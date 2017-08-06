Kılıçdaroğlu: Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?

AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruluyor” açıklamasıyla ilgili olarak...

“Devlet Bey acaba ne düşünüyor bu konuda” diye yazmıştım.

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Telefonum acı acı çaldı.

Baktım, arayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

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Bir-iki nezaket cümlesinin hemen ardından konuya girdi.

Söyledikleri şunlar:

- Devlet Bey ne düşünüyor diye sormuşsunuz. Gayet yerinde bir soru.

- Ama AKP’nin genel başkanının ne düşündüğünü de sormak gerekmez mi?

- Sonuçta “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen kişi AKP’nin MKYK üyeliğini yapmış bir isim...

- AKP Genel Başkanı’nın bu konuda ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?

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Ben en çok Devlet Bey’in bu konuda ne düşündüğünü merak etmiştim.

Ama anlaşılan Kemal Bey, bu konuda Devlet Bey’den ziyade Tayyip Bey’in ne düşündüğünü merak ediyor.

Bakalım merakı giderilecek mi?

AYHAN OĞAN DA DIŞ GÜÇLERİN BİR OYUNU MU?

MAÇKA Parkı’nda bir güvenlikçinin bir kadına kıyafetinden dolayı saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

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Bir adamın elinde baltayla Siverek’te Atatürk heykeline saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

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Bakalım:

AK Partili Ayhan Oğan’ın...

“Yeni bir devlet kuruyoruz” açıklamasıyla ilgili olarak...

İlk kim “Ayhan Ogan dış güçlerin bir oyunudur” diyecek?

METİNER, SİGARA İÇEN BAŞÖRTÜLÜ KIZI İÇİN YAZDI

KOSKOCA AK Parti camiası içinde tek babayiğit Mehmet Metiner çıktı.

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Sigara içen başörtülü kızlara yönelik çirkin imalarda bulunan yeni Türkiye’nin saygın fıkıhçısı Hayrettin Karaman’a...

- Lafı hiç eğip bükmeden...

- Söylenmesi gereken her şeyi sonuna kadar söyleyerek...

- Kenardan köşeden yumuşatma çabasına başvurmadan...

“Yaptığın yanlış” dedi.

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Mehmet Metiner’in yazısının özeti şu:

“Benim sigara içen başörtülü bir kızım var. Keşke içmese... Ama sen Hayrettin Karaman, sırf sigara içiyor diye onun iffetine, edebine dil uzatamazsın”.

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Mehmet Metiner, iktidar karşıtları tarafından çok yerilen bir isim...

Ama bu tavrı, her türlü övgüye layık...

BADEM BIYIK BADEM KURUSU

FETÖ’cülere giydirilecek olan tek tip kıyafetin rengi:

“Badem kurusu”.

*

FETÖ’cülerin klasik görüntüsü:

Badem bıyıktır.

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Rengi saptayanlar bayağı ince görmüş anlaşılan.

SEN BU SAKALI HANGİ ARA UZATTIN BE HACI?

BU adam bir polis...

Çanakkale’de görev yapıyor.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığının saptanması için açığa alınmış.

*

Fakat benim bu olayda asıl merak ettiğim konu şu:

Bu polis, bu sakalı bu kadar uzatmayı nasıl başardı?

*

- Hadi diyelim ki Kaymakam’a çaktırmadı. Peki ama Emniyet Müdürü’nden nasıl kaçırdı?

- Hadi diyelim ki Emniyet Müdürü yoğun... Peki ama “komiser”den nasıl gizledi?

- Hadi diyelim ki “komiser” pek mesele etmedi... Peki ama mesai arkadaşlarından biri kişi bile “ne iş” demedi mi?

- Hadi diyelim ki mesai arkadaşları da ses etmediler... Peki ama resmi polis aracını kullanırken bir Allah’ın kulunun dikkatini çekmedi mi?

*

Ve son soru:

Bu kolektif göz yumma ne oldu da son buldu acaba?

Adamın sakalı Cübbeli’nin sakalı kıvamına gelince mi?

RABBİM AFFETSİN

- Ben bir zamanlar Ahmet Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” adlı kitabının pratiğe aktarılması gereken müthiş bir teori olarak görmüştüm... Rabbim affetsin.

*

- Ben bir zamanlar pipo içmeye kalkmış, işin zorluğunu anlayınca da anında tornistan etmiştim... Rabbim affetsin.

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- Ben bir zamanlar Şeyma Subaşı ile bile polemiğe girişmiştim... Rabbim affetsin.

*

- Ben bir zamanlar azıcık depresyonla karşılaşınca anında Nutella kaşıklardım... Rabbim affetsin.

*

- Ben bir zamanlar James Bond serisinin bütün filmlerini üst üste iki kez izlemiştim... Rabbim affetsin.

*

- Ben bir zamanlar Bekir Bey’i Yozgatlı Türk sanıyordum, meğer Yozgatlı Kürt imiş... Rabbim affetsin.

FATİH TERİM 35 YIL ÖNCE DE BÖYLEYMİŞ

2017’de kebapçı basan Fatih Terim, 1982’de de gece kulübünde olay çıkarmış.

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Aşırı derecede alkollüymüş Fatih Terim... Bu halde bir gece kulübüne gitmiş. Orada Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Gündüz Aktuğ’a rastlamış. Önce hakaret etmiş Gündüz Aktuğ’a... Ardından da beraberindekilerle birlikte Aktuğ’a saldırmış.

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Neyse... Araya ricacılar falan girmiş.

O sırada askerlik görevini ifa etmekte olan Fatih Terim, Beykoz’daki birliğine teslim edilmiş.

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Dönemin Beden Terbiyesi Genel Müdürü şöyle demiş:

“Fatih’in bir milli futbolcuya yakışmayan hareketleri doruk noktasına varmıştır. Bu olay ne ilktir, ne sondur. Benim gözüm önünde misafir antrenörün suratına forma fırlattı. Adana’da gazeteci dövdü. Şimdi de pavyonda olay çıkarıp devletin görevli polisine saldırdı. Ben böyle bir futbolcuya milli forma giydirmem”.

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Genel Müdür böyle demiş ama çok kısa bir süre sonra milli takıma Fatih Terim’i almayı da ihmal etmemiş.

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Kısacası...

İbret alınmayan bir tarihin tekerrürüdür bu.

BODRUM TAVSİYELERİ

- Bitez Dondurmacısı’nın karadutlu dondurmasını mutlaka deneyin.

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- Torba ile Yalıkavak arasındaki yolda zevkine araba kullanın.

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- Marina Vista Oteli’nin önünde oturup etrafı dikizleyin.

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- Mandarin Otel’deki Bodrum Balıkçısı’nda Şef Murat Taşdemir’le tanışıp yaptığı yemeklerden tadın.

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- Bodrum merkezde “Vespa” ile minik bir cevelana imza atın.

TAVLA OYNARKEN MIRILDANDIKLARIM

- Ben bu tavlanın Putin’iyim.

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- Üst üste sekiz kez çift atarak çıldırtabilirim.

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- Hiçbir gelirim olmasa tavladan kazandıklarımla idare edebilirim.

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- Ben tavlacıların harman olduğu yerdenim.