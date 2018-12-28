Kenan Sofuoğlu özür dilemeli

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
Ne var fotoğrafta?
Ayaklarını Gazi Meclisimizin masalarından birine uzatmış bir milletvekili var.
Ayak uzatmış milletvekilinin huzurunda el pençe divan duran iki adam var.
Bu iki adamla ilgili olarak milletvekilinin yazdığı “emir erlerim” yazısı var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir asra yakın tarihinde...
Böyle pervasızlık...
Böyle görgüsüzlük...
Böyle rezillik...
Böyle ekâbirlik...
Böyle saygısızlık...
Görülmedi.
Kenan Sofuoğlu, derhal TRT’ye çıkıp beş dakika konuşmalıdır.
“Milletimden, Gazi Meclis’ten özür dilerim” demelidir.
“Espri adı altında yaptığım tam bir terbiyesizlikti” demelidir.
“Şanlı Meclis’in aziz hatırasına yakışmadı yaptığım” demelidir.
“Hiç lamı cimi yok, ayıp ettim vallahi” demelidir.
“Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” demelidir.
Gerçi yine de kurtarmaz ama hiç değilse birazcık hafifletir!
DOĞRU YAPIYORSUNUZ EKREM İMAMOĞLU
SAYIN Ekrem İmamoğlu...
Bazıları size...
“Bırak bu uzlaşmacılığı! Vazgeç şirin gözükme çabalarından! Ne yaparsan yap onlardan oy alamazsın!” falan diyorlar.
Sakın ha Ekrem İmamoğlu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etmeye, Kadir Topbaş’la da Bedrettin Dalan’la da görüşmeye, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etmeye, camiye de cemevine de gitmeye, ayrım yapmadan herkesi kucaklamaya devam...
Bu şekilde davranarak oy alır mısınız, oy almaz mısınız? Bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
Böyle yaparak kutuplaşma cenderesine sokulmak istenen memlekete iyilik, güzellik yapmış olursunuz ki az şey değildir.
Bildiğim bir şey daha var:
Böyle yaparak alacağınız oy, böyle yapmayarak alacağınız oydan çok daha fazla olacaktır!
DÜN AMMA DA ‘DERMAN’ YAPTI HA!
CHP, İstanbul adayı için başlattığı kampanyada yapacağı belediyeciliğin adını açıkladı:
“DERMAN”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın incelemesini yaptığı zırhlı askeri lojistik destek aracının adı:
“DERMAN”
İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRMA, PİYANGOYA YAKINLAŞTIRMA
MİLLİ Piyango gişesinin önünde...
“Piyango haramdır” falan diye agresif bir dille yapılan her türlü çıkış, eylem, yaklaşım...
Yöntemi ve tarzı itibarıyla...
Halkımızı...
BİR: İslam’a uzak bir noktaya doğru itiyor.
İKİ: İnadına piyango biletine yakınlaştırıyor.
MUHALEFET NASIL DAHA ETKİLİ OLUR?
MUHALEFET önce çıksa...
Ve şöyle dese:
“Bu iktidar döneminde Türkiye, savunma sanayinde çok önemli adımlar attı. Savunma alanında büyük kazanımlar elde ettik. Hükümeti bu açıdan kutluyoruz.”
Bunu dedikten sonra da...
İktidara yönelik her türlü eleştirisini hiç sakınmadan sıralasa...
Bahse varım ki...
Sıraladığı eleştirilerin etki şiddeti, en az yüz kat fazla olur.
DUYDUĞUMDA KIL OLDUĞUM CÜMLELER
Yılbaşında ne yapıyorsun?
Hava kar topluyor!
Bugün yine hem nalına hem mıhına vurmuşsun.
Yılbaşından sonra hallederiz abi.
AMA BU İMKÂNSIZ HAKAN PEKER
“ÖLDÜKTEN sonra tüm şarkılarım silinsin” demiş Hakan Peker.
Vasiyettir.
Saygı göstermek şart...
Yerine getirmek de...
Fakat bu vasiyetin yerine getirilmesinin şöyle bir zorluğu var:
Hakan Peker’in bütün şarkılarının silinmesi mümkün olsa bile bir kuşağın hafızalarında çok derin izler ve onulmaz yaralar açmış olan...
“Hey corc versene borç/Olmaz maykıl bende de yok” adlı muhteşem eseri, yeryüzünün bütün silgileri aynı anda kullanılsa da silinmez, silinemez!
Mesela ben...
Bugün bile birinden borç para istediğimde ya da biri benden borç para istediğinde...
İstemsizce mırıldanıveririm:
“Hey corc versene borç/Olmaz maykıl bende de yok”
Kenan Sofuoğlu özür dilemeli
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı.
