Vatandaşın parasını vermek yerine gözyaşı döküyor.

Neymiş?

- İhlas Finans’ı FETÖ batırmışmış.

- Her şey FETÖ’nün yüzündenmiş.

- Amerikalı Mücahit’in hiç kabahati yokmuş.

*

Kes ağlaşmayı Amerikalı Mücahit!

İhlas Finans’ı FETÖ batırdıysa...

FETÖ’nün yaptığı bu alçaklığın ceremesini vatandaş çekti.

Sana olan bir şey yok ki!

Gariban vatandaşlar, tam 16 yıldır, sana kaptırdıkları paraları alamazken...

Sen bir elin yağda, bir elin balda, lüks ve sefahat içinde yaşıyorsun.

Senin sadece Bodrum’daki yazlık villan bile 7 milyon Euro değerinde.

Sonuç?

Ağlayan da sensin, eğlenen de sensin...

İnsan “Bari ağlamayı garibana bırakayım” der.

Şu haline bak:

Hem milletin parasını ödemiyorsun, hem keyfine bakıyorsun, hem de ağlıyorsun.

*

Vay arkadaş!

İşe bak sen ya!

Bu ne utanmazlıktır yahu!

Bu denli pişkin olabilmek için Kaliforniya mücahidi olmak gerekiyor galiba!

ŞÖYLE BİR SİYASETE ACİL İHTİYAÇ VAR

- ALPARSLAN ile Atatürk arasında köprü kuran...

- Malazgirt’i Büyük Taarruz’dan ayırmayan...

- Atatürk kadar Alparslan’a, Alparslan kadar Atatürk’e sahip çıkan...

- Malazgirt ile Büyük Taarruz arasındaki ruh kardeşliğini gören...

- Alparslan ile Atatürk arasında tercih yapmayı reddeden...

- Malazgirt’i Büyük Taarruz ile Büyük Taarruz’u da Malazgirt ile yarıştırmayan...

BİR SİYASETE İHTİYAÇ VAR.

BARZANİ ARALARINI AÇACAK GALİBA

DEVLET Bahçeli, Barzani konusunda gayet net ve gayet sert...

“Savaş sebebi” falan diyor.

*

Binali Yıldırım ise Devlet Bahçeli’ye...

“Ne savaşı! Savaş devletlerarasında olur” dedi.

*

Ve Bahçeli, bu kez Binali Yıldırım’a...

“Madem Barzani devlet değil, niye onu devlet töreniyle karşıladın” dedi.

*

Korkarım bu ip, Barzani’nin referandum tarihi olan 25 Eylül’e kadar dayanamayacak.

İŞTE CHP’NİN OLASI 2019 ADAYLARI

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Aday olmayı pek düşünmüyor ama yakın çevresinden “Artık rüştünüzü ispat ettiniz. Aday siz olmalısınız” türü yaklaşımlarla karşı karşıya... Eğer bu yaklaşımların etkisi altında kalırsa... Olabilir. Ama düşük ihtimal...

*

- YILMAZ BÜYÜKERŞEN: İsmi dolaşımda... Eskişehir’deki başarılarının seçilmesinde etkili olabileceği konuşuluyor. Kendisi ne düşünüyor? Tutar mı, tutmaz mı? Bunlar belirsiz.

- DENİZ BAYKAL: Aday olmak isterse ve bunun için bastırırsa... Önünde duran olmaz diye düşünüyorum. Referandum kampanyasının en etkili isimlerinin başında gelmesi, özgüvenini artırıyor.

*

- İLHAN KESİCİ: “Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya gelecek olan adayın merkez sağa, cami cemaatine sıcak gelmesi gerekir” yaklaşımı, onun ismini öne çıkarıyor. “Ama Ekmeleddin Bey olayı?” dendiğinde... “İlhan Bey CHP’li” diye cevap veriliyor.

ASLAN SERTAB

SAYGISIZ, hadsiz, vatandaşa üsten bakan, sanatçıyı küçümseyen, sanatçıya gereken saygıyı göstermeyen, sanatçının sahnesinde şov yapmaya kalkışan bir belediye başkanına öyle güzel had bildirmiş ki Sertab Erener...

Kendisini alkışlıyorum.

Üstelik ayakta!

GOMIS DE BİZİM, DENİZ NAKİ DE...

GALATASARAYLI Gomis’e ırkçılık yapıldı.

Amedsporlu Deniz Naki’ye de saha içinde yumruklu saldırıda bulunuldu.

