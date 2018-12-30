Kenan Sofuoğlu’yla görüştüm... İşte anlattıkları

Sesi çok üzgün geliyordu.
“Ben her şeyi anlatayım, takdir senin” dedi.
Anlattıkları şunlar:
ÇOK ÜZGÜNÜM: Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum.
GENEL KURUL DEĞİL: O fotoğraf, benim Meclis’teki şahsıma ait özel odamda çekildi. Bazıları sanki Meclis Genel Kurulu’nda çekilmiş gibi yansıtıyorlar. Öyle değil.
O GÜN NE OLDU: Motosiklet sporcularının sorunlarının çözümü için bütün gün Ankara’da bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Sonra da Meclis’teki makam odama geldim. Yorulmuştum. Ayağımı masaya uzattım. Fotoğraf çekiyordum. Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, “abi şunu sosyal medyada paylaş” demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım. Ayağımın gözüktüğünün farkında değilim. O anda başka telefonlar geldiği için fark edemedim. Toplam dört dakika kaldı o fotoğraf.
SİYASET ACEMİSİYİM: Ben siyasete yeni girdim. Bu işin acemiliği var biraz. Partimin sorumluluğu var. Tek başıma olsam o kadar önemli değil. Ama sorumluluklarım var. O yüzden üzgünüm.
TEK AMACIM: Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. İyi bir hayatım vardı benim. Ankara süreci benim için stresli, sıkıntılı bir süreç. Tek amacım spora hizmet etmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum.
KİLİTLENDİM: Üç gündür uyku uyumuyorum. Her şey üst üste geldi, geliyor. Ne yapsam, ne desem yeni bir tartışma doğuyor. Partime zarar vermek istemiyorum. Kilitlenmiş durumdayım. Ben her şeyi karşılıksız bırakıp gittim Ankara’ya... Belki de bu nedenle üstüme bu kadar gelinmesi zoruma gidiyor.
DANIŞMANIM İSTİFA EDECEK: Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum.
Bu çok güçlü, bu çok vurgulu, bu ‘ama’ya yer vermeyen özür ve pişmanlık karşısında...
Kenan Sofuoğlu’na teşekkür ediyorum.
YILIN EN BÜYÜKLERİ
YILIN EN BÜYÜK KAVGASI: Hepimizi taraf haline getiren ve bitmek bilmeyen taksici / Uber kavgası.
YILIN EN BÜYÜK KAYBEDENİ: Genel başkanlıktan sonra İstanbul adaylığını da kaybeden Muharrem İnce...
YILIN EN BÜYÜK NAFAKASI: Hepimizin çenesini acayip biçimde yoran Şeyma’nın aldığı nafaka...
YILIN EN BÜYÜK BİTİŞİ: Bir daha hiç güldüremeyecek olması nedeniyle Ahmet Kural...
YILIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: Beklenti çıtasını tepeye, en tepeye diktiği için Ali Koç...
YILIN EN BÜYÜK ŞAKASI: Trump... Koskocaman bir şaka... Fakat ona ne kadar gülebiliriz ki?
YILIN EN BÜYÜK FİYASKOSU: Ortadoğu’nun cici çocuğu olacaktı, Ortadoğu’nun katil çocuğu oldu: Suudi Veliaht Pres.
YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ: ‘Erik Dalı’ falan diye dans ederken... Kendini aniden cezaevinde buldu... Adnan Oktar.
YILIN EN BÜYÜK ALÇAKLIĞI: Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın korku filmlerini aratmayan atmosferde katledilmesi.
YILIN EN BÜYÜK TARTIŞMASI: Vedat Milor’un başlattığı soğanlı mı soğansız mı tartışması...
YILIN EN BÜYÜK DELİRENİ: Kibar kibar “Markalar yaratmalıyız, küresel olmalıyız” falan derken... Aniden bağırmaya başlayan Prof. Özgür Demirtaş.
YILIN EN BÜYÜK SÜRÜŞÜ: Sıla’nın elinde şikâyet dilekçesiyle atını adliye önüne doğru sürüşü...
YILIN EN BÜYÜK KORKUTANI: “Konkordato” kelimesi... Her telaffuz edildiğinde “batıyor muyuz” duygusuna kapılmamız.
YILIN EN BÜYÜK SLOGANI: Gecenin bir vakti bir gazetecinin cep telefonuna atılan mesajla ortaya çıktı: “Adam kazandı”.
YILIN EN BÜYÜK BALONU: Bitcoin adı verilen saçmalık... Yüzde 85 değer kaybetti... Yüzde 85 diyorum... Alooo!
