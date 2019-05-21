Kemal Kılıçdaroğlu milli olduğunu kanıtladı

ÇOK artistik, çok fiyakalı, çok alkış alacak bir tavır koyarak...
Bu fotoğraf karesine girmekten kaçınabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu...
*
Üstelik koyacağı o tavra...
Bin tane gerekçe de bulabilirdi.
*
- Mesela... “Aynı gemide olduğumuz şimdi mi aklınıza geldi? Girmiyorum bu kareye...” diyebilirdi.
*
- Mesela... “Saldırıya uğradığımdaki tutumunuzu unutmadım. Ne aynısı, ne gemisi” diyebilirdi.
*
- Mesela... “Sürekli beni ötekileştirerek siyaset yapanların yanında benim ne işim var?” diyebilirdi.
*
Hiçbirini demedi.
Hiçbirini demeye tenezzül etmedi.
Hiçbirine milim yüz vermedi.
*
- Tabanından gelebilecek her türlü tepkiyi göğüslemeyi göze alarak...
- “Ne işin vardı orada” türü laf sokmalara gözünü kapatarak...
- Tabanını “Türkiye ittifakı” fikrine razı etmeye çalışarak...
- “Türkiye’nin birlik ve beraberliği her şeyin önündedir” mesajını vererek...
- “Gerektiğinde aha böyle bir araya geliriz” diye haykırarak...
Bu fotoğraf karesinde yer almayı tercih etti.
*
İşte tam da bu tutumuyla Kemal Kılıçdaroğlu...
- Kökü dışarıda olmayan...
- Ülkesini düşünen...
- Vatanını seven...
- Memleketinin birlik ve beraberliği üzerine titizlenen...
Milli ve yerli bir lider olduğunu kanıtladı.
*
Kendisini çokça eleştirmiş biri olarak...
Hakkını teslim etmek, boynuma borçtu.
ANINDA ENGELLERİM
ŞİRİN Yozgat’ımızla ilgili olarak...
Ellerine geçen...
Alaycı, küçümseyen, kafa bulan, güya komik, güya laf sokucu, güya matrak yazılı ya da görüntülü her türlü internet şakasını...
Hiç sektirmeden ama hiç sektirmeden...
WhatsApp’tan bana gönderenlere sesleniyorum:
*
Bir daha yaparsanız...
Anında engellerim. Blok yani.
MISIROĞLU YAŞASAYDI
KISA bir süre önce vefat eden Kadir Mısıroğlu...
Eğer yaşasaydı...
Ve 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilgili törenleri izleseydi...
Kahrından ölebilirdi.
GEREKÇELİ KARAR NEDEN 200 SAYFA
- Ya “Şöyle dolu dolu, süper zengin gözüksün” diyedir...
- Ya da “200 sayfayı kim okur birader ramazan ramazan” diyedir.
DEVRİ GEÇEN ŞEYLER
- Murat Belge usulü yeşile çalan kadife ceket...
*
- Alinur Velidedeoğlu usulü üstenci reklamcılık...
*
- Barbaros Şansal usulü pervasız şımarıklık...
*
- Murathan Mungan usulü lügat paralamak...
*
- Elif Şafak usulü Mevlanacılık...
*
- Safiye ile Faik usulü eğlendiricilik...
*
- Abdurrahman Dilipak usulü panelcilik...
*
- Canan Karatay usulü yasakçılık...
*
- Banu Alkan usulü dikkat çekicilik...
MALCOLM KARDEŞİN EN GÜZEL BEŞ SÖZÜ
- BİR: Irkçılık bir ideolojik düşünce değildir, psikolojik bir hastalıktır.
*
- İKİ: Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.
*
- ÜÇ: Bir şey elde etmek için bir parça şamata yapmak gerekir.
*
- DÖRT: Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil.
*
- BEŞ: Ben adaletin peşindeyim. Kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.
YENİ EĞİTİM SİSTEMİ
NURETTİN Topçu şöyle demiş:
“Eğitim sistemimizin iki eksiği var: BİR: Eğitim. İKİ: Sistem...”
*
Çok merak ediyorum:
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni eğitim sistemi...
Acaba eğitim sistemimizdeki bu tarihi iki eksiği giderebilecek mi?
YALLAH ALABAMA’YA
ABD’nin Alabama eyaletinde kürtajı yasaklayan tasarı kabul edilmiş.
*
Bakalım Türkiye’de...
“Kürtaj yasaklanmalıdır” diyen herhangi bir muhafazakâra...
İçimizden biri...
