Kim kazanacak?

- “Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük” diyen kazanacak.

*

- İktidara geldiği gün doları düşürebilecek kazanacak.

*

- Osmanlı’yla da, Cumhuriyet’le de kavga etmeyen kazanacak.

*

- Karamsarlık aşılayan değil umut veren kazanacak.

*

- “Öyle bir Suriye politikası uygulayacağım ki Suriyeliler evlerine dönecek” diyen kazanacak.

*

- İçki içenle ilgilenen değil, haram yiyenle ilgilenen kazanacak.

*

- “İktidara geldiğim gün OHAL’i kaldıracağım” diyen kazanacak.

*

- Yol yapmak kadar, köprü yapmak kadar üretime de meraklı olan kazanacak.

*

- “Dış güçler” demeyen, “algı operasyonu” demeyen kazanacak.

*

- “Bana oy vermeyenin de haklarını koruyacağım” diyen kazanacak.

*

- FETÖ denilen belayla mücadeleyi adaletle yürüten kazanacak.

*

- Gettoculuk, aşiretçilik, mahallecilik yapmayan kazanacak.

*

- “Bana yanlışımı göster ki doğruları bulabileyim” diyen kazanacak.

*

- Hem milli onura düşkün olmayı, hem de dünyayla barışık olmayı hedefleyen kazanacak.

*

- Daha fazla kutuplaşma yerine daha fazla kardeşlik diyen kazanacak.

*

- Kılık kıyafetle, şekil şemalle uğraşmayı aklının ucundan bile geçirmeyen kazanacak.

CUMHUR İTTİFAKI, MİLLET İTTİFAKI

“CUMHUR” ne demek?

Millet demek.

*

“Millet” ne demek?

Cumhur demek.

*

O zaman isimlere takılmayalım ve şu ilkede anlaşalım:

- Cumhur İttifakı’ndan yana olan da millettir.

- Millet İttifakı’ndan yana olan da cumhurdur.

*

Tamam mı?

Anlaştık mı?

MADEM MUHALEFETİN ADAYLARI BU KADAR KÖTÜ

İKTİDARDAKİLERE sesleniyorum:

Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş...

O halde...

- Neden sevinmiyorsunuz?

- Neden görmezden gelemiyorsunuz?

- Neden gündeminiz onunla meşgul?

- Neden moraliniz bozulmuş gibi davranıyorsunuz?

- Neden “ohhhh be” demiyorsunuz?

- Neden “işte şimdi bu iş bitti” noktasına gelemiyorsunuz?

- Neden tuhaf biçimde neşesizsiniz?

Neden? Neden? Neden?

*

Yok eğer durumunuz böyle değilse...

Neden öyleymişsiniz gibi bir algı yayıyorsunuz?

Yok mu bir stratejistiniz?

RAKI, VİSKİ FALAN

RAKININ vergi oranı arttırılırken viskinin vergi oranı indirilmiş.

Aklıma iki şey geldi:

- BİR: Rakı içen öldü de viski içen ölmedi mi?

- İKİ: Rakı içen gayrimilli de viski içen milli mi?

HERKESİN DİLİNDEKİ AFRİKA ATASÖZÜ

BUGÜNLERDE herkesin dilinde şu Afrika atasözü var:

“Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşturuyorsa... Orman yanıyor demektir”.

RADYODA SÖYLEŞİ ACAYİP KEYİFLİ

ADEM Metan kardeşim Best FM’de program yapıyor.

“Abi gelsene gecenin bir vakti... Türküler çalarız, muhabbet ederiz” dedi.

Adem’i kırmak ne mümkün! Gittim.

*

Radyoda gece programı ne kadar da güzelmiş yahu!

İki satır matrak sohbet, ardından hop Neşet Baba’dan “Bahçe Duvarını Aştım”... İki satır siyaset, ardından hop Erkin Baba’dan “Cemalim”... İki satır dinleyicilerle hasbihal, ardından Selda Bağcan’dan “Gesi Bağları”.

Sıfır gerginlik, sıfır yüz asıklığı, sıfır bozuk moral...

Aksine bol muhabbet, bol keyif, bol mavra...

*

Teşekkürler Adem Metan kardeşim.

Belgrad Ormanları’nda 25 bin adım atsam bu kadar stres atamazdım vallaha.

BLOKLANACAKLAR LİSTESİ

- Diploma, makarna, kömür diyenler...

*

- Yozgat’a laf edenler...

*

- Kendisinden başka kim varsa hepsini FETÖ’cülükle suçlayanlar...

*

- İşinden çıkarılan meslektaşı için “kovuldu” diyenler...

- Muhbirler...

*

- Hiçbir öngörüsü çıkmadığı halde hâlâ akıl vermeye devam eden çokbilmişler.

*

- “Ah bizimkiler iktidara gelse de ben de bunlara aynısını yapsam” diye el ovuşturanlar.