YILIN EN BÜYÜK PARSADAN’I: ÇiftlikBank vurgunuyla elde ettiği paraları ezerken pis pis gülen tosun Mehmet...
YILIN EN BÜYÜK ÇAKALLIĞI: Dolar yükselince zam yapıp dolar düşünce arazi olanların yaptığı çakallık.
SENSİN CARİYE!
DEVLETİN televizyonuna çıkmışlar, bir kişinin istediği kadar cariyeye sahip olabileceğini falan anlatıyorlar.
Cariye, erkeğin malı demekmiş.
Erkek malını istediği gibi kullanırmış.
Söyledikleri bunlar!
Hiç akademik, bilimsel falan takılmadan...
“Köle sana derler, sensin cariye!” demekten başka yapacak bir şey yok.
MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAMAZMIŞ!
MÜSLÜMAN cayır cayır yalan söyler, umurlarında değildir. Müslüman şakır şakır hak yer, zerre sorun etmezler. Müslüman takır takır vicdansızlık yapar, hiç mesele olmaz. Müslüman gürül gürül adaletsizlik yapar, ses etmezler. Müslüman harıl harıl harama el uzatır, gülüp geçerler.
Ama ne zaman ki yılbaşı gelir...
İşte o zaman kükreyen aslan kesilirler:
Müslüman yılbaşı kutlamaz!
Bunlar bu riyakârlıklarıyla bu milleti Noel Baba’nın kucağına atmaktadırlar. Tehlike büyük yani!
AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARINA DAİR
Ters köşe yapan bir liste... Bakalım seçmen nezdinde nasıl karşılanacak?
Silivri’nin MHP’ye verilmesi... Tam bir sürpriz!
İstanbul’da göreve sonradan gelen başkanlardan bir tek Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu aday olabildi. Lobi yapmak yerine işine odaklanmanın mükafatı bu olsa gerek.
Murat Aydın, Zeytinburnu’ndan Beykoz’a kaydırılan isim oldu... Bindiği bisikletin bir karşılığı olmalıydı, oldu!
Şeyma Döğücü... Sancaktepe... Kazanırsa İstanbul bir kadın başkana daha kavuşacak.
Adaylardan çoğunu tanımıyorum. Ben mi eskide kaldım, yoksa bu isimler mi acayip yeni? Anlayamadım.
Kenan Sofuoğlu’yla görüştüm... İşte anlattıkları
Dün uzun uzun konuştum AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’yla...
Sesi çok üzgün geliyordu.
“Ben her şeyi anlatayım, takdir senin” dedi.
Anlattıkları şunlar:
ÇOK ÜZGÜNÜM: Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum.
GENEL KURUL DEĞİL: O fotoğraf, benim Meclis’teki şahsıma ait özel odamda çekildi. Bazıları sanki Meclis Genel Kurulu’nda çekilmiş gibi yansıtıyorlar. Öyle değil.
O GÜN NE OLDU: Motosiklet sporcularının sorunlarının çözümü için bütün gün Ankara’da bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Sonra da Meclis’teki makam odama geldim. Yorulmuştum. Ayağımı masaya uzattım. Fotoğraf çekiyordum. Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, “abi şunu sosyal medyada paylaş” demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım. Ayağımın gözüktüğünün farkında değilim. O anda başka telefonlar geldiği için fark edemedim. Toplam dört dakika kaldı o fotoğraf.
SİYASET ACEMİSİYİM: Ben siyasete yeni girdim. Bu işin acemiliği var biraz. Partimin sorumluluğu var. Tek başıma olsam o kadar önemli değil. Ama sorumluluklarım var. O yüzden üzgünüm.
TEK AMACIM: Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. İyi bir hayatım vardı benim. Ankara süreci benim için stresli, sıkıntılı bir süreç. Tek amacım spora hizmet etmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum.
KİLİTLENDİM: Üç gündür uyku uyumuyorum. Her şey üst üste geldi, geliyor. Ne yapsam, ne desem yeni bir tartışma doğuyor. Partime zarar vermek istemiyorum. Kilitlenmiş durumdayım. Ben her şeyi karşılıksız bırakıp gittim Ankara’ya... Belki de bu nedenle üstüme bu kadar gelinmesi zoruma gidiyor.
DANIŞMANIM İSTİFA EDECEK: Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum.
Bu çok güçlü, bu çok vurgulu, bu ‘ama’ya yer vermeyen özür ve pişmanlık karşısında...
Kenan Sofuoğlu’na teşekkür ediyorum.
YILIN EN BÜYÜKLERİ
YILIN EN BÜYÜK KAVGASI: Hepimizi taraf haline getiren ve bitmek bilmeyen taksici / Uber kavgası.
YILIN EN BÜYÜK KAYBEDENİ: Genel başkanlıktan sonra İstanbul adaylığını da kaybeden Muharrem İnce...
YILIN EN BÜYÜK NAFAKASI: Hepimizin çenesini acayip biçimde yoran Şeyma’nın aldığı nafaka...
YILIN EN BÜYÜK BİTİŞİ: Bir daha hiç güldüremeyecek olması nedeniyle Ahmet Kural...
YILIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: Beklenti çıtasını tepeye, en tepeye diktiği için Ali Koç...
YILIN EN BÜYÜK ŞAKASI: Trump... Koskocaman bir şaka... Fakat ona ne kadar gülebiliriz ki?
YILIN EN BÜYÜK FİYASKOSU: Ortadoğu’nun cici çocuğu olacaktı, Ortadoğu’nun katil çocuğu oldu: Suudi Veliaht Pres.
YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ: ‘Erik Dalı’ falan diye dans ederken... Kendini aniden cezaevinde buldu... Adnan Oktar.
YILIN EN BÜYÜK ALÇAKLIĞI: Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın korku filmlerini aratmayan atmosferde katledilmesi.
YILIN EN BÜYÜK TARTIŞMASI: Vedat Milor’un başlattığı soğanlı mı soğansız mı tartışması...
YILIN EN BÜYÜK DELİRENİ: Kibar kibar “Markalar yaratmalıyız, küresel olmalıyız” falan derken... Aniden bağırmaya başlayan Prof. Özgür Demirtaş.
YILIN EN BÜYÜK SÜRÜŞÜ: Sıla’nın elinde şikâyet dilekçesiyle atını adliye önüne doğru sürüşü...
YILIN EN BÜYÜK KORKUTANI: “Konkordato” kelimesi... Her telaffuz edildiğinde “batıyor muyuz” duygusuna kapılmamız.
YILIN EN BÜYÜK SLOGANI: Gecenin bir vakti bir gazetecinin cep telefonuna atılan mesajla ortaya çıktı: “Adam kazandı”.
YILIN EN BÜYÜK BALONU: Bitcoin adı verilen saçmalık... Yüzde 85 değer kaybetti... Yüzde 85 diyorum... Alooo!
YILIN EN BÜYÜK PARSADAN’I: ÇiftlikBank vurgunuyla elde ettiği paraları ezerken pis pis gülen tosun Mehmet...
YILIN EN BÜYÜK ÇAKALLIĞI: Dolar yükselince zam yapıp dolar düşünce arazi olanların yaptığı çakallık.
SENSİN CARİYE!
DEVLETİN televizyonuna çıkmışlar, bir kişinin istediği kadar cariyeye sahip olabileceğini falan anlatıyorlar.
Cariye, erkeğin malı demekmiş.
Erkek malını istediği gibi kullanırmış.
Söyledikleri bunlar!
Hiç akademik, bilimsel falan takılmadan...
“Köle sana derler, sensin cariye!” demekten başka yapacak bir şey yok.
MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAMAZMIŞ!
MÜSLÜMAN cayır cayır yalan söyler, umurlarında değildir. Müslüman şakır şakır hak yer, zerre sorun etmezler. Müslüman takır takır vicdansızlık yapar, hiç mesele olmaz. Müslüman gürül gürül adaletsizlik yapar, ses etmezler. Müslüman harıl harıl harama el uzatır, gülüp geçerler.
Ama ne zaman ki yılbaşı gelir...
İşte o zaman kükreyen aslan kesilirler:
Müslüman yılbaşı kutlamaz!
Bunlar bu riyakârlıklarıyla bu milleti Noel Baba’nın kucağına atmaktadırlar. Tehlike büyük yani!
AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARINA DAİR
Ters köşe yapan bir liste... Bakalım seçmen nezdinde nasıl karşılanacak?
Silivri’nin MHP’ye verilmesi... Tam bir sürpriz!
İstanbul’da göreve sonradan gelen başkanlardan bir tek Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu aday olabildi. Lobi yapmak yerine işine odaklanmanın mükafatı bu olsa gerek.
Murat Aydın, Zeytinburnu’ndan Beykoz’a kaydırılan isim oldu... Bindiği bisikletin bir karşılığı olmalıydı, oldu!
Şeyma Döğücü... Sancaktepe... Kazanırsa İstanbul bir kadın başkana daha kavuşacak.
Adaylardan çoğunu tanımıyorum. Ben mi eskide kaldım, yoksa bu isimler mi acayip yeni? Anlayamadım.