel Müdürlük binanızın kapısında yapay ama kusursuz bir tipinin oluşması için sabahlara kadar dua edeceğim.
BANA BİR GÜLME GELİYOR
NE zaman...
CHP dolaylarından...
- Seçim güvenliği için çalışmalara başladık.
- Bilişimden sorumlu başkanlarımızla toplantı yapıyoruz.
- Toplantımıza Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel de katılıyor.
Falan diye bir açıklama gelse...
Bana bir gülme geliyor ki...
Sormayın!
BİR YÜRÜYÜP GİDİN BE!
SENE olmuş 2019...
Hâlâ...
“Başörtülü kadınların alkollü mekânda ne işi var” falan diye...
Bik bik edenler var!
*
Bunu diyenler için parmaklarımı hiç yoramayacağım.
Sadece...
“Bir yürüyüp gidin be!” demekle yetiniyorum.
BABAYMIŞ!
6 yaşındaki minnacık oğlunu sırf ödevini yapmadı diye döverek öldüren baba bozuntusu var gündemde.
Bu olayla ilgili olarak içimden geçen cümle tam da şu:
*
Arabaya binmek için bile ehliyetin talep dildiği bir dünyada, neden baba olmak için hiçbir şey talep edilmez?
Leyla Alaton’a tane tane anlatıyorum: Ayasofya’da bale fotoğrafı niye olay oldu?
SAYIN Leyla Alaton!
Bir tur şirketinin organizasyonuyla rehber eşliğinde bir gece vakti Ayasofya Müzesi’ni ziyaret etmişsiniz.
Tabii parasını ödeyerek...
Ziyaret sırasında grupta bulunan bir hanımefendi, bir bale figürü sergilemiş, siz de fotoğrafını çekmişsiniz.
Ardından da “çok şık” bulduğunuz bu kareyi, sosyal medyada paylaşmışsınız.
*
Tabii paylaşımınızın hemen ardından ortalık fena karışmış.
Tepki üstüne tepki.
Neye uğradığınızı şaşırarak özür dileyip fotoğrafı silmişsiniz.
*
Sayın Leyla Alaton!
Şimdi size...
Dört maddede aldığınız tepkinin nedenlerini anlatmaya çalışacağım:
*
- MADDE BİR: Muhafazakâr kesim, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesini tarihi bir yenilgi olarak gördü, görüyor. Bunda Necip Fazıl’ın etkisi büyük... Necip Fazıl, verdiği ateşli konferanslarla Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine gereğinden çok fazla anlamlar yükledi.
*
- MADDE İKİ: Böylece Ayasofya meselesi, muhafazakâr kesimin kanayan yarası haline geldi, getirildi... 50 yıllık sloganları var: “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın.” Ayasofya’nın ibadete açılması, muhafazakâr kesim için İstanbul’un yeniden fethedilmesi gibi bir şey...
*
-MADDE ÜÇ: Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekleyen muhafazakârlar, Ayasofya’nın paralı ziyaretçilerin özel gece ziyaretlerine açık olduğunu ve o ziyaretlerde de bu tür pozlar verilebildiğini gördüklerinde öfkelendiler.
*
- MADDE DÖRT: Tabii şunu da hatırladılar: Ayasofya’da namaz kılmak için girişimde bulunanlara, güvenlik görevlileri anında müdahale ediyordu! Bunu hatırlayınca öfkeleri daha da büyüdü.
*
Sayın Leyla Alaton!
Kısacası...
Yayınladığınız o fotoğrafla...
Farkında olmadan bu ülkenin bir büyük siyasi ve kültürel çatışma alanını gıdıklamış oldunuz.
“Yahu altı üstü şık bir bale fotoğrafı paylaştık, bu ne öfke böyle” falan diyerek şaşırıyorsanız...
Sakın şaşırmayın!
Olay sandığınızdan çok daha derin, karmaşık, kırılgan, katmanlı ve duygusal.
NİHAT ZEYBEKCİ İZMİR’E DM’DEN YÜRÜYOR GİBİ
DAHA önce İzmir için...
“İzmir mahallenin en güzel kızı... Onu kim istemez” diyen AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci, İzmir için bu sefer de şöyle demiş:
- Güzelsin, asil duruşlu!
- Medenisin, hoşgörülü!
- Güzel İzmir!
- Sana geldim!
*
Bu açıklamaları ardı ardına koyunca söylenecek tek bir şey var:
Nihat Zeybekci Bey, İzmir’e DM’den yürümektedir...
Alenen, resmen ve de hunharca!
*
Üstelik Nihat Hatipoğlu Hoca, DM’den yürümeyi dinen pek caiz bulmadığını söylemişken...
MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDI?
YENİ tartışma konumuz şu:
Dinimize göre...
Karı kocalar, birbirlerinin telefonlarını karıştırabilirler mi?
*
Nihat Hatipoğlu’nun bu konudaki fetvası şöyle:
“Telefonlar ortada olacak... Gizli saklı olmaz.”
*
Dubai müftüsü ise bu konuda şöyle demiş:
“Eşlerin birbirlerinin cep telefonlarını karıştırması haramdır.”
*
“Müslümanlar neden geri kaldı?” diye kadim bir soru vardır ya...
İşte o soruya şöyle cevap verebiliriz:
Müslümanların temel meseleleri, cep telefonunu bulup geliştirmek değil de bunlar olduğu için...
METEOROLOJİYİ UYARIYORUM
EY Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü!
Eğer bir kez daha...
Biz İstanbul ahalisini...
“İstanbul’a kar geliyor” diyerek uyarırsanız...
Ve bu uyarınıza rağmen...
İstanbul’a bir dirhem bile kar yağmazsa...
Genel Müdürlük binanızın kapısında yapay ama kusursuz bir tipinin oluşması için sabahlara kadar dua edeceğim.
BANA BİR GÜLME GELİYOR
NE zaman...
CHP dolaylarından...
- Seçim güvenliği için çalışmalara başladık.
- Bilişimden sorumlu başkanlarımızla toplantı yapıyoruz.
- Toplantımıza Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel de katılıyor.
Falan diye bir açıklama gelse...
Bana bir gülme geliyor ki...
Sormayın!
BİR YÜRÜYÜP GİDİN BE!
SENE olmuş 2019...
Hâlâ...
“Başörtülü kadınların alkollü mekânda ne işi var” falan diye...
Bik bik edenler var!
*
Bunu diyenler için parmaklarımı hiç yoramayacağım.
Sadece...
“Bir yürüyüp gidin be!” demekle yetiniyorum.
BABAYMIŞ!
6 yaşındaki minnacık oğlunu sırf ödevini yapmadı diye döverek öldüren baba bozuntusu var gündemde.
Bu olayla ilgili olarak içimden geçen cümle tam da şu:
*
Arabaya binmek için bile ehliyetin talep dildiği bir dünyada, neden baba olmak için hiçbir şey talep edilmez?