“Yallah Alabama’ya” diyecek mi, diyebilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu milli olduğunu kanıtladı
ÇOK artistik, çok fiyakalı, çok alkış alacak bir tavır koyarak...
Bu fotoğraf karesine girmekten kaçınabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu...
*
Üstelik koyacağı o tavra...
Bin tane gerekçe de bulabilirdi.
*
- Mesela... “Aynı gemide olduğumuz şimdi mi aklınıza geldi? Girmiyorum bu kareye...” diyebilirdi.
*
- Mesela... “Saldırıya uğradığımdaki tutumunuzu unutmadım. Ne aynısı, ne gemisi” diyebilirdi.
*
- Mesela... “Sürekli beni ötekileştirerek siyaset yapanların yanında benim ne işim var?” diyebilirdi.
*
Hiçbirini demedi.
Hiçbirini demeye tenezzül etmedi.
Hiçbirine milim yüz vermedi.
*
- Tabanından gelebilecek her türlü tepkiyi göğüslemeyi göze alarak...
- “Ne işin vardı orada” türü laf sokmalara gözünü kapatarak...
- Tabanını “Türkiye ittifakı” fikrine razı etmeye çalışarak...
- “Türkiye’nin birlik ve beraberliği her şeyin önündedir” mesajını vererek...
- “Gerektiğinde aha böyle bir araya geliriz” diye haykırarak...
Bu fotoğraf karesinde yer almayı tercih etti.
*
İşte tam da bu tutumuyla Kemal Kılıçdaroğlu...
- Kökü dışarıda olmayan...
- Ülkesini düşünen...
- Vatanını seven...
- Memleketinin birlik ve beraberliği üzerine titizlenen...
Milli ve yerli bir lider olduğunu kanıtladı.
*
Kendisini çokça eleştirmiş biri olarak...
Hakkını teslim etmek, boynuma borçtu.
ANINDA ENGELLERİM
ŞİRİN Yozgat’ımızla ilgili olarak...
Ellerine geçen...
Alaycı, küçümseyen, kafa bulan, güya komik, güya laf sokucu, güya matrak yazılı ya da görüntülü her türlü internet şakasını...
Hiç sektirmeden ama hiç sektirmeden...
WhatsApp’tan bana gönderenlere sesleniyorum:
*
Bir daha yaparsanız...
Anında engellerim. Blok yani.
MISIROĞLU YAŞASAYDI
KISA bir süre önce vefat eden Kadir Mısıroğlu...
Eğer yaşasaydı...
Ve 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilgili törenleri izleseydi...
Kahrından ölebilirdi.
GEREKÇELİ KARAR NEDEN 200 SAYFA
- Ya “Şöyle dolu dolu, süper zengin gözüksün” diyedir...
- Ya da “200 sayfayı kim okur birader ramazan ramazan” diyedir.
DEVRİ GEÇEN ŞEYLER
- Murat Belge usulü yeşile çalan kadife ceket...
*
- Alinur Velidedeoğlu usulü üstenci reklamcılık...
*
- Barbaros Şansal usulü pervasız şımarıklık...
*
- Murathan Mungan usulü lügat paralamak...
*
- Elif Şafak usulü Mevlanacılık...
*
- Safiye ile Faik usulü eğlendiricilik...
*
- Abdurrahman Dilipak usulü panelcilik...
*
- Canan Karatay usulü yasakçılık...
*
- Banu Alkan usulü dikkat çekicilik...
MALCOLM KARDEŞİN EN GÜZEL BEŞ SÖZÜ
- BİR: Irkçılık bir ideolojik düşünce değildir, psikolojik bir hastalıktır.
*
- İKİ: Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.
*
- ÜÇ: Bir şey elde etmek için bir parça şamata yapmak gerekir.
*
- DÖRT: Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil.
*
- BEŞ: Ben adaletin peşindeyim. Kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.
YENİ EĞİTİM SİSTEMİ
NURETTİN Topçu şöyle demiş:
“Eğitim sistemimizin iki eksiği var: BİR: Eğitim. İKİ: Sistem...”
*
Çok merak ediyorum:
Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un açıkladığı yeni eğitim sistemi...
Acaba eğitim sistemimizdeki bu tarihi iki eksiği giderebilecek mi?
YALLAH ALABAMA’YA
ABD’nin Alabama eyaletinde kürtajı yasaklayan tasarı kabul edilmiş.
*
Bakalım Türkiye’de...
“Kürtaj yasaklanmalıdır” diyen herhangi bir muhafazakâra...
İçimizden biri...
“Yallah Alabama’ya” diyecek mi, diyebilecek mi?