*

İki davranış da çirkin, ikisi de kınanmayı hak ediyor.

ERCAN KESAL DER Kİ

“ÇEHOV okumayan doktora muayene olmayın, Neşet Ertaş dinlemeyen avukatı seçmeyin” dediği öne sürülmüştü Ercan Kesal’ın.

*

Çok gürültü koparan bu sözlerine açıklık getirdi Ercan Kesal...

Dedikleri şunlar:

*

- Ben kimseye buyurgan bir şekilde “şu doktora gitmeyin, şu avukatı seçmeyin” demem.

- Sadece şu fikrimi, değişik mecralarda söyledim, söylüyorum:

- Diyelim bir cerrah seçeceksiniz. Turgut Uyar okumuş bir cerrah seçin ya da Çehov okumuş bir doktora muayene olmaya çalışın, varsa öyle bir seçeneğiniz.

- Çünkü Çehov okuyan bir hekimin hastasıyla kurmuş olduğu ilişki, Çehov okumayan bir hekimden farklıdır.

ADİL ÖKSÜZ UÇAKLARDAYSA FETULLAH DA OTOBÜSLERDE

CHP’li Bülent Tezcan iddia etmişti.

Demişti ki:

“Adil Öksüz Türkiye’de uçak seyahatleri yapıyor. Meydan meydan dolaşıyor.”

*

Çok geçmeden anlaşıldı ki...

Bülent Tezcan’ın sözünü ettiği Adil Öksüz’ün FETÖ’cü Adil Öksüz’le alakası yok.

Söz konusu olan isim benzerliğiymiş!





Şu fotoğrafı Bülent Tezcan’dan saklayalım lütfen.

Bunu görüp de...

“Fetullah Gülen Türkiye’de belediye otobüslerinde elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Üstelik yaş nedeniyle bilet parası bile vermiyor” diye açıklama yapabilir.

YİNE HERO SAÇMALIĞI

FETÖ’cü teröristin teki “HERO” diye tişört giydi diye...

Koca Türk Hava Yolları, “HEROES” adını verdiği çocuklara yönelik bir kampanyasına son verdi.

Onca çanta, onca kulaklık, onca terlik falan çöp oldu.

Tam da “HERO” saçmalığı biterken ve sağduyu egemen olurken...

Bu nedir Allah aşkına?

AHMET DAVUTOĞLU’NA ADALET VE VİCDAN SORUSU

BYLOCK kullanan pideciden pide siparişi yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler içeride tutulurken...

Konya’da belediye başkanının kayınbiraderinin ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılması...

Sizin adalet ve

vicdan duygunuza dokunmuyor mu?

*

Konya’nın manevi mirasına sahip çıkma kararlılığında olduğunu ifade eden bir siyasetçi olarak...

O manevi mirasa münasip bir şekilde...

Bu konudaki adaletsizlik ve vicdansızlık karşısında susmamanız gerekmez mi?

OKUDUĞUM EN KÖTÜ DİN ELEŞTİRİSİ

DİN eleştirilemez mi? Tabii ki eleştirilir.

Ama her konuda olduğu gibi dini konuda da eleştiri yapanların, asgari bilgilere sahip olmaları gerekir.

Bu çerçevede bakalım...

Işıl Özgentürk’ün dünkü Cumhuriyet’te yayınlanan din eleştirisine...

*

- “Hadis” ile “Ayet” arasındaki farkı bilmeden...

- “Alna sürülen kurban kanının bütün günahları affedeceğine” dair dini bir kaide olduğunu zannederek...

- Din adına işlenen cinayetleri, hiç ama hiç duraksamadan dinin sorumluluğuna yükleyerek...

Din eleştirisi yapıyor.

Bir “bilgi objesi” olarak bile görmeye tenezzül etmediği dini, eleştiri konusu yapmakta hiçbir sakınca görmüyor Işıl Özgentürk.

*

Bizde böyledir bu işler.

Mesela Marksist ideolojiyle ilgili en küçük ve en önemsiz bir cehalet sergilense...

Bu cehaleti sergileyen anında fena halde utandırılır.

Ama din konusunda sergilenen cehalet, bırakın utandırılmayı falan bir tür iftihar vesilesi sayılabiliyor.

*

Işıl Özgentürk’ün din konusunda çalakalem yazabilmesinin, üstelik bu yazdıklarının Türkiye’nin en ciddi gazetesinde rahatlıkla yayınlanabilmesinin temel nedeni bu...