Ne var fotoğrafta?
Ayaklarını Gazi Meclisimizin masalarından birine uzatmış bir milletvekili var.
Ayak uzatmış milletvekilinin huzurunda el pençe divan duran iki adam var.
Bu iki adamla ilgili olarak milletvekilinin yazdığı “emir erlerim” yazısı var.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir asra yakın tarihinde...
Böyle pervasızlık...
Böyle görgüsüzlük...
Böyle rezillik...
Böyle ekâbirlik...
Böyle saygısızlık...
Görülmedi.
Kenan Sofuoğlu, derhal TRT’ye çıkıp beş dakika konuşmalıdır.
“Milletimden, Gazi Meclis’ten özür dilerim” demelidir.
“Espri adı altında yaptığım tam bir terbiyesizlikti” demelidir.
“Şanlı Meclis’in aziz hatırasına yakışmadı yaptığım” demelidir.
“Hiç lamı cimi yok, ayıp ettim vallahi” demelidir.
“Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” demelidir.
Gerçi yine de kurtarmaz ama hiç değilse birazcık hafifletir!
DOĞRU YAPIYORSUNUZ EKREM İMAMOĞLU
SAYIN Ekrem İmamoğlu...
Bazıları size...
“Bırak bu uzlaşmacılığı! Vazgeç şirin gözükme çabalarından! Ne yaparsan yap onlardan oy alamazsın!” falan diyorlar.
Sakın ha Ekrem İmamoğlu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etmeye, Kadir Topbaş’la da Bedrettin Dalan’la da görüşmeye, Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etmeye, camiye de cemevine de gitmeye, ayrım yapmadan herkesi kucaklamaya devam...
Bu şekilde davranarak oy alır mısınız, oy almaz mısınız? Bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
Böyle yaparak kutuplaşma cenderesine sokulmak istenen memlekete iyilik, güzellik yapmış olursunuz ki az şey değildir.
Bildiğim bir şey daha var:
Böyle yaparak alacağınız oy, böyle yapmayarak alacağınız oydan çok daha fazla olacaktır!
DÜN AMMA DA ‘DERMAN’ YAPTI HA!
CHP, İstanbul adayı için başlattığı kampanyada yapacağı belediyeciliğin adını açıkladı:
“DERMAN”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın incelemesini yaptığı zırhlı askeri lojistik destek aracının adı:
“DERMAN”
İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRMA, PİYANGOYA YAKINLAŞTIRMA
MİLLİ Piyango gişesinin önünde...
“Piyango haramdır” falan diye agresif bir dille yapılan her türlü çıkış, eylem, yaklaşım...
Yöntemi ve tarzı itibarıyla...
Halkımızı...
BİR: İslam’a uzak bir noktaya doğru itiyor.
İKİ: İnadına piyango biletine yakınlaştırıyor.
MUHALEFET NASIL DAHA ETKİLİ OLUR?
MUHALEFET önce çıksa...
Ve şöyle dese:
“Bu iktidar döneminde Türkiye, savunma sanayinde çok önemli adımlar attı. Savunma alanında büyük kazanımlar elde ettik. Hükümeti bu açıdan kutluyoruz.”
Bunu dedikten sonra da...
İktidara yönelik her türlü eleştirisini hiç sakınmadan sıralasa...
Bahse varım ki...
Sıraladığı eleştirilerin etki şiddeti, en az yüz kat fazla olur.
DUYDUĞUMDA KIL OLDUĞUM CÜMLELER
Yılbaşında ne yapıyorsun?
Hava kar topluyor!
Bugün yine hem nalına hem mıhına vurmuşsun.
Yılbaşından sonra hallederiz abi.
AMA BU İMKÂNSIZ HAKAN PEKER
“ÖLDÜKTEN sonra tüm şarkılarım silinsin” demiş Hakan Peker.
Vasiyettir.
Saygı göstermek şart...
Yerine getirmek de...
Fakat bu vasiyetin yerine getirilmesinin şöyle bir zorluğu var:
Hakan Peker’in bütün şarkılarının silinmesi mümkün olsa bile bir kuşağın hafızalarında çok derin izler ve onulmaz yaralar açmış olan...
“Hey corc versene borç/Olmaz maykıl bende de yok” adlı muhteşem eseri, yeryüzünün bütün silgileri aynı anda kullanılsa da silinmez, silinemez!
Mesela ben...
Bugün bile birinden borç para istediğimde ya da biri benden borç para istediğinde...
İstemsizce mırıldanıveririm:
“Hey corc versene borç/Olmaz maykıl bende de yok”