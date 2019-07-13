Kılıçdaroğlu gitgide bilgeleşiyor mu ne?

“En güzel başkanlık sistemi Amerika’da... Oturalım konuşalım, tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı”.
*
“Başkanlık sistemini istemeyiz” demektense...
“Şöyle bir başkanlık sistemi isteriz” dediğiniz anda...
Şu iki şeye yol açarsınız:
BİR: Çok daha yapıcı bir tutum almış olursunuz.
İKİ: Karşı tarafı acayip köşeye sıkıştırmış olursunuz.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu ne? Ne dersiniz?
ÖZGÜR ÖZEL’DEN OKKALI BİR OSMANLI TOKADI
ŞÖYLE demiş CHP’li Özgür Özel:
“15 Temmuz tiyatro miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi. Rejime, Meclis’e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu.”
*
Özgür Özel, bu sözleriyle...
15 Temmuz için “tiyatro miyatro” diyen CHP çeperlerinde kim varsa...
Hepsine basmış Osmanlı tokadını.
Ne diyelim? Ellerine sağlık.
BENİM SAFIM BELLİ: BEN KADEM’CİYİM
AİLENİN korunması, mahremiyeti ya da kutsallığı adına kadına şiddete göz yumamayacağım için...
KADEM’ciyim.
*
Boşanmak isteyen karılarını öldürmek için fırsat kollayan heriflere hiçbir biçimde fırsat verilmemesi için...
KADEM’ciyim.
*
“Bu kadınlar da çok oldu... Bir tokat atınca hemen uzaklaştırma alıyorlar” falan diyen tiplere meydan verilmemesi için...
KADEM’ciyim.
*
Pusular kurup pompalı tüfeklerle eşlerini, sevgililerini öldüren adamların gün yüzü görmemeleri için...
KADEM’ciyim.
*
Kutsal değerlerin arkasına saklanarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti meşru göstermeye çalışanlara alan açmamak için...
KADEM’ciyim.
DENGİR BEY’E RAHMET
DENGİR Mir Mehmet Fırat...
Siyaset âleminde tanıdığım...
En janti... En asil... En beyefendi... En kültürlü... En mizah duygusu olan... En toleranslı... En hayat dolu... En vakur...
İsimlerden biriydi.
*
Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.
RAHMETLİ BABAMI ANARIM
RAHMETLİ babamın en hassas olduğu konu: Orman yangınlarıydı.
Ne zaman bir orman yangını çıksa dünyalar başına yıkılır, ahlayıp vahlanır, müthiş üzülürdü.
*
Ne zaman bir orman yangını söz konusu olsa “Yine içi yandı” diyerek rahmetli babamı anarım.
BİRLİKTE EN ÇOK ZAMAN GEÇİRDİĞİM BEŞ KİŞİ
DÜCANE Cündioğlu falan gibi özlü söz avcısı Jim Rohn adlı zatın şöyle bir sözü varmış:
“İnsan, birlikte en çok zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.”
*
Bu sözü öğrenir öğrenmez...
Birlikte en çok zaman geçirdiğim beş kişiyi gözümün önünden geçirdim ve bu beş kişinin ortalamasını aldım.
Sonuç? Şöyle bir şey çıktı:
*
Bir tarafı miskinliğe yatkınken öbür tarafı fena halde enerjik, bir tarafı azılı bir muhafazakârken öbür tarafı seküler hayat mücahidi olan, bir tarafı akşam saat 10 demeden gözü yatağa giderken öbür tarafı sabahın saat dördünde bile yatmak bilmeyen, bir tarafı Deniz Seki hayranıyken öbür tarafı Münir Nurettin Bey tutkunu olan...
Birbiriyle taban tabana zıt bir ortalama!
*
Jim Rohn inşallah yanılıyordur!
UÇAKTAN NİYE RENKLİ İZLENİM YOK
BİR arkadaşım dedi ki:
“Uçaktan daha fazla renkli izlenim yazmalıydın. Niye yazmadın?”
*
Şöyle cevap verdim:
“Giderken: Uçağa bindim. Koltuğa oturdum. Birkaç gazeteci arkadaş dışında kimseyi görmedim. Gelirken: Uçağa bindim. Koltuğa oturdum. Cumhurbaşkanı’nın basın toplantısına katıldım.”
*
Bunun üzerine arkadaşım şöyle dedi:
“Durum buysa haddinden fazla renkli izlenim yazmışsın.”
SATICI, İÇİCİ, ESCOBAR’CI
PUCCA adlı sosyal medya fenomeni...
“Narcos” adlı dizinin yeri göğü yıktığı bir dönemde...
Uyuşturucu ticareti, karteller, Escobar falan üzerine...
Biraz aşırı sayılabilecek tweet’ler atmıştı.
*
Pucca’ya bu nedenle 7 yıl hapis cezası verildi.
*
İçicilik, satıcılık falan derken...
Sanırım artık en tehlikelisi Escobar’cılık olacak.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARINI İLGİ ÇEKİCİ HALE GETİRMEK
KESİNLİKLE ve kesinlikle...
Ekrem İmamoğlu’nun popülaritesini arttırmaya yarar.
*
Kesinlikle ve kesinlikle...
AK Parti’nin mızıkçı, engelleyici bir portre çizmesine yarar.
Kılıçdaroğlu gitgide bilgeleşiyor mu ne?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:
“En güzel başkanlık sistemi Amerika’da... Oturalım konuşalım, tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı”.
*
“Başkanlık sistemini istemeyiz” demektense...
“Şöyle bir başkanlık sistemi isteriz” dediğiniz anda...
Şu iki şeye yol açarsınız:
BİR: Çok daha yapıcı bir tutum almış olursunuz.
İKİ: Karşı tarafı acayip köşeye sıkıştırmış olursunuz.
*
Kemal Kılıçdaroğlu, gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu ne? Ne dersiniz?
ÖZGÜR ÖZEL’DEN OKKALI BİR OSMANLI TOKADI
ŞÖYLE demiş CHP’li Özgür Özel:
“15 Temmuz tiyatro miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi. Rejime, Meclis’e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu.”
*
Özgür Özel, bu sözleriyle...
15 Temmuz için “tiyatro miyatro” diyen CHP çeperlerinde kim varsa...
Hepsine basmış Osmanlı tokadını.
Ne diyelim? Ellerine sağlık.
BENİM SAFIM BELLİ: BEN KADEM’CİYİM
AİLENİN korunması, mahremiyeti ya da kutsallığı adına kadına şiddete göz yumamayacağım için...
KADEM’ciyim.
*
Boşanmak isteyen karılarını öldürmek için fırsat kollayan heriflere hiçbir biçimde fırsat verilmemesi için...
KADEM’ciyim.
*
“Bu kadınlar da çok oldu... Bir tokat atınca hemen uzaklaştırma alıyorlar” falan diyen tiplere meydan verilmemesi için...
KADEM’ciyim.
*
Pusular kurup pompalı tüfeklerle eşlerini, sevgililerini öldüren adamların gün yüzü görmemeleri için...
KADEM’ciyim.
*
Kutsal değerlerin arkasına saklanarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti meşru göstermeye çalışanlara alan açmamak için...
KADEM’ciyim.
DENGİR BEY’E RAHMET
DENGİR Mir Mehmet Fırat...
Siyaset âleminde tanıdığım...
En janti... En asil... En beyefendi... En kültürlü... En mizah duygusu olan... En toleranslı... En hayat dolu... En vakur...
İsimlerden biriydi.
*
Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.
RAHMETLİ BABAMI ANARIM
RAHMETLİ babamın en hassas olduğu konu: Orman yangınlarıydı.
Ne zaman bir orman yangını çıksa dünyalar başına yıkılır, ahlayıp vahlanır, müthiş üzülürdü.
*
Ne zaman bir orman yangını söz konusu olsa “Yine içi yandı” diyerek rahmetli babamı anarım.
BİRLİKTE EN ÇOK ZAMAN GEÇİRDİĞİM BEŞ KİŞİ
DÜCANE Cündioğlu falan gibi özlü söz avcısı Jim Rohn adlı zatın şöyle bir sözü varmış:
“İnsan, birlikte en çok zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.”
*
Bu sözü öğrenir öğrenmez...
Birlikte en çok zaman geçirdiğim beş kişiyi gözümün önünden geçirdim ve bu beş kişinin ortalamasını aldım.
Sonuç? Şöyle bir şey çıktı:
*
Bir tarafı miskinliğe yatkınken öbür tarafı fena halde enerjik, bir tarafı azılı bir muhafazakârken öbür tarafı seküler hayat mücahidi olan, bir tarafı akşam saat 10 demeden gözü yatağa giderken öbür tarafı sabahın saat dördünde bile yatmak bilmeyen, bir tarafı Deniz Seki hayranıyken öbür tarafı Münir Nurettin Bey tutkunu olan...
Birbiriyle taban tabana zıt bir ortalama!
*
Jim Rohn inşallah yanılıyordur!
UÇAKTAN NİYE RENKLİ İZLENİM YOK
BİR arkadaşım dedi ki:
“Uçaktan daha fazla renkli izlenim yazmalıydın. Niye yazmadın?”
*
Şöyle cevap verdim:
“Giderken: Uçağa bindim. Koltuğa oturdum. Birkaç gazeteci arkadaş dışında kimseyi görmedim. Gelirken: Uçağa bindim. Koltuğa oturdum. Cumhurbaşkanı’nın basın toplantısına katıldım.”
*
Bunun üzerine arkadaşım şöyle dedi:
“Durum buysa haddinden fazla renkli izlenim yazmışsın.”
SATICI, İÇİCİ, ESCOBAR’CI
PUCCA adlı sosyal medya fenomeni...
“Narcos” adlı dizinin yeri göğü yıktığı bir dönemde...
Uyuşturucu ticareti, karteller, Escobar falan üzerine...
Biraz aşırı sayılabilecek tweet’ler atmıştı.
*
Pucca’ya bu nedenle 7 yıl hapis cezası verildi.
*
İçicilik, satıcılık falan derken...
Sanırım artık en tehlikelisi Escobar’cılık olacak.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARINI İLGİ ÇEKİCİ HALE GETİRMEK
KESİNLİKLE ve kesinlikle...
Ekrem İmamoğlu’nun popülaritesini arttırmaya yarar.
*
Kesinlikle ve kesinlikle...
AK Parti’nin mızıkçı, engelleyici bir portre çizmesine